Clara Brugada descarta colocar vallas durante festejos del Mundial para evitar ‘enojos’: insiste en descentralizar celebraciones

(Jesús Avilés / Infobae México)

Luego de los cuatro fallecidos reportados durante las celebraciones del 30 de junio en las inmediacioes del Ángel de la Independencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó prohibir colocar vallas para prohibir próximas celebraciones dado que esto podría ocasionar “enojo” en la población y, por tanto, ser contraproducente.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que las accicones de su gobierno, para antes del siguiente partido de la Selección Mexicana —que se realizará el domingo 5 de junio— se enfocan en descentralización de los lugares donde los mexicanos puedan festejar, con el fin de que no se concentren en un solo lugar.

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Por tanto, descartó completamente la opción de prohibir la asistencia al Ángel de la Independencia —lugar emblemático donde la afición mexicana acude a celebrar el triunfo de los partidos— debido a que esa no sería una solución viable.

“Yo considero que prohibir el festejo del Ángel no resolvería el caso, sería peor”, respondió la funcionaria durante su conferencia de prensa dle 1 de julio. “Las vallas que pongas en todo Reforma se van a convertir en lugares donde se va a llegar y ya con enojo de la población...”, declaró la funcionara.

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Aclaró que la respuesta de su gobierno no son las vallas, a pesar de que en movilizaciones sociales sí se colocan estas estructuras metálicas al rededor de edificios emblemáticos de la Ciudad de México.

Descentralizar las celebraciones es la solución, insiste

La jefa de Gobierno destacó que para antes del partido del domingo de la Selección Mexicana, en el que se disputarán los octavos de final del Mundial 2026, se realizarán medidas para evitar que ocurra nuevamente un accidente como el del 30 de junio donde 4 personas fallecieron.

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Las celebraciones masivas por los partidos de fútbol no son nuevas. Una de las consecuencias más visibles ha sido la generación de aglomeraciones durante las celebraciones. Desde que comenzaron los partidos de México, y ante esta situación, el gobierno capitalino tomó la decisión de ampliar los espacios públicos habilitados para festejar, sumando al Ángel de la Independencia el estacionamiento del Palacio de los Deportes y el Monumento a la Revolución como nuevas alternativas.

Durante la semana previa al partido entre México vs Ecuador, la secretaria de Cultura, Ana Francis López, aseguró que “ya nos quedó chico el Zócalo y Reforma”, en referencia a la capacidad de estos tradicionales puntos de encuentro. Explicó que la medida buscaba ofrecer más opciones para quienes deseaban disfrutar del evento, procurando así una mejor distribución de los asistentes. Sin embargo, a pesar de haberse habilitado esas opciones, aún así, ocurrieron estos trágicos accidentes.

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Por su parte, Brugada Molina, subrayó que desde el inicio de las celebraciones mundialistas se realizaron llamados “insistentes” a la ciudadanía para que evitaran concentrarse solamente en el Ángel de la Independencia. “Pretendíamos evitar aglomeraciones y así lo logramos en buena medida, porque miles se distribuyeron en más puntos”, afirmó la funcionaria.