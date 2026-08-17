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Ninel Conde revela detalles inéditos de su amorío con Luis Miguel: “En el yate cantándome La Bikina”

‘El Bombón Asesino’ compartió que, en el pasado, tuvo varios pretendientes reconocidos de talla mundial

Ninel Conde revela detalles inéditos de su amorío con Luis Miguel: “En el yate cantándome La Bikina” (RS)
Ninel Conde revela detalles inéditos de su amorío con Luis Miguel: “En el yate cantándome La Bikina” (RS)
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En el primer episodio de su nuevo reality show para ViX, Ninel Conde: Sin Filtro, la cantante Ninel Conde revela detalles inéditos sobre un fugaz romance que habría tenido con Luis Miguel durante una etapa inestable de su vida amorosa, según la propia artista.

El capítulo muestró a El Bombón Asesino relatando un episodio en el que el también llamado Sol de México le cantó “La Bikina” a bordo de un yate en Acapulco. Sin embargo, no especificó la fecha exacta en la que ocurrió dicho hecho.

Ninel Conde narra su relación con Luis Miguel

Durante el estreno del reality, la intérprete compartió que, en el pasado, tuvo varios pretendientes reconocidos. “Tuve pretendientes como El Sol de México, como el hijo del hombre más rico del mundo en ese momento, como otro galán de telenovelas superguapo. Tenía esos tres así, o sea, imagínate tú mi panorama con esos partidazos y yo perdonando a aquel”, afirmó la intérprete de Alma Rey en Rebelde.

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Fans de la cantante identifican a “aquel” como José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, por las pistas que Ninel Conde ofreció en su relato y por la coincidencia de fechas en su historia personal.

Ninel Conde habría revelado que José Manuel Figueroa amenazó con quitarse la vida al enterarse que salía con Luis Miguel (ViX, Instagram/@luismiguel/RS)
Ninel Conde habría revelado que José Manuel Figueroa amenazó con quitarse la vida al enterarse que salía con Luis Miguel (ViX, Instagram/@luismiguel/RS)

La cantante sostiene que atravesó una relación marcada por rupturas y reconciliaciones con Figueroa: “Obviamente, una relación tan inestable, pues terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos”, señala en la docuserie.

Episodio en yate con Luis Miguel y la canción “La Bikina”

Ninel Conde detalla un encuentro específico con Luis Miguel en un yate en Acapulco. Durante esa etapa, relata que se encontraba separada de Figueroa y que, mientras intentaba avanzar en su vida, recibió llamadas insistentes de su ex pareja. “Me acuerdo que estábamos en un barco en Acapulco en una de esas veces que terminamos y éramos amigos, nos estábamos conociendo y todo el rollo. Nunca lo dije tampoco”, narra la intérprete en el reality.

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La cantante describe que, en ese contexto, su ex pareja le llamaba llorando y suplicando que regresaran. “El hombre este llamándome, llorándome: ‘Me voy a matar, es que tú, me dijeron que estabas con él…’ Y yo: ‘Ya, o sea, ya terminamos, déjame’”, expuso la cantante en el episodio.

La artista explica a la audiencia que las mujeres que han pasado por relaciones similares pueden entender la dificultad de romper el ciclo de reconciliaciones, aun cuando existen alternativas más positivas. “Pues da la vuelta la burra, digo, volví a caer. Dejé al partidazo y ahí voy”, comparte.

Consejos de Ninel Conde sobre relaciones tóxicas

Ninel Conde confirmó haber tenido "algo que ver" con el famoso cantante. (Ig: @ninelconde)
Episodio en yate con Luis Miguel y la canción “La Bikina” (Ig: @ninelconde)

En el mismo episodio, Ninel Conde ofrece un mensaje dirigido a mujeres que atraviesan relaciones de violencia o dependencia emocional. “Yo siempre trato como de aconsejarle a la gente, ¿no? A las mujeres que si te levantan la mano la primera vez, va a haber una segunda, una tercera y una cuarta, porque a mí me pasó y creo que fue un parteaguas que dije: ‘No más, ya. O sea, me va a hacer terminar matando’”, destaca la cantante en Ninel Conde: Sin Filtro.

La intérprete advierte sobre el riesgo de perder años valiosos de vida en relaciones destructivas. “Que no pierdan su tiempo con hombres así, porque se les van los mejores años de su vida. Uno por la inexperiencia, por pensar que uno está enamorado, porque tú no puedes estar enamorada de una persona que te maltrata, eso no es amor”, afirma.

El contraste entre la violencia y los momentos con Luis Miguel

Ninel Conde utiliza la anécdota del yate con Luis Miguel para ilustrar el contraste entre una relación sana y una marcada por la violencia. “Pierdes momentos lindos de vivir la vida en lugar de que te estén ahí dando tus trancazos, pues que te estén paseando en un barco, que te estén llevando a un concierto, que te canten, este, este, La Bikina, ¿no? Entonces creo que tiene uno que, que, que ser sabio con su tiempo”, concluye.

Con estas declaraciones, la cantante deja ver una faceta poco conocida de su vida privada, vinculando episodios de su pasado con figuras como Luis Miguel y José Manuel Figueroa en un contexto de aprendizaje y reflexión personal, siempre en el marco de su nueva producción para la plataforma ViX.

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