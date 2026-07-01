Los mejores memes tras definirse que México irá contra Inglaterra en octavos del Mundial 2026

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La noticia de que México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una ola de memes entre los aficionados mexicanos, quienes respondieron con humor y una mezcla de optimismo y nerviosismo.

La reacción en redes refleja el ánimo nacional: algunos mantienen la fe en el equipo y otros replican el ya tradicional “¿y si sí?”, manifestando la esperanza de una hazaña ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

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El partido se disputará este 5 de julio en el Estadio Azteca, donde ambos equipos buscarán su pase a los cuartos de final.

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La expectativa ha crecido tras la reciente eliminación de Ecuador a manos del Tri y por el cierre dramático que tuvo Inglaterra en su último encuentro. El ambiente previo al duelo ya se siente en las calles y en la red, donde los usuarios han convertido la incertidumbre en creatividad digital.

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Inglaterra remonta y sella el cruce ante México en el Azteca

Inglaterra aseguró su clasificación a octavos tras vencer a República Democrática del Congo en un partido que se definió en los últimos minutos.

El conjunto europeo inició en desventaja tras el gol de Brian Cipenga al minuto 7, lo que mantuvo la tensión en el encuentro y alimentó la expectativa de un posible batacazo africano.

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En la segunda parte, la presión inglesa aumentó y fue hasta el minuto 74 cuando Harry Kane empató el marcador. Diez minutos después, el mismo delantero firmó la remontada con un segundo tanto, sellando el 2-1 definitivo que le dio a Inglaterra el boleto para enfrentar a México.

La victoria fue celebrada por los británicos como un triunfo sufrido, pero también como una muestra de carácter antes de medirse al anfitrión norteamericano.

El partido entre México e Inglaterra concentrará la atención internacional por el antecedente histórico entre ambas selecciones y por la atmósfera que se espera en el Estadio Ciudad de México.

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La afición mexicana ha respondido en cada partido con llenos y festejos, como quedó registrado tras la victoria contra Ecuador. Con la motivación de haber superado a un rival que venía de vencer a Alemania, el Tri llega a la cita con confianza renovada.

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Los memes mexicanos: entre la fe y el “¿y si sí?”

La definición del cruce entre México e Inglaterra desató una avalancha de memes en redes sociales, donde la creatividad y el sarcasmo se mezclan como reacción inmediata al sorteo.

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Varios usuarios publicaron imágenes de la selección, acompañadas de frases como “Hoy se cena fish and chips” y “México tiene con qué”, mostrando el optimismo que caracteriza a parte de la afición.

Otro segmento de aficionados replicó el ya clásico “¿y si sí?”, planteando la posibilidad de una victoria mexicana como una esperanza legítima, aunque improbable para algunos.

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Memes de jugadores ingleses sorprendidos ante la atmósfera del Azteca, o imágenes de Javier Aguirre con la leyenda “Nosotros sí creemos”, circularon por miles. El tono que prevalece es el de la confianza, con recordatorios de episodios pasados donde México desafió pronósticos adversos.

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Algunos memes también ironizan sobre la dificultad del rival, comparando la tarea con retos cotidianos imposibles, mientras otros celebran la oportunidad de enfrentar a una potencia futbolística en casa

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Las frases “El Tri le gana a quien sea en el Azteca” y “Ya le ganamos a Ecuador, ¿por qué no a Inglaterra?” se han vuelto tendencia. La conversación digital muestra que, más allá del resultado, la afición mexicana vive el Mundial con humor y una dosis de esperanza.