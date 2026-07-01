Julián Quiñones se coloca a un gol de convertirse en el máximo anotador de México en la historia de los mundiales

El delantero ha sido el futbolista más peligroso de la selección mexicana durante la presente Copa del Mundo y está cerca de pasar a los libros de historia del tricolor. (Reuters)

Julián Quiñones se ha convertido en el jugador más determinante de la Selección Mexicana durante su primera participación mundialista con tres anotaciones que han sido clave para que el equipo avance a los octavos de final y mantenga la esperanza de seguir haciendo historia en el torneo.

Con estos tres goles, el delantero colombiano naturalizado mexicano ya figura entre los máximos anotadores del tricolor en la historia de los mundiales, ya que se encuentra a solo un tanto de igualar el récord histórico que comparten Luis “El Matador” Hernández y Javier “El Chicharito” Hernández, quienes suman cuatro goles cada uno,

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Lo más impresionante de esta marca, es que el ex artillero del Atlas lo ha conseguido solamente en una sola edición, por lo que esto añade un valor adicional.

El desempeño de Julián Quiñones en el Mundial 2026

Julián Quiñones se coloca a un gol de Javier Hernández y el Matador como máximos anotadores de México en mundiales. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Desde el primer partido contra Sudáfrica, Julián Quiñones dejó claro por qué es uno de esos naturalizados que marcan diferencia y que la selección mexicana necesita, en un entorno donde el debate sobre la inclusión de jugadores extranjeros en el tricolor siempre genera polémica.

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Sin embargo, futbolistas de su calidad que vienen realmente a nutrir a México son más que bienvenidos.

Apenas transcurría el minuto 9 del partido inaugural cuando, tras un robo de balón de Erik Lira, Quiñones quedó de frente al marco y venció a Ronnie Williams con un disparo entre las piernas, desatando la euforia en el Estadio Ciudad de México, lo que le valió ser elegido como el jugador más valioso del encuentro.

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Aunque en el segundo partido ante Corea del Sur tuvo poca presencia, volvió a ser protagonista frente a República Checa, donde marcó la segunda anotación tras no dar por perdido un balón y, en una jugada de garra y coraje, empujó la pelota al fondo de las redes, reafirmando así su peso en el equipo.

En una etapa crucial, durante los dieciseisavos de final, protagonizó una descolgada por la banda izquierda y definió con un potente disparo al primer poste, dejando sin oportunidad al guardameta ecuatoriano y abriendo el marcador para México, lo que le valió ser considerado nuevamente el jugador más valioso del partido, consolidando su estatus como referente del equipo nacional en esta Copa del Mundo.

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Se registra microsismo en las inmediaciones del Azteca

Al momento del gol de Quiñones se registró un microsismo en CDMX. (EFE/Alex Cruz)

El gol de Julián Quiñones en la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 provocó una explosión de alegría tanto en la CDMX como en otras ciudades del país.

La celebración fue tan intensa que, poco después, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre la posible detección de un microsismo en la Ciudad de México, supuestamente generado por el festejo colectivo tras la anotación.

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Dicha especulación surgió cuando la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México reportó que una de sus estaciones sismológicas, ubicada en las inmediaciones del Estadio Azteca, detectó una vibración inusual justo en el momento en que Quiñones marcó el gol.

Usuarios en redes sociales interpretaron este registro como una señal de que la emoción en el estadio había provocado un temblor artificial.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes oficiales , la estación Raspberry Shake, instalada cerca del recinto mundialista, captó una señal de alta intensidad que coincidió con el instante del gol.

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La anotación no solo significó el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026, sino que también quedó marcada por este curioso fenómeno, alimentando la leyenda de los goles que “hacen temblar” a la capital.