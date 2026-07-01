México

Investigan bar de Chetumal por presunta prostitución forzada tras rescate de 17 mujeres

Las víctimas declararon que inicialmente fueron contratadas como meseras y “ficheras” antes de ofrecer servicios sexuales; la fiscalía de Quintana Roo abre investigación por trata de personas

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El lugar quedó bajo resguardo ministerial, pero la fiscalía estatal no informó sobre personas detenidas. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)
El lugar quedó bajo resguardo ministerial, pero la fiscalía estatal no informó sobre personas detenidas. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)

Diecisiete mujeres fueron rescatadas de un bar ubicado en Chetumal, Quintana Roo, durante un cateo relacionado con una investigación por presunta trata de personas en la modalidad de prostitución ajena. El establecimiento quedó asegurado mientras las autoridades buscan identificar a los responsables del presunto esquema de explotación.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble situado en el cruce de las calles Héroes de Chapultepec e Isla Contoy, en la colonia Barrio Bravo, municipio de Othón P. Blanco. En la diligencia participaron agentes de investigación y elementos de la Guardia Nacional.

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Las primeras investigaciones indican que las 17 mujeres, todas de nacionalidad mexicana, trabajaban dentro del establecimiento ofreciendo servicios sexuales. Según la información recabada por la Fiscalía de Quintana Roo, la mayoría son madres solteras y llegaron al bar después de responder publicaciones en redes sociales o por recomendación de conocidos.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas durante la investigación, primero eran contratadas como meseras y “ficheras” para convivir con los clientes y promover el consumo de bebidas alcohólicas. Las copas tenían un costo de entre 200 y 700 pesos y ellas recibían la mitad del pago. Además, realizaban bailes eróticos por 800 pesos.

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Con el paso del tiempo, según la carpeta de investigación, las mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales. El costo era de 2 mil pesos e incluía una botella de licor y el uso de una habitación dentro del mismo bar.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron una bolsa con hierba con características similares a la marihuana, preservativos, libretas con anotaciones y una computadora, objetos que serán analizados como parte de la investigación.

Al concluir el cateo, el inmueble quedó bajo resguardo ministerial, mientras que las 17 mujeres fueron trasladadas para recibir atención especializada y rendir su declaración.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado quién administraba el establecimiento. Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas y deslindar responsabilidades.

Quintana Roo ha reforzado los operativos contra bares investigados por presunta trata de personas

El cateo realizado en Chetumal se suma a una serie de operativos efectuados en Quintana Roo durante 2026 contra establecimientos señalados por presunta explotación sexual.

En mayo, autoridades rescataron a 28 mujeres durante un cateo en un club nocturno del municipio de Othón P. Blanco y detuvieron a 11 personas por su presunta participación en delitos de trata de personas y narcomenudeo. Durante esa intervención también fueron asegurados vehículos, motocicletas, cámaras de videovigilancia y diversas dosis de droga.

Meses antes, en enero, otro operativo en un bar de Playa del Carmen permitió poner bajo resguardo a 20 mujeres, de las cuales 17 eran mexicanas, dos cubanas y una venezolana. De acuerdo con la investigación, las víctimas trabajaban como “ficheras” y presuntamente eran obligadas a ofrecer servicios sexuales, mientras que las autoridades aseguraron dinero, equipos electrónicos, preservativos y otros indicios relacionados con el funcionamiento del establecimiento.

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