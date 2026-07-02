¿Por qué a la Selección de Inglaterra se le conoce como “Los Tres Leones”?

El emblema de Inglaterra, con leones medievales y rosas Tudor, acompañará a los jugadores en el Estadio Azteca en un choque lleno de historia contra la Selección Mexicana. (X/ @England)

La Selección de Inglaterra llega al esperado duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a México con una parte de su identidad que trasciende la cancha: el conocido apodo de “Los Tres Leones”.

El encuentro, que se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, revive el significado de un emblema y un sobrenombre que han acompañado a la escuadra inglesa por siglos, tanto en la victoria como en la adversidad.

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En cada partido internacional, el escudo con tres leones dorados y diez rosas Tudor destaca en la camiseta, conectando a jugadores y aficionados con la memoria colectiva y el orgullo nacional.

Después de una clasificación a octavos con doblete de Harry Kane, los Tres Leones buscarán mantener su buen momento y romper una racha negativa de enfrentamientos contra el Tri en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Paul Childs

El sobrenombre “Three Lions” cobra especial peso ahora que Inglaterra enfrenta a un rival histórico en terreno mexicano, donde las hazañas del pasado y la simbología se entrelazan con el presente.

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Tres leones dorados: símbolo real en la camiseta de Inglaterra

El símbolo central de la Selección Inglesa proviene de la monarquía medieval:

Enrique II adoptó el primer león dorado como emblema de poder y legitimidad real en el siglo XII.

Ricardo I “Corazón de León” añadió dos leones más en 1198, definiendo el diseño de tres leones pasantes.

Los tres leones representan fuerza, coraje y nobleza, y han sido emblema nacional durante siglos.

El escudo de Inglaterra muestra tres leones dorados y diez rosas Tudor en la camiseta, como vínculo con la memoria colectiva y el orgullo nacional. Reuters/Paul Childs

La Federación Inglesa de Futbol utiliza este escudo desde 1863, y desde 1872 aparece en la camiseta nacional. La permanencia de este emblema reafirma la tradición y el sentido de pertenencia de la selección.

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Las rosas Tudor: historia y significado del símbolo inglés

El escudo inglés no sólo muestra leones: desde 1949, incorpora diez rosas Tudor.

La rosa Tudor es el emblema heráldico nacional, surgida de la unión de las casas de York (blanca) y Lancaster (roja) tras la Guerra de las Dos Rosas (1455-1487).

Las rosas rodean a los leones, simbolizando reconciliación y unidad nacional .

Se asocian con la paz tras un conflicto civil y refuerzan el mensaje de fortaleza nacional.

El escudo también incluye una estrella dorada que recuerda el único campeonato mundial de Inglaterra, conseguido en 1966. (X/ @England)

Así, la combinación de leones y rosas hace del escudo inglés uno de los más reconocibles y con mayor carga histórica del futbol mundial. La presencia de ambos símbolos en la camiseta integra el pasado y el presente de Inglaterra.

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El apodo “Three Lions” como cultura viva

El apodo “Three Lions” es más que una descripción, es una bandera de orgullo nacional.

La expresión aparece en cánticos, banderas, tatuajes y en la cultura inglesa en general.

El escudo también muestra una estrella dorada , que recuerda el único campeonato mundial inglés , en 1966 .

El sobrenombre y el escudo han acompañado a la afición y a los jugadores durante generaciones, consolidando su identidad.

La Selección Inglesa parte con la misión de hacer historia en el Estadio Azteca para brindarle a generaciones de aficionados una alegría nacional. (Action Images via Reuters/Cat Goryn)

De esta manera, la fuerza de este apodo confirma su papel como símbolo de la Selección Inglesa en cada compromiso internacional al que acude.