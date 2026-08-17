Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

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(César Macías)

César Macías, ciclista mexicano, formará parte de la edición 2026 de La Vuelta a España, en lo que será su primera gran competencia como profesional y formará parte del Burgos Burpellet BH Team.

El pedalista nacional llega a este reto tras incorporarse al conjunto español y conseguir su primera victoria profesional en julio, durante una competencia en China, por lo que buscará seguir los pasos de Isaac del Toro en el comienzo de su carrera.

La carta fuerte para los Sprints

El ciclista busca aprovechar su fortaleza en los sprints. (César Macías)

Para las llegadas masivas, la apuesta del equipo será César Macías. Gracias a su velocidad, el mexicano se perfila como la principal opción del Burgos Burpellet BH para disputar los sprints en etapas llanas, donde enfrentará a algunos de los mejores especialistas del pelotón internacional.

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Además, junto al francés Clément Alleno, Macías será uno de los dos debutantes del equipo en una gran vuelta.

El Burgos Burpellet BH participará por octava vez en La Vuelta a España, presentando un equipo preparado para afrontar distintos perfiles de etapa. Jesús Herrada y José Manuel Díaz encabezan el grupo en la montaña, mientras que nombres como Sergio Chumil, Mario Aparicio, José Luis Faura y Sinuhé Fernández buscarán protagonismo tanto en ascensos como en fugas.

Su primera victoria como profesional

César Macías consigue su primera victoria como profesional en China

El mayor logro de la temporada para César Macías se dio en julio, durante el Tour of Magnificent Qinghai en China. El ciclista mexicano se llevó la séptima etapa, definiendo la jornada a su favor en un apretado cierre con photo finish, lo que marcó su primer triunfo profesional y el primero vistiendo los colores del Burgos Burpellet BH.

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El equipo Burgos controló la carrera y dio alcance al último escapado a solo 300 metros de la meta. Rodrigo Álvarez y Clément Alleno fueron claves al preparar el sprint, permitiendo que Macías rematara en los metros finales.

Esta victoria le otorgó al mexicano 25 puntos UCI y representó el octavo triunfo de la temporada para la escuadra española.