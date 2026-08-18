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Fans tunden a Yahir por arrasar con los huevos en La Casa de los Famosos México: ¿por qué come tantos?

El cantante ha sido señalado por abusar de ciertos alimentos

Hombre sin camiseta con tatuajes en los brazos, sentado a una mesa rosa, come de un plato con carne, huevos y vegetales. Paredes coloridas.
Yahir y su consumo de huevos dentro de LCDLFM (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los fans de La Casa de los Famosos México tienen a Yahir en la mira. El cantante sonorense consume una cantidad de huevos que sus compañeros y el público en redes han calificado de excesiva, y la tensión aumenta cada semana que el presupuesto de despensa no alcanza para abastecer a todos los habitantes.

La situación escaló esta semana. El propio Yahir convocó a sus compañeros para advertirles que las cajas de pan blanco que compraron para durar toda la semana ya solo tenían dos bolsas. Pidió moderar el consumo. El detalle que no pasó desapercibido: quienes lo observan dentro de la casa señalan que él es uno de los que más come.

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Yahir se despierta antes para comer sin testigos

Yahir come huevos debido a que es un alimento rico en proteínas. Él debe consumir hasta 180 gramos de esta sustancia todos los días - (Instagram/@lacasafamososmx)
Yahir come huevos debido a que es un alimento rico en proteínas. Él debe consumir hasta 180 gramos de esta sustancia todos los días - (Instagram/@lacasafamososmx)

En redes circulan comentarios que documentan el patrón. “Yahir ya no se puede levantar antes que todos a comerse a gusto sus 18 huevos porque Mariana Ochoa se levanta igual de temprano, está que se lo lleva la chin...”, escribió un usuario. Otro apuntó: “Por eso Yahir le ‘confesó’ a sus compañeros que se chingó 11 huevos. Después de su desayuno mañanero siguió con otros dos, no tiene llenadera”. Un tercero añadió: “Yahir con un ojo cerrado y otro abierto por si alguien intenta comerse sus 18 huevos del desayuno”.

Dentro de la casa, Flor Vigna lo explicó a Brianda y a Mariana en el vestidor: Yahir consume grandes cantidades porque su condición física así lo demanda.

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La dieta keto y los 180 gramos de proteína al día

La Casa de los Famosos - (Captura de pantalla)
La Casa de los Famosos - (Captura de pantalla)

El cantante no come igual que el resto. Hace dos comidas al día como parte de su régimen, lo que significa que en cada una concentra una cantidad mayor de alimento que sus compañeros, que distribuyen sus porciones en más momentos del día.

Yahir sigue desde hace años una dieta cetogénica: cero azúcar, cero carbohidratos. “Hago la dieta keto, sin carbohidratos, sin azúcar, desde hace muchos años. Es todo”, declaró el intérprete en una entrevista. La base de esa alimentación es la grasa como fuente de energía y la proteína para sostener la masa muscular.

Dentro de la casa lo explicó con precisión: necesita consumir entre 160 y 180 gramos de proteína al día. El huevo es su principal fuente. Lo que no cubre con alimento lo completa con suplementos: toma dos porciones de proteína en polvo al día, lo que ya le da 60 gramos, y el resto lo obtiene de huevo, pollo, carne, salmón y atún.

Hashimoto, la enfermedad que también pesa en su consumo

Una cesta de mimbre, siete huevos (cuatro blancos y tres marrones), y un mantel a cuadros azules y rojos
Una cesta de mimbre contiene siete huevos de cáscara blanca y marrón, dispuestos sobre un mantel con patrón de cuadros azules y rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir reveló en el reality que padece Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y puede provocar fatiga, aumento de peso, piel seca y dificultad para concentrarse. El cantante no profundizó en los detalles, pero señaló que el principal síntoma que experimenta es la fatiga.

Esta condición refuerza la necesidad de mantener un régimen alimenticio estricto. En dieta keto, los especialistas en nutrición recomiendan entre 1.2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para quienes entrenan con regularidad.

Hora y media de ejercicio diario

El físico de Yahir no es casualidad. Entrena una hora y media todos los días, aplica fallo muscular, levanta peso progresivo y complementa con béisbol y natación. “Entreno una hora y media diaria. Es todo lo que le dedico al gym”, ha dicho.

Ernesto Laguardia lo descubrió dentro de la casa y le preguntó al respecto. Yahir le explicó que el equilibrio entre dieta, entrenamiento y suplementación es lo que mantiene su condición. “Me ha tocado entrenar todos los días y portarme mal con la comida y me veo a la chingada”, reconoció.

A pesar de que el público lo tiene entre sus favoritos del reality, la escasez de comida en la casa convierte cada huevo en un punto de fricción. Y Yahir, por ahora, no tiene intención de cambiar su régimen.

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