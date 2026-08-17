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Pati Chapoy reconoce que sí fue abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue”

Durante el show, el cantante tomó un momento para reconocer a la titular de Ventaneando entre los asistentes, pero la gente la recibió de mala manera

El video muestra una pantalla grande dentro de un auditorio con una audiencia presente. En la pantalla se observa un escenario con iluminación de colores donde una persona. El evento corresponde a un concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, donde la presentadora Pati Chapoy fue recibida con abucheos.

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El pasado 14 de agosto, Pati Chapoy vivió un momento incómodo durante el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, cuando fue abucheada por el público tras ser presentada por el cantante.

La titular de Ventaneando abordó el tema este 17 de agosto en el programa de TV Azteca, donde reconoció el hecho y explicó su postura: “Me presentó como La Dama de Hierro y recibí una buena abucheada, pero está bien que la gente se desahogue. Porque también son aplausos, pero también para qué él me presenta también como que era la señora que andaba detrás de la nota”.

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Cristian Castro presenta a Pati Chapoy en el Auditorio Nacional

En el concierto realizado el 14 de agosto, Cristian Castro interrumpió su show para reconocer la presencia de Pati Chapoy entre los asistentes. “Ha sido la dueña de la nota, la señora, Pati Chapoy, fuerte el aplauso”, dijo el cantante desde el escenario. Las cámaras del recinto enfocaron a la periodista, quien fue proyectada en las pantallas gigantes del Auditorio Nacional.

Chapoy se puso de pie y sonrió al público. La reacción fue inmediata: se escucharon abucheos y expresiones de desaprobación. La conductora agradeció con las manos, permaneció de pie unos segundos y después se sentó. La situación no pasó inadvertida y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando burlas, señalamientos y críticas en plataformas como X y TikTok.

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Pati Chapoy rompe el silencio tras ser abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue” (Ventaneando/ RS)
Pati Chapoy rompe el silencio tras ser abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue” (Ventaneando/ RS)

Ovación para Verónica Castro tras abucheo a Chapoy

Momentos después, Cristian Castro presentó a su madre, Verónica Castro, quien también se encontraba entre el público. A diferencia del momento con Chapoy, la actriz y conductora fue recibida con aplausos y ovaciones por parte de los asistentes. Las cámaras captaron la emoción de Verónica, quien saludó sonriente mientras el público le demostraba su cariño.

El contraste entre el abucheo a Chapoy y la ovación a Castro se convirtió en tendencia, dando pie a numerosos comentarios y comparaciones sobre la relación del público con ambas figuras. Usuarios en redes sociales destacaron la diferencia en la reacción y retomaron episodios pasados de confrontación mediática entre las dos personalidades.

Respuesta de Pati Chapoy en Ventaneando

El lunes 17 de agosto, Pati Chapoy abordó el tema en Ventaneando. La periodista reconoció que el abucheo fue real y minimizó el hecho, argumentando que “está bien que la gente se desahogue”. Chapoy también señaló que parte de la reacción pudo deberse a la forma en que fue presentada por Cristian Castro: “Para qué él me presenta también como que era la señora que andaba detrás de la nota”.

Durante la emisión, la conductora compartió su perspectiva sobre la exposición mediática y el papel que ha desempeñado en la cobertura de espectáculos en México. Chapoy forma parte del equipo fundador de Ventaneando y es considerada una de las figuras más influyentes en el periodismo de espectáculos nacional.

(Foto: captura de Ventaneando)
(Foto: captura de Ventaneando)

Presencia de Pati Chapoy en eventos recientes de Cristian Castro

No es la primera vez que Pati Chapoy es invitada a eventos importantes en la vida de Cristian Castro. Recientemente, la jefa de información de TV Azteca asistió a la fiesta de graduación del cantante, celebrada en la Ciudad de México.

En su programa, Chapoy relató que la ceremonia fue emotiva y que tanto ella como otros invitados especiales presenciaron el orgullo de Verónica Castro por el logro académico de su hijo.

Durante la celebración, Cristian Castro interpretó la canción “Estudiar” y agradeció a su familia y amigos por el apoyo. Chapoy también detalló en Ventaneando cómo fue la convivencia familiar y el ambiente festivo que se vivió en el evento.

Viralización y repercusiones en redes sociales

El episodio del abucheo a Pati Chapoy y la ovación a Verónica Castro generó miles de reacciones en redes sociales. Usuarios compartieron videos del momento y expresaron opiniones divididas sobre la trayectoria y la imagen pública de ambas figuras. La diferencia en la respuesta del público se volvió tema de conversación y análisis en plataformas digitales.

A pesar de la polémica, Chapoy mantiene su postura y asegura que la reacción no afecta su trabajo periodístico. “Recibí una buena abucheada, pero está bien que la gente se desahogue”, reiteró en la emisión de este lunes.

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