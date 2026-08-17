El truco de la servilleta para eliminar el sarro del grifo en 10 minutos y sin frotar

Una persona aplica vinagre con una servilleta en un grifo con sarro mientras un temporizador marca diez minutos para su limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las manchas blancas que aparecen alrededor de los grifos del baño o la cocina suelen ser consecuencia del paso constante de agua con una concentración elevada de minerales. Con el tiempo, esos residuos se adhieren al metal, opacan su acabado y forman una capa difícil de retirar con una limpieza convencional.

Existe, sin embargo, un procedimiento casero que permite ablandar la acumulación ligera en aproximadamente 10 minutos. Solo se necesitan vinagre blanco y una servilleta de papel, dos productos presentes en la mayoría de los hogares.

El secreto no consiste únicamente en aplicar el líquido, sino en mantenerlo sobre la zona afectada. La servilleta funciona como una compresa que evita que el vinagre resbale y prolonga el contacto del ácido con los depósitos minerales.

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¿Cómo eliminar el sarro del grifo con una servilleta?

Para aplicar este truco de limpieza se requiere vinagre blanco de uso doméstico, generalmente con una concentración de ácido acético de entre 3% y 5%, además de servilletas de papel o papel de cocina. También conviene tener a la mano un paño limpio y seco.

El procedimiento es el siguiente:

Secar el grifo. Retira el agua, el jabón y la suciedad superficial con un paño. Esto facilitará que el vinagre entre en contacto directo con el sarro. Empapar la servilleta. Coloca una o dos piezas de papel en un recipiente pequeño y agrega suficiente vinagre blanco para mojarlas por completo, sin deshacerlas. Cubrir la zona afectada. Envuelve con el papel húmedo la base, el cuello o la salida del grifo, dependiendo del lugar donde se encuentren las manchas. Esperar 10 minutos. Presiona ligeramente para que la servilleta se adhiera al metal y deja actuar el vinagre. Es importante que el papel permanezca húmedo durante todo el proceso. Retirar y enjuagar. Quita la servilleta y pasa un paño húmedo para arrastrar los residuos desprendidos. Después, enjuaga con agua limpia. Secar inmediatamente. Utiliza una microfibra o tela suave para evitar que nuevas gotas se evaporen sobre la superficie y dejen más marcas minerales.

Cuando la acumulación es ligera, los residuos pueden desaparecer al retirar y pasar el paño, sin necesidad de tallar. Si permanece alguna marca, se puede repetir el procedimiento o realizar una pasada suave con una tela no abrasiva.

Para depósitos gruesos, antiguos o presentes dentro del aireador, diez minutos podrían no ser suficientes. The Spruce recomienda remojar durante 20 o 30 minutos las piezas desmontables del grifo cuando presentan acumulaciones minerales más resistentes. En otros métodos, como la inmersión de la salida en una bolsa con vinagre, el tiempo sugerido puede ser de al menos media hora.

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¿Por qué el vinagre ayuda a retirar el sarro?

El llamado sarro del agua está compuesto principalmente por depósitos minerales, entre ellos carbonato de calcio. Esta sustancia se acumula cuando las gotas de agua dura se evaporan y dejan sus componentes sobre los grifos, regaderas, lavabos y otras superficies.

El vinagre contiene ácido acético, capaz de reaccionar con el carbonato de calcio. Durante el proceso, el depósito alcalino se transforma en sustancias más fáciles de retirar, como acetato de calcio, además de agua y dióxido de carbono.

La ecuación simplificada de esta reacción es:

CaCO₃ + 2 CH₃COOH → Ca(CH₃COO)₂ + H₂O + CO₂

La Sociedad Estadounidense de Química explica que, al combinar el ácido acético del vinagre con carbonato de calcio, los átomos se reorganizan y se producen nuevos compuestos, incluido el dióxido de carbono. Esto explica las pequeñas burbujas que pueden aparecer durante el proceso.

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La servilleta es fundamental porque el vinagre líquido normalmente resbala por las superficies verticales antes de actuar. Al retenerlo contra el grifo, el papel crea una especie de “mascarilla” que mantiene húmedo el depósito durante el tiempo necesario.

Precauciones antes de aplicar vinagre sobre un grifo

Aunque este método utiliza un ingrediente doméstico, no es adecuado para todos los acabados. Antes de cubrir completamente el grifo, se recomienda probar una pequeña cantidad en un área poco visible y consultar las instrucciones del fabricante.

El vinagre puede afectar algunos recubrimientos delicados, especialmente acabados negros, dorados, de bronce, níquel especial o superficies pintadas. En grifos de cromo, The Spruce aconseja emplear inicialmente una mezcla en partes iguales de agua y vinagre, enjuagar bien y secar después de la limpieza.

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También deben considerarse estas medidas:

No dejar la compresa durante varias horas ni toda la noche.

Evitar fibras metálicas, cuchillos y esponjas abrasivas.

Proteger las cubiertas cercanas de mármol, granito o piedra natural.

Mantener ventilado el espacio.

Lavar las manos después del procedimiento.

Nunca mezclar vinagre con cloro o lejía.

Esta última advertencia es especialmente importante: el vinagre es un ácido y su combinación con productos que contienen cloro puede liberar un gas tóxico e irritante para los ojos y las vías respiratorias, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Finalmente, secar el grifo después de cada uso puede reducir la aparición de nuevas manchas. Una limpieza frecuente evita que los minerales formen capas gruesas y permite que este sencillo truco de la servilleta con vinagre sea más efectivo en futuras aplicaciones.