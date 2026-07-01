Más de un millón de aficionados celebra en CDMX tras triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans gathering at the Angel de la Independencia before the match REUTERS/Armando Vega

México avanza a octavos de final del Mundial 2026 y la capital explota de júbilo: más de un millón de personas toman las calles del centro de la ciudad para festejar el triunfo 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final, con goles de Julián Quiñones en el minuto 22 y Raúl Jiménez en el 31.

El Ángel de la Independencia se convierte en el epicentro de la celebración. Desde las escalinatas del monumento, fuegos artificiales tricolores iluminan el cielo capitalino en verde, blanco y rojo. Nadie quiere irse a casa. Las calles aledañas al Paseo de la Reforma operan a su máxima capacidad desde el pitazo final y la fiesta se extiende hasta la madrugada del 1 de julio.

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Quiñones y Jiménez anotan y mandan a México a octavos

(@CulturaCiudadMx)

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Mexicana observan el partido entre México y Ecuador en las pantallas del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, mientras México anotaba su segundo gol durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 y Raúl Jiménez duplicó la ventaja nueve minutos después. Con ese resultado, la Selección Nacional cierra la primera mitad con ventaja definitiva y suma su cuarta victoria en el torneo mundialista que se disputa en territorio mexicano.

El encuentro se jugó en el Estadio Ciudad de México, donde decenas de miles de aficionados acompañaron a la escuadra nacional. Al mismo tiempo, el Zócalo capitalino —sede del Fan Fest más grande de la ciudad— registró un lleno total. La lluvia constante no detuvo en ningún momento a nadie: los aficionados permanecieron firmes durante todo el partido.

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Un millón de personas en las calles de la capital

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Fans celebrate after Mexico won the game REUTERS/Luis Cortes

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Supporters of Mexico celebrate after Mexico won their game REUTERS/Armando Vega

Antes del pitazo final, la Ciudad de México ya concentraba más de un millón de personas en las vías públicas. El Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Torre del Caballito y el Ángel de la Independencia se llenaron en cuestión de minutos. El Gobierno capitalino habilitó el estacionamiento del Palacio de los Deportes como punto adicional de reunión, donde el Grupo Cañaveral ofreció presentaciones artísticas para quienes no encontraron lugar en los puntos céntricos.

La torrencial lluvia, que cayó sobre la capital durante buena parte del partido, cesó completamente al término del encuentro. La tregua climática permitió a miles de personas más salir de sus colonias y sumarse a la celebración en las calles.

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(Jefatura Gobierno CDMX)

En total se habilitaron 18 sedes de festivales futboleros distribuidas en las 16 alcaldías de la ciudad para descentralizar la experiencia mundialista. Puntos del Centro Histórico como las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez, Madero y 5 de Mayo, así como el entorno del Palacio de Bellas Artes, registraron afluencia masiva durante la transmisión y la celebración posterior.

Al concluir el partido, los gritos de júbilo estallaron de forma simultánea en todos los puntos habilitados. Los fuegos artificiales, con predominio de los colores de la bandera mexicana, acompañaron la euforia colectiva de una ciudad que celebró el pase a la siguiente ronda.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Supporters of Mexico celebrate after Mexico won their game REUTERS/Armando Vega

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Supporters of Mexico celebrate after Mexico won their game REUTERS/Armando Vega

(Jefatura de Gobierno CDMX)

El 6 de julio, México se mide ante el ganador de Inglaterra o República Democrática del Congo

El siguiente reto para la Selección Mexicana llega el 6 de julio, cuando se enfrente en la capital mexicana al equipo que avance entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en su cruce de octavos de final. La afición, que esta noche desborda las calles de la ciudad, ya tiene una nueva cita en el calendario.