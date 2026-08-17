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Lanzan catálogo climático para gobiernos en México: busca mejorar toma de decisiones con datos sobre mitigación y financiamiento

La plataforma contiene información sobre herramientas de mitigación, adaptación y financiamiento ante la crisis climática

Vista aérea de un paisaje urbano con edificios y carreteras bajo un cielo naranja rojizo. El sol es un círculo brillante y el aire crea una distorsión ondulada.
Una vista aérea de la ciudad de México bajo un domo de calor, mostrando un cielo rojizo intenso y una notable distorsión atmosférica en el paisaje urbano debido a las altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comunidad Climática Mexicana lanzó el Catálogo Digital de Herramientas e Información Climática, una plataforma que busca transformar la toma de decisiones en gobiernos estatales y municipales por medio del acceso simplificado a datos sobre mitigación, financiamiento y planeación subnacional. El objetivo central es que funcionarios y funcionarias cuenten con recursos técnicos y conocimiento actualizado para estructurar políticas públicas más eficaces frenta al cambio climático.

La utilidad del nuevo Catálogo reside en su enfoque: centraliza materiales que hasta ahora permanecían dispersos entre distintos organismos nacionales e internacionales. La plataforma reúne información en cinco áreas clave:

  • Herramientas para el monitoreo y la planeación
  • Guías técnicas para proyectos
  • Diagnósticos y publicaciones de referencia
  • Experiencias de otras entidades
  • Recursos sobre normatividad y políticas públicas

La propuesta es que cualquier persona a cargo de temas ambientales en los estados y municipios encuentre en un solo lugar los elementos necesarios para diagnosticar problemas, planear acciones y conocer ejemplos ya aplicados en otros territorios.

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Entre los insumos disponibles destacan materiales desarrollados por organizaciones como Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, ICLEI, GFLAC, Iniciativa Climática de México, BIOFIN-PNUD, MexiCO2, The Nature Conservancy y World Resources Institute México. Este acervo tiene el propósito de fortalecer la articulación entre organismos ambientales y aprovechar tanto el aprendizaje local como la experiencia internacional.

El Catálogo busca solucionar la dispersión de información climática

Uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos subnacionales en México es la dificultad para acceder a información climática relevante, debido a la dispersión de fuentes y plataformas. El Catálogo responde a esta necesidad al convertirse en un punto de consulta único y en permanente actualización. La expectativa es que las 32 entidades federativas utilicen la plataforma más allá de los ciclos administrativos, fortaleciendo la acción climática regional y asegurando la continuidad de proyectos aun con cambios de gobierno.

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El diseño del Catálogo toma en cuenta la transversalidad de género e inclusión social, lo que permite que los materiales disponibles sean útiles para personas funcionarias del sector ambiental y de otras áreas gubernamentales. El acceso ágil a datos sobre mitigación y financiamiento permite estructurar proyectos alineados con los compromisos nacionales, como la NDC 3.0 de México.

Los compromisos climáticos requieren acción local y herramientas prácticas

En México, las decisiones para enfrentar el cambio climático se aterrizan principalmente en los estados y municipios. Temas como movilidad, desarrollo urbano, gestión de residuos, conservación de ecosistemas e infraestructura energética dependen en gran medida de la capacidad técnica de los gobiernos locales. Por ello, el Catálogo se plantea como una guía para que las autoridades puedan desarrollar iniciativas acordes con sus propias competencias y contextos territoriales.

La plataforma promueve la integración de información para responder a la crisis climática con acciones concretas, partiendo de la premisa de que ningún gobierno puede enfrentar este reto de manera aislada. El esfuerzo colaborativo entre organizaciones y gobiernos es central para fortalecer las capacidades locales y avanzar hacia una acción climática más efectiva, incluyente y resiliente.

La articulación lograda con el Catálogo permite que el conocimiento climático no solo se genere, sino que llegue a quienes toman decisiones y se convierta en políticas públicas y proyectos en los territorios. El acceso a herramientas especializadas facilita la planeación, el desarrollo y la financiación de acciones que contribuyen a cumplir los compromisos climáticos del país.

La Comunidad Climática Mexicana busca, con esta iniciativa, pasar de la generación y dispersión de datos a su uso práctico, poniendo a disposición de autoridades estatales y municipales una plataforma actualizada, sencilla de consultar y con respaldo de instituciones especializadas.

El Catálogo Digital de Herramientas e Información Climática está disponible para consulta en la dirección https://comunidadclimaticamexicana.mx/catalogo-digital/

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