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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, deja la prisión: podría estar negociando con EEUU

El general en retiro enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos

Seguridad cámaras de seguridad Sinaloa
Gerardo Mérida deja prisión en EU en medio de negociación judicial. (Gob. Sinaloa)
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El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, dejó de aparecer en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos desde el pasado 11 de agosto, sin que hasta ahora se haya informado públicamente sobre su paradero.

El dato fue dado a conocer por el periodista Arturo Ángel y coincide con información que apunta a que el exfuncionario habría salido del centro de detención de Brooklyn.

Aunque su salida del registro penitenciario no significa necesariamente que haya quedado en libertad, una de las hipótesis es que Mérida Sánchez permanezca bajo custodia federal en un sitio distinto a una prisión.

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De acuerdo con la información difundida, esta situación estaría relacionada con una posible negociación con autoridades estadounidenses.

Información en desarrollo...

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