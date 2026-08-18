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Sinaloa volverá a tener festejos por el Día de la Independencia tras dos años de cancelaciones por guerra entre Mayos y Chapos

La gobernadora interina Yeraldine Bonilla confirmó que habrá actividades en el Palacio de Gobierno de Culiacán; aún no se revelan los artistas que participarán en el concierto

Mexico - fechas patrias - 10092020
Sinaloa volverá a realizar festejos públicos por el Día de la Independencia después de dos años de celebraciones canceladas por motivos de seguridad. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
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Después de dos años sin festejos públicos por el Día de la Independencia de México, Sinaloa volverá a celebrar el próximo 15 de septiembre con actividades en las instalaciones del Palacio de Gobierno de Culiacán, confirmó la gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

La mandataria estatal adelantó que este año sí se realizará una celebración con motivo de las fiestas patrias, aunque evitó proporcionar detalles sobre el programa que se prepara para la noche del Grito de Independencia.

“En su momento les estaré dando noticias, pero les adelanto que sí va a haber festejo de la Independencia”, declaró Bonilla ante medios locales.

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La gobernadora interina tampoco confirmó qué artistas participarán en el concierto previo al Grito de Independencia, ni si alguno de los cantantes que fueron anunciados en años anteriores y que finalmente no pudieron presentarse regresará al escenario de la capital sinaloense.

La violencia obligó a suspender los festejos en 2024

La decisión de retomar las celebraciones ocurre después de dos años en los que la situación de seguridad modificó los tradicionales festejos patrios en Sinaloa.

La gobernadora interina Yeraldine Bonilla confirmó que habrá festejo patrio en el Palacio de Gobierno de Culiacán. (Crédito:X@YeralBonillav)
La gobernadora interina Yeraldine Bonilla confirmó que habrá festejo patrio en el Palacio de Gobierno de Culiacán. (Crédito:X@YeralBonillav)

En 2024, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya anunció la cancelación de las celebraciones públicas por el Día de la Independencia debido a la ola de violencia que comenzó el 9 de septiembre de ese año en distintos puntos de la entidad.

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La crisis de seguridad estuvo relacionada con una disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa, lo que generó enfrentamientos y hechos violentos, principalmente en Culiacán y otros municipios.

Ante este escenario, Rocha Moya determinó suspender las actividades masivas programadas para el 15 de septiembre. El mandatario únicamente encabezó el Grito de Independencia en un acto protocolario sin público, mientras que ocho de los 20 municipios del estado también optaron por cancelar sus celebraciones.

En Culiacán estaba previsto un concierto con la participación de artistas como Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, quienes finalmente no pudieron presentarse ante la cancelación de las actividades.

La suspensión de los festejos representó un cambio respecto a la tradición de realizar conciertos y eventos multitudinarios en la capital sinaloense durante la noche del 15 de septiembre.

Rubén Rocha Moya canceló los festejos patrios en 2024 y 2025. EFE/ Juan Carlos Cruz
Rubén Rocha Moya canceló los festejos patrios en 2024 y 2025. EFE/ Juan Carlos Cruz

En 2025 también se canceló el concierto

Un año después, las autoridades de Sinaloa habían anunciado inicialmente que sí se llevarían a cabo los festejos patrios de 2025. Sin embargo, la situación volvió a cambiar apenas dos días antes de la celebración.

Rocha Moya informó que el acto del 15 de septiembre se realizaría sin público y se limitaría al protocolo oficial.

“Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del Estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario”, declaró entonces.

La decisión dejó fuera los conciertos que habían generado expectativa entre los habitantes de la entidad. Para aquella celebración se esperaba la presentación de El Coyote y su Banda Tierra Santa, Miguel Bosé y Marisela.

El caso de Miguel Bosé generó especial atención debido a que el cantante español había solicitado mayores medidas de seguridad para poder realizar su presentación en Sinaloa.

En ese momento, Rocha Moya aseguró que se atenderían las condiciones de seguridad necesarias y llegó a confirmar que el concierto se realizaría. Sin embargo, horas después se anunció la cancelación de las actividades abiertas al público.

Ahora, para 2026, el gobierno estatal plantea recuperar los festejos patrios y permitir nuevamente que los sinaloenses acudan a las instalaciones del Palacio de Gobierno para participar en la celebración.

Aunque Yeraldine Bonilla confirmó que habrá festejo, todavía quedan por definirse detalles como el elenco artístico, los horarios, las medidas de seguridad y las condiciones de acceso.

La información será presentada posteriormente por el gobierno estatal, mientras crece la expectativa entre los habitantes de Sinaloa por conocer el programa que acompañará al Grito de Independencia después de dos años de celebraciones restringidas por la situación de seguridad.

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