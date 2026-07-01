Ignacio Santiago Pérez desapareció en 2020, su esposa visibiliza su caso afuera del Estadio Azteca en la disputa entre México vs. Ecuador.

Carolina Espinoza forma parte del colectivo Una Luz en el Camino. Desde 2020 busca a su esposo Santiago Pérez. Ella nos narra cómo en los partidos anteriores de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca no las dejaron ingresar, pero en esta ocasión lo lograron. Carolina comenta que su lucha no es contra el futbol, ya que es algo que les gusta en realidad, pero que la situación de desapariciones en el país les impide poder disfrutar de estos momentos que deberían poder vivir con sus familias. (Raúl A. González/Infobae)

La esposa de Ignacio Santiago Pérez, médico de 61 años de edad que desapareció en 2020, formó parte de las protestas de colectivos de búsqueda este martes a las afueras del Estadio Azteca en Ciudad de México, donde las familias de personas desaparecidas denunciaron represión por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Madres buscadoras buscan atraer los reflectores internacionales sobre su causa

Carolina Espinosa, quien ha buscado a su pareja por seis años, contó para Infobae México que, en este tiempo se unió al colectivo Una Luz en el Camino, donde se organizaron para manifestarse en el marco del partido México contra Ecuador. Aseguró que, un día antes, tuvieron una reunión con autoridades capitalinas debido a que, en ocasiones anteriores, no se les permitió llegar hasta el Coloso de Santa Úrsula.

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Detalló que las acciones que realizan están enfocadas a “visibilizar a nuestros seres queridos que están desaparecidos. No es otra cosa más que visibilizar, porque a nosotros también nos gusta el fútbol y nosotros también lo disfrutamos, pero de esta manera ya no lo disfrutamos porque tenemos un ser querido desaparecido”.

Tal como se viralizaron algunos videos en redes sociales, la mujer contó que este 30 de junio hubo “demasiados policías resguardando para que nosotras no pudiéramos llegar”, pese al bloqueo policiaco, las manifestantes lograron llegar a las afueras del Estadio Ciudad de México.

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Ignacio Santiago Pérez desapareció en 2020, su esposa visibiliza su caso afuera del Estadio Azteca en la disputa entre México vs. Ecuador.

Carolina Espinosa mandó un mensaje a las autoridades: “Nosotras somos buscadoras, constructoras de paz, porque ya no queremos más violencia... Nosotras queremos que nuestros seres queridos regresen a casa, porque así ya seremos una familia completa”.

Seis años sin saber el paradero de Ignacio Santiago Pérez

Ignacio Santiago Pérez desapareció cuando tenía 55 años, la última vez que supieron de su paradero fue el 12 de junio de 2020, cuando el hombre salía de la Unidad de Medicina Familiar 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde trabajaba.

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La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, precisa los siguientes datos:

Sexo: hombre

Complexión: mediana

Tez: morena

Frente: amplia

Boca: grande

Cejas: semipobladas

Edad: 55 años

Estatura: 1.56 metros

Cara: redonda

Nariz: base ancha

Labios: gruesos

Mentón: Oval

Tipo y color de ojos: medianos, café oscuro

Tipo y color de cabello: lacio, negro

Señas particulares: cicatriz en el parpado del ojo derecho

Ropa que vestía: pantalón beige, camisa azul marino, zapatos color café

Lugar de la desaparición: colonia Unidad Independencia, alcaldía. Magdalena Contreras.

Madres buscadoras acusaron represión por parte del gobierno de la CDMX

El 30 de junio, colectivos de madres buscadoras se concentraron en Calzada de Tlalpan bajo el lema “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido”, previo al partido México contra Ecuador.

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Su intención era pegar fichas de personas desaparecidas, colocar lonas sobre la crisis —que supera los 135 mil registros— y disputar una cascarita de fútbol. Sin embargo, desde el inicio de la concentración denunciaron actos de intimidación por parte de alrededor de 80 elementos de la SSC, algunos de los cuales llegaron en motocicletas sin balizado, con placas particulares y circulando en sentido contrario.

Las manifestantes acusaron que los policías, con el rostro cubierto y sin identificarse, golpearon, tiraron al piso y amarraron a familiares de víctimas, colectivas y personas solidarias. Antonia Cabrera Velázquez, hermana de una persona desaparecida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, declaró que varias personas resultaron lesionadas. En conferencia de prensa, los colectivos exigieron la destitución de los mandos responsables de las agresiones y una disculpa pública del titular de la SSC, Pablo Vázquez.

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“La policía nos está agrediendo”, se escucha en los videos donde se ve a policías ejercer fuerza contra familiares buscadores. ((Captura de pantalla del video publicado por @Desinformemonos))

La SSC abrió una investigación interna a cargo de las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos. Pablo Vázquez reconoció que la línea de contención “generó algunas fricciones” y prometió sanciones para quienes actuaron fuera de la normatividad. El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, ofreció disculpas públicas en video y explicó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había instruido dialogar con las buscadoras para acercar sus demandas al entorno del Mundial.