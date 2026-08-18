Buques de la Marina regresan a México tras llevar ayuda humanitaria a Venezuela

Los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco” regresan tras entregar ayuda humanitaria en La Guaira, Venezuela. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

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La SRE y la Secretaría de Marina informaron este 18 de agosto que los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco” regresaron tras entregar en La Guaira, Venezuela, 718.54 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México para comunidades afectadas por fenómenos naturales.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, plantas potabilizadoras operadas por la dependencia en territorio venezolano potabilizan 259 mil 700 litros de agua y apoyaron a 8 mil 867 familias.

Según el comunicado conjunto entras la Secretaría de Relaciones Exteriores y Marina, los buques transportaron 2 mil 585 metros cúbicos de ayuda humanitaria: alimentos, agua embotellada, artículos de higiene y limpieza, además de insumos médicos.

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La Armada de México detalló que 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias participaron en las maniobras de desembarque y en la organización y distribución de la ayuda, en coordinación con autoridades de Venezuela.

Señaló la SRE que, con este envío, suman más de 4 mil 588 metros cúbicos, equivalentes a más de 1 mil 100 toneladas de insumos entregados mediante puentes marítimos realizados el 15 de julio y el 10 de agosto.

Confirman llegada de seis vuelos de México con ayuda para Colombia tras el sismo del 10 de agosto

La entidad subió un video donde se observa el arribo de los insumos desde el país norteamericano, acompañado de un mensaje que desató polémica en redes sociales - crédito @ungrd/X

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó la llegada de seis vuelos de México con ayuda para Colombia y difundió un mensaje que desató polémica, en medio de los cuestionamientos por la forma en que el gobierno colombiano gestionó la cooperación internacional tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó 289 muertos y más de 54 mil 300 familias afectadas.

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Dichos envíos mexicanos incluyeron 58 toneladas de alimentos no perecederos, cuatro toneladas de insumos médicos y 2 mil 562 despensas. La ayuda llegó mientras seguían las críticas por una presunta negativa o demora para recibir apoyo del exterior.

El sismo de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto. Su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Entre el 12 y el 14 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional de México movilizó tres misiones logísticas desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Risaralda. Cada misión utilizó dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana.

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La operación se activó por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. En cada vuelo participaron 19 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Controversia se centró en los equipos de rescate, no en los insumos

La polémica se concentró en el ingreso de brigadas de rescate, ya que Colombia solo autorizó equipos de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. - crédito @CancilleriaCol/X

La ayuda en especie sí entró a Colombia, pero la mayor disputa se concentró en las brigadas de rescate. El gobierno colombiano solo autorizó el despliegue de equipos especializados de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador.

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