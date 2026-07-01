México Deportes

Los mejores memes tras definirse que México irá contra Inglaterra en octavos del Mundial 2026

Los mexicanos no tardaron en reaccionar al resultado

Guardar
Google icon
memes inglaterra mexico
(X)

La noticia de que México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una ola de memes entre los aficionados mexicanos, quienes respondieron con humor y una mezcla de optimismo y nerviosismo.

La reacción en redes refleja el ánimo nacional: algunos mantienen la fe en el equipo y otros replican el ya tradicional “¿y si sí?”, manifestando la esperanza de una hazaña ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

PUBLICIDAD

El partido se disputará este 5 de julio en el Estadio Azteca, donde ambos equipos buscarán su pase a los cuartos de final.

memes mexico vs inglaterra
(X)

La expectativa ha crecido tras la reciente eliminación de Ecuador a manos del Tri y por el cierre dramático que tuvo Inglaterra en su último encuentro. El ambiente previo al duelo ya se siente en las calles y en la red, donde los usuarios han convertido la incertidumbre en creatividad digital.

PUBLICIDAD

Inglaterra remonta y sella el cruce ante México en el Azteca

Inglaterra aseguró su clasificación a octavos tras vencer a República Democrática del Congo en un partido que se definió en los últimos minutos.

El conjunto europeo inició en desventaja tras el gol de Brian Cipenga al minuto 7, lo que mantuvo la tensión en el encuentro y alimentó la expectativa de un posible batacazo africano.

memes mexico vs inglaterra
(X)

En la segunda parte, la presión inglesa aumentó y fue hasta el minuto 74 cuando Harry Kane empató el marcador. Diez minutos después, el mismo delantero firmó la remontada con un segundo tanto, sellando el 2-1 definitivo que le dio a Inglaterra el boleto para enfrentar a México.

La victoria fue celebrada por los británicos como un triunfo sufrido, pero también como una muestra de carácter antes de medirse al anfitrión norteamericano.

El partido entre México e Inglaterra concentrará la atención internacional por el antecedente histórico entre ambas selecciones y por la atmósfera que se espera en el Estadio Ciudad de México.

La afición mexicana ha respondido en cada partido con llenos y festejos, como quedó registrado tras la victoria contra Ecuador. Con la motivación de haber superado a un rival que venía de vencer a Alemania, el Tri llega a la cita con confianza renovada.

memes mexico vs inglaterra
(X)

Los memes mexicanos: entre la fe y el “¿y si sí?”

La definición del cruce entre México e Inglaterra desató una avalancha de memes en redes sociales, donde la creatividad y el sarcasmo se mezclan como reacción inmediata al sorteo.

Varios usuarios publicaron imágenes de la selección, acompañadas de frases como “Hoy se cena fish and chips” y “México tiene con qué”, mostrando el optimismo que caracteriza a parte de la afición.

Otro segmento de aficionados replicó el ya clásico “¿y si sí?”, planteando la posibilidad de una victoria mexicana como una esperanza legítima, aunque improbable para algunos.

Memes de jugadores ingleses sorprendidos ante la atmósfera del Azteca, o imágenes de Javier Aguirre con la leyenda “Nosotros sí creemos”, circularon por miles. El tono que prevalece es el de la confianza, con recordatorios de episodios pasados donde México desafió pronósticos adversos.

memes mexico vs inglaterra
(X)

Algunos memes también ironizan sobre la dificultad del rival, comparando la tarea con retos cotidianos imposibles, mientras otros celebran la oportunidad de enfrentar a una potencia futbolística en casa

Las frases “El Tri le gana a quien sea en el Azteca” y “Ya le ganamos a Ecuador, ¿por qué no a Inglaterra?” se han vuelto tendencia. La conversación digital muestra que, más allá del resultado, la afición mexicana vive el Mundial con humor y una dosis de esperanza.

Temas Relacionados

Selección Inglaterra Mundial 2026Selección MexicanaMemesMundial 2026mexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

La albiceleste se medirá este viernes ante una de las grandes revelaciones que ha dejado el Mundial 2026, donde buscarán el pase a la siguiente ronda de la mano de Lionel Messi

Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

Cómo le fue al Vasco en su último partido contra Inglaterra dirigiendo a México

Javier Aguirre tuvo un partido amistoso contra los ingleses antes de disputar el Mundial 2010

Cómo le fue al Vasco en su último partido contra Inglaterra dirigiendo a México

Por el pase a cuartos de final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

Tras vencer a Ecuador, la Selección Mexicana enfrentará al equipo de la Rosa en los Octavos de Final

Por el pase a cuartos de final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

Los Tres Leones jugarán contra los Leopardos en el Estadio Atlanta; el ganador enfrentará a México en los 8vos de Final

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

¿Cuánta gente cabe en el Ángel? Los impresionantes números de cada festejo tras los partidos de México en el Mundial 2026

Conforme la Selección Nacional avanza en la Copa del Mundo, la cantidad de asistentes también se ha incrementado

¿Cuánta gente cabe en el Ángel? Los impresionantes números de cada festejo tras los partidos de México en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a cuatro sujetos por posesión de 33 mil 500 litros de diésel en Azcapotzalco

Detienen y procesan a cuatro sujetos por posesión de 33 mil 500 litros de diésel en Azcapotzalco

Reportan secuestro de 11 personas en Jalisco: una mujer, una joven y una niña escaparon atravesando cerros

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

De sicario de los Beltrán Leyva a colaborador de la DEA: la doble vida de “La Barbie”

A ocho meses del homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz acusó un “crimen de Estado”

ENTRETENIMIENTO

Ana Bárbara rompe el silencio tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval: “Me la mega pellizca”

Ana Bárbara rompe el silencio tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval: “Me la mega pellizca”

Cuánto cuestan las sandalias exclusivas que Infantino le regaló a Jorge Campos durante el partido México vs. Ecuador

Le aplican a Gustavo Adolfo Infante un ‘quiere volar’ en vivo: así fue el polémico momento en Sale El Sol

Termina conflicto de Livia Brito con paparazzi Ernesto Zepeda: cómo quedó el acuerdo

Arturo Carmona rompe el silencio y explota tras ser señalado de vender la exclusiva del embarazo de su hija Melenie: “No haría eso”

DEPORTES

Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

Cómo le fue al Vasco en su último partido contra Inglaterra dirigiendo a México

Cuánto cuestan las sandalias exclusivas que Infantino le regaló a Jorge Campos durante el partido México vs. Ecuador

Por el pase a cuartos de final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos