Gilberto Mora hace historia: roza un récord de Pelé tras ser titular con México ante Ecuador en el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with Ecuador's Pedro Vite REUTERS/Raquel Cunha

La irrupción de Gilberto Mora en la Selección Mexicana continúa dejando huella en la Copa del Mundo. El mediocampista de Xolos de Tijuana volvió a escribir un capítulo histórico este martes 30 de junio al aparecer en la alineación titular de México para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una decisión que además lo colocó muy cerca de un registro que durante décadas sólo ha pertenecido al legendario Pelé.

El compromiso, disputado en el Estadio Ciudad de México, representó una prueba de máxima exigencia para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, ya que el vencedor aseguraría su lugar en los octavos de final, mientras que el derrotado se despediría del torneo más importante del futbol internacional.

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La confianza depositada por el estratega nacional en el joven futbolista no fue casualidad. Durante la fase de grupos, Mora ofreció una destacada actuación frente a Chequia, encuentro que terminó por convencer al cuerpo técnico de otorgarle un sitio desde el silbatazo inicial en el duelo de eliminación directa contra el combinado ecuatoriano.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Ecuador's Pedro Vite in action with Mexico's Gilberto Mora REUTERS/Raquel Cunha

Gracias a esa decisión, el mexicano alcanzó un nuevo hito de precocidad. Con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de fase final de una Copa del Mundo, una lista que únicamente sigue encabezando Pelé, quien logró esa hazaña con 17 años y 239 días durante el Mundial de Suecia 1958.

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La marca confirma el crecimiento acelerado del futbolista surgido de la cantera de Xolos, quien en apenas unos meses pasó de ser una de las mayores promesas de la Liga MX a consolidarse como una pieza importante dentro del Tricolor en la justa mundialista organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

No es la primera vez que Mora rompe una marca relacionada con la Selección Mexicana. Al disputar minutos en el partido inaugural del Mundial frente a Sudáfrica, el mediocampista se convirtió en el futbolista más joven en representar a México dentro de una Copa del Mundo, superando el registro que por varias décadas perteneció a Manuel “Chaquetas” Rosas.

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Gilberto Mora de México controla un balón este miércoles, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

Ese antecedente ya había colocado al jugador en los libros de historia del futbol nacional, pero su aparición como titular frente a Ecuador elevó todavía más la dimensión de su crecimiento deportivo.

El ascenso de Gilberto Mora tampoco comenzó en esta Copa del Mundo. En 2025 ya había conseguido otro logro sin precedentes al convertirse en el jugador más joven en disputar y conquistar una final internacional avalada por la FIFA, después de levantar el título de la Copa Oro con la Selección Mexicana.

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Su rendimiento constante también ha despertado interés fuera del país. Diversos reportes apuntan a que clubes del futbol europeo siguen de cerca la evolución del juvenil mexicano y contemplan presentar una oferta una vez que concluya su participación en el Mundial 2026.

De concretarse una transferencia al Viejo Continente, Mora pondría fin a su etapa con Xolos de Tijuana para iniciar una nueva aventura en el futbol europeo, donde varios equipos consideran que posee el talento suficiente para desarrollarse al más alto nivel.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Gilberto Mora during the warm up before the match REUTERS/Pedro Nunes

Mientras tanto, el presente del mediocampista continúa escribiéndose con la camiseta verde. En un escenario de máxima presión y con millones de aficionados atentos a cada movimiento, Gilberto Mora volvió a demostrar que su nombre ya forma parte de la historia del futbol mexicano. A sus 17 años, comparte una estadística reservada para leyendas y confirma que el futuro del Tricolor ya comenzó.