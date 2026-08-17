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Pati Chapoy y Pedro Sola festejan en Ventaneando el Día del Veterinario tras polémica de ‘envenenar perros’

La periodista destacó en Ventaneando la labor de los veterinarios a semanas de la dura polémica que casi temrina con la emisión del programa

pati y pedro
Pati Chapoy y Pedro Sola festejan en Ventaneando el Día del Veterinario tras polémica de ‘envenenar perros’ (Foto: Twitter)
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Durante la emisión de este lunes 17 de agosto, Pati Chapoy y Pedro Sola celebraron en Ventaneando el Día del Veterinario en México, tras semanas de polémica por declaraciones sobre el envenenamiento de perros hechas por el propio conductor.

La tiutlar del famoso programa de espectáculos emitió una felicitación pública a los veterinarios del país y reconoció su trabajo en la salud y bienestar de los animales, mientras el también economista se sumó al reconocimiento y aseguró que aún aprende de estos profesionales para cuidar mejor a las mascotas, en el contexto de una reciente crisis de reputación para el programa de TV Azteca.

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Día del Veterinario en México, 17 de agosto

El Día del Médico Veterinario Zootecnista se conmemora cada 17 de agosto, en recuerdo de la fundación de la primera escuela veterinaria de América en 1853. Esta institución abre sus puertas en el antiguo Colegio de San Gregorio y marca un paso fundamental para la ciencia y el campo en México.

La periodista destacó en Ventaneando la labor de los veterinarios: “Son quienes cuidan y curan a los animalitos que no pueden decirnos cuándo están enfermos”.

Pedro Sola reiteró la importancia social de estos especialistas y comenta en la emisión: “Cada veterinario me enseña algo nuevo para cuidar y valorar a las mascotas”.

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Un hombre con gafas y bigote, y una mujer con blusa estampada, sentados. Hay flores en primer plano y un fondo con estantes y objetos decorativos.
La tiutlar del famoso programa de espectáculos emitió una felicitación pública a los veterinarios del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos conductores dedicaron el espacio del programa a felicitar a quienes ejercen la medicina veterinaria y subrayaron la necesidad de reconocer su trabajo, especialmente en la atención a animales de compañía y granja, la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.

Polémica por declaraciones sobre el envenenamiento de perros emitidas por Pedro Sola

A inicios de julio de 2026, Pedro Sola provoca una ola de indignación nacional tras declarar en vivo en Ventaneando que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los perros que la gente lleva a supermercados y restaurantes. La frase, acompañada de risas por parte de sus colegas, se viraliza en redes sociales y genera rechazo entre internautas, figuras del espectáculo y fundaciones de protección animal.

Dos días después, Sola lee una disculpa pública en el mismo programa y publica un video donde califica sus palabras como “una expresión sumamente desafortunada y carente de empatía”. El conductor asegura que habló “sin pensar” y lamenta el daño causado por sus declaraciones. La disculpa recibe el respaldo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien lamenta el incidente pero aclara que la televisora no apoya la violencia ni el maltrato animal.

Boicot comercial y consecuencias en Ventaneando

La reacción pública al comentario de Pedro Sola impacta de forma directa al área comercial de Ventaneando. Grandes marcas de consumo masivo como Hellmann’s, Crema Lala, Panditas, Halls y Trident anuncian en semanas posteriores la retirada de sus patrocinios al programa. El boicot busca deslindar a estas empresas de discursos que inciten a la crueldad animal y evidencia el alcance de la indignación social ante el tema.

Además del golpe comercial, la controversia escala a nivel legislativo. Elizabeth Mateos Hernández, diputada local, presenta una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México conocida popularmente como “Ley Anti Pedro Sola”. La propuesta busca modificar el Código Penal para endurecer sanciones contra quienes promuevan o hagan apología del maltrato animal en medios de comunicación y plataformas digitales. El proyecto contempla penas de uno a cuatro años de prisión.

Pedro Sola
Polémica por declaraciones sobre el envenenamiento de perros emitidas por Pedro Sola (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

Funciones principales de los veterinarios en México

Los veterinarios en México tienen un papel clave en la sociedad. Entre sus funciones se encuentra el cuidado y la cura de mascotas, la vigilancia del bienestar de los animales de granja, la supervisión de la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades que pueden transmitirse de animales a personas.

El reconocimiento público por parte de figuras de la televisión como Pati Chapoy y Pedro Sola ocurre en un momento en que la conversación social exige mayor responsabilidad en la comunicación sobre bienestar animal.

La celebración del Día del Veterinario se convierte en una oportunidad para visibilizar la importancia de esta profesión y el compromiso que requiere en un país donde la convivencia con animales de compañía y la producción agropecuaria forman parte de la vida diaria. Las felicitaciones públicas en Ventaneando llegan luego de semanas de crisis para el programa, marcado por el escrutinio y la exigencia de sanciones más severas contra el maltrato y la apología de la violencia hacia los animales.

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