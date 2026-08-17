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Consuelo Duval defiende a Aitana Derbez tras críticas en redes por su físico: “Es que nada les acomoda”

La actriz pidió proteger a la menor de las críticas negativas que surgieron después de su aparición junto a Alessandra Rosaldo

(@consueloduval)
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Consuelo Duval salió en defensa de Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, luego de que la menor recibiera comentarios negativos en redes sociales tras subir al escenario durante un concierto de su mamá en el Auditorio Nacional.

La actriz fue cuestionada sobre la participación de Aitana y dejó claro que le causó emoción verla compartir ese momento con Alessandra. “Me encantó”, expresó, antes de destacar que disfruta observar cómo crecen los hijos de sus amigos.

Sin embargo, cuando le preguntaron por los señalamientos que aparecieron en internet, Consuelo no dudó en reaccionar: “Ah, pinche gente, es que nada les acomoda”. Para la actriz, lo más importante es que la menor pueda disfrutar esta etapa sin cargar con comentarios que puedan afectarla.

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Consuelo Duval pide proteger a Aitana de los comentarios

(Ig: @consueloduval)
(Ig: @consueloduval)

Consuelo explicó que le gusta ver a los hijos de sus amigos desarrollarse y subir a los escenarios. “Me gusta mucho ver eso, ver crecer a los hijos de mis amigos, verlos en escenario”, comentó.

La actriz también destacó que, desde su perspectiva, los hijos de sus amigos han heredado tanto características físicas como talento. “Todos tienen el Gender Vest, no solamente de la cara, sino del talento”, dijo, antes de reconocer que “lo están haciendo muy bien”.

Ante la pregunta sobre la importancia de que Aitana se anime a aparecer públicamente pese a las críticas, Duval puso el foco en su edad y en la necesidad de cuidar lo que llega hasta ella. “Mientras ellos lo disfruten y la nena no se entere de los comentarios feos”, señaló.

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Las críticas a Aitana Derbez desataron preocupación

(IG: @ederbez)
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Los comentarios negativos surgieron después de que Aitana, de 11 años, apareciera junto a Alessandra Rosaldo durante una presentación musical. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron su apariencia y también hicieron comentarios sobre sus capacidades para cantar y bailar.

La situación generó preocupación porque se trata de una menor de edad que quedó expuesta a opiniones de desconocidos sobre aspectos personales. La polémica rápidamente llevó la conversación hacia los límites que deberían existir cuando se habla de niños y adolescentes en internet.

Consuelo hizo énfasis precisamente en esa vulnerabilidad. “Está en una edad en la que está creciendo y sus emociones están vulnerables”, explicó, antes de pedir que quienes están cerca de Aitana cuiden especialmente los mensajes que puedan llegar hasta ella.

Victoria Ruffo también sale en defensa de la menor

Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad” (RS)
Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad” (RS)

Victoria Ruffo también fue cuestionada sobre el caso y respaldó a Aitana. La actriz consideró que la etapa de crecimiento puede ser complicada por los cambios físicos y señaló que lo importante es que la menor disfrute de actividades como cantar y bailar.

Ruffo también minimizó los ataques y recordó que los niños y adolescentes pueden convertirse injustamente en blanco de burlas en redes sociales. Su postura coincidió con la de Duval: proteger a Aitana resulta más importante que alimentar la polémica.

La familia Derbez también rechazó los comentarios. Eugenio los calificó como una “falta de respeto”, mientras Alessandra señaló que Aitana no tiene redes sociales propias. Así, detrás del ruido digital, ambas actrices coincidieron en un mensaje sencillo: la menor debería poder disfrutar de su infancia, su familia y sus primeros pasos sobre el escenario sin cargar con el peso de las críticas.

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