Exnovia de Dharius denuncia por violencia doméstica del rapero mexicano: “Tengo miedo de lo que pueda hacerme”

La modelo habló sobre lo que vivió durante su relación con el cantante. (IG Dharius | Dhariana González)

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La música urbana se encuentra en el centro de la controversia tras hacerse pública una severa acusación por violencia de género en contra de Alan Alejandro Maldonado Tamez, artísticamente conocido como Dharius y exintegrante de la icónica agrupación Cartel de Santa, por parte de su exnovia.

La expareja del rapero regiomontano, Dhariana González, difundió un testimonio desgarrador a través de plataformas digitales, donde lo señala por presuntas agresiones físicas y verbales, manifestando un profundo temor por su integridad física y su vida.

A través de una serie de publicaciones, imágenes y relatos compartidos en redes sociales, la afectada expuso las secuelas visibles de los supuestos episodios de violencia vividos durante su relación sentimental con el músico. La denuncia pública generó una ola inmediata de indignación y apoyo entre colectivos feministas, usuarios de internet y seguidores de la escena hip-hop en el país.

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La modelo rompió el silencio sobre su relación con Dharius. (IG Dhariana González)

¿Qué dijo González sobre Dharius?

Según lo expuesto por la víctima, los episodios de violencia no se limitaron a discusiones verbales, sino que escalaron a agresiones físicas directas que le dejaron marcas y lesiones corporales. En sus declaraciones, la mujer enfatizó que la dinámica de la relación se tornó crecientemente hostil e intimidante, llevándola a tomar la decisión de romper el silencio ante la falta de garantías para su seguridad personal.

“Tengo miedo de lo que pueda hacerme”, expresó la denunciante dentro de sus mensajes, haciendo un llamado público a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y emitan las medidas de protección cautelares necesarias. La afectada responsabilizó directamente al artista regio de cualquier atentado o represalia que pudiera sufrir ella o algún miembro de su entorno cercano tras la visibilización de este caso.

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La modelo pidió a las autoridades protección debido a que asegura temer por su integridad física. (IG Dhariana González)

No es la primera vez que se le acusa de comportamiento violento

Dharius, quien formó parte de Cartel de Santa durante más de una década antes de emprender su trayectoria como solista y fundar su propio sello discográfico, ha sido una figura influyente en el rap mexicano. Sin embargo, este señalamiento coloca su carrera y su imagen pública en una posición crítica frente a los cuestionamientos del público y los medios de comunicación.

Hasta el momento de esta redacción, ni el rapero ni su equipo legal o de representación artística han emitido un comunicado oficial para desmentir, fijar una postura o abordar las imputaciones hechas en su contra.

Por su parte, activistas y defensores de los derechos de las mujeres han instado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a abrir una carpeta de investigación de oficio para garantizar que el caso no quede impune.

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El más reciente sencillo de Dharius, “ALV Todos”, alentó su tensa rivalidad. (Fotos: X)

Un contexto de alerta sobre la violencia de género

El caso se suma a una serie de denuncias públicas y formales dentro de la industria del entretenimiento en México donde figuras públicas han sido señaladas por conductas violentas en el ámbito privado. Organizaciones civiles recuerdan la importancia de que las instancias de procuración de justicia actúen con celeridad y perspectiva de género ante cualquier señalamiento donde la víctima manifieste estar en un riesgo inminente.

Mientras la presión social aumenta en las cuentas oficiales del artista, la audiencia y la opinión pública se mantienen a la espera de que las autoridades determinen las acciones legales correspondientes y de que se garantice la protección integral para la denunciante.

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