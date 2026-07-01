México mantiene la humildad tras avanzar en el Mundial 2026 y pide calma a la afición

Así reaccionan los mexicanos antes la victoria ante Ecuador y piden mantener la calma (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

La Selección Mexicana vive uno de sus mejores momentos en la Copa del Mundo 2026. Después de avanzar con autoridad a los octavos de final, los jugadores del Tricolor dejaron claro que el equipo mantiene los pies en la tierra y que el objetivo va mucho más allá de solo superar una ronda histórica.

Las declaraciones de Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Álvaro Fidalgo, Mateo Chávez y Jorge Sánchez reflejaron un ambiente de unión, confianza y mentalidad ganadora dentro del vestidor mexicano, mientras la afición sigue celebrando en la Ciudad de México y en distintos puntos del país.

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El combinado nacional ahora espera rival entre Inglaterra o Congo para disputar el próximo encuentro mundialista en el Estadio Ciudad de México, escenario que se ha convertido en una auténtica fortaleza para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

La unión, principal fortaleza de la Selección Mexicana

Julián Quiñones en acción con la selección de México durante un partido de fútbol en el Estadio Azteca, en la ruta al Mundial 2026. (Instagram: Julián Quiñones)

Uno de los futbolistas que más llamó la atención tras el triunfo fue Julián Quiñones, quien aseguró que el éxito del equipo se basa en el trabajo colectivo y no en los logros individuales.

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“No me visualizo más que todo jugando en lo grupal, siempre lo he dicho que las cosas grupales salen bien y luego sale a reflejar lo individual”, comentó el delantero mexicano.

“Esperamos seguir marcando, seguir contribuyendo para la selección y para mí siempre es importante marcar”, agregó.

Agradece que México lo arropó

Mexico's forward #16 Julian Quinones celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El atacante también habló sobre la decisión de representar a México y aseguró sentirse plenamente identificado con el país.

“Siempre estoy feliz y orgulloso de la decisión que tomé. Siempre le voy a dar lo mejor de mí a la Selección Mexicana y a este país que me ha arropado como su hijo”, expresó.

Respecto al próximo rival, Quiñones evitó enfocarse demasiado en Inglaterra o Congo y aseguró que el equipo trabajará de la misma manera ante cualquiera.

“Tenemos el próximo rival, vamos a trabajar de la misma manera o mejor. Siempre hay cosas que corregir cuando se gana, eso es lo más importante”, señaló.

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Cuando fue cuestionado sobre la principal fortaleza del Tricolor, respondió de forma contundente:

“La unión, la familia que tenemos, siempre estamos unidos y eso es lo importante”.

Santiago Giménez descarta conformismo en el Mundial 2026

Mexico's forward #11 Santiago Gimenez and Ecuador's midfielder #23 Moises Caicedo fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Otro de los jugadores que pidieron calma fue Santiago Giménez, quien dejó una de las frases más contundentes tras la clasificación de México.

El “Chaquito” aseguró que el grupo mantiene la humildad pese al ambiente de euforia que se vive entre la afición mexicana.

“Sí, se puede, se puede. Yo creo que, vamos paso a paso y el domingo con nuestra gente vamos a intentarlo de nuevo y salir con la misma confianza”, comentó.

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Sobre el posible enfrentamiento ante Inglaterra o Congo, Gimenez afirmó que México debe estar preparado para enfrentar a cualquier selección.

“Al que sea. Para ser campeones hay que ganar al que sea y estamos enfocados en eso”, aseguró.

El delantero también habló sobre la experiencia de disputar un Mundial en el Estadio Azteca frente a más de 80 mil aficionados.

“Increíble, una sensación única que me la voy a llevar el resto de mi vida. Siento que Dios me está dejando vivir un sueño”, dijo emocionado.

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Además, destacó el apoyo de la afición mexicana como un factor importante para el equipo, “jugar en casa es un plus”, añadió.

Álvaro Fidalgo y el sueño de hacer historia con México

Álvaro Fidalgo reconoció a la afición mexicana (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Álvaro Fidalgo también resaltó la mentalidad que existe dentro del vestidor nacional y dejó claro que el grupo no se siente satisfecho únicamente con avanzar de ronda.

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“El partido de hoy demuestra que estamos para más”, aseguró el mediocampista.

Fidalgo explicó que desde el inicio del torneo el plantel entendió que debía ir partido a partido.

“Pasamos los grupos y dijimos: ‘No hicimos nada todavía’. Hay que ganar como sea los dieciseisavos y pasar a octavos”, comentó.

Sobre el posible duelo contra Inglaterra, el futbolista evitó considerar favorito al conjunto europeo y recordó que en esta Copa del Mundo ha habido resultados inesperados.

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“No me atrevo a decir que Inglaterra va a pasar sí o sí. Si es Congo es Congo, si es Inglaterra, Inglaterra. Estaremos preparados”, explicó.

El jugador también destacó la importancia de jugar nuevamente en el Estadio Azteca, “el Azteca siempre pesa”, afirmó.

Fidalgo aseguró que la ilusión tanto de los jugadores como de la afición mexicana es enorme.

“Estamos muy felices y esperando ya el partido del domingo. Vamos a por ello”, expresó.

La defensa mexicana presume solidez en el Mundial

Mateo Chávez celebra la solides de la defensa mexicana que mantiene invita la portería del tricolor (REUTERS/Pedro Nunes)

Por su parte, Mateo Chávez habló sobre la importancia de mantener el arco mexicano en cero, aspecto que considera fundamental para aspirar al campeonato.

“Eso gana campeonatos, gana momentos importantes”, comentó el defensor.

Chávez señaló que el equipo tiene claro que la solidez defensiva puede marcar diferencia en instancias decisivas.

“Si no meten uno atrás, nosotros tenemos delanteros tremendos que pueden resolver adelante”, explicó.

La Selección Mexicana ha mostrado orden defensivo durante el torneo y eso ha generado confianza dentro del grupo.

“Tratemos de seguir esa línea”, agregó.

Jorge Sánchez pide calma pese a la euforia

Mientras miles de aficionados abarrotaron el Ángel de la Independencia y distintos puntos del país para celebrar el triunfo mexicano, Jorge Sánchez pidió mantener la calma y enfocarse en el siguiente compromiso.

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“Significa mucho, pero tenemos que ir paso a paso”, comentó el lateral mexicano.

El jugador aseguró que el plantel disfruta el momento, pero entiende que aún falta mucho camino por recorrer en la Copa del Mundo.

“Ahorita no estamos pensando en ese partido; hay que disfrutar este momento. Mañana ya cambiamos la página”, explicó.

La Selección Mexicana continúa ilusionando a toda una nación en el Mundial 2026. Con una combinación de experiencia, juventud y unión dentro del grupo, el Tricolor buscará seguir haciendo historia el próximo domingo en el Estadio Azteca, donde enfrentará a Inglaterra o Congo con el sueño intacto de conquistar la Copa del Mundo.