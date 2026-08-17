Jorge Romero afirma que AMLO conocía las supuestas actividades ilícitas de Andy López Beltrán

PAN pide investigar a Andy López Beltrán tras cancelación de su visa en EEUU. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, elevó este lunes sus críticas contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la cancelación de su visa estadounidense.

El panista pidió conocer las razones de la decisión y sostuvo que las autoridades mexicanas deben revisar las acusaciones que vinculan al también exsecretario de Organización de Morena con una investigación por presunto huachicol fiscal.

Durante una intervención pública, Romero cuestionó que el caso sea presentado como un asunto de soberanía nacional y criticó que López Beltrán haya dirigido una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reclamar por la revocación de su documento migratorio.

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PAN pide revelar las razones de la cancelación de visa

El dirigente panista insistió en que, antes de establecer conclusiones sobre el caso, deben conocerse las causas por las cuales Estados Unidos determinó retirar la visa de López Beltrán.

Jorge Romero exige conocer las razones detrás de la cancelación de la visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha informado públicamente el motivo específico de la decisión.

Romero señaló que el PAN considera necesario transparentar el procedimiento y conocer el contenido de la notificación entregada al político mexicano.

En el mismo sentido, integrantes de la dirigencia panista han solicitado que López Beltrán haga público el documento mediante el cual se le comunicó la cancelación.

La Embajada de Estados Unidos, por su parte, ha señalado que no comenta casos migratorios individuales debido a las reglas de confidencialidad consular.

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Jorge Romero retoma acusaciones por huachicol fiscal

El presidente nacional del PAN también rechazó el argumento de que no existen denuncias que permitan investigar a López Beltrán.

El PAN pide investigar a Andy López Beltrán por presuntos vínculos con huachicol fiscal. (FGR)

Aseguró que su partido presentó previamente denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción y señaló que el nombre del político aparece, según versiones difundidas en medios, dentro de expedientes relacionados con el llamado huachicol fiscal.

Romero sostuvo que la discusión debe trasladarse a las instituciones mexicanas para determinar si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar investigaciones.

Entre las peticiones planteadas por Acción Nacional se encuentran:

Conocer el documento mediante el cual Estados Unidos notificó la revocación de la visa.

Revisar posibles movimientos financieros de López Beltrán y personas de su entorno.

Solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que determine si existen elementos para investigar los señalamientos.

Esclarecer las referencias a empresarios y personas cercanas al político en investigaciones previas.

Jorge Romero vincula los señalamientos contra Andy con una investigación por huachicol fiscal. Crédito: X/ @AccionNacional

El PAN también ha mencionado presuntas relaciones entre López Beltrán y empresarios como Amílcar Olán, así como investigaciones periodísticas sobre contratos públicos.

Estas acusaciones han sido rechazadas por el propio López Beltrán y no equivalen, por sí mismas, a una resolución judicial.

Andy López Beltrán y su ascenso dentro de Morena

La controversia ocurre cuando López Beltrán busca avanzar en su carrera política.

En mayo de 2026 dejó la Secretaría de Organización de Morena, cargo que ocupó durante aproximadamente 20 meses, para buscar una candidatura a diputado federal por Tabasco.

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Durante su gestión tuvo responsabilidad sobre la estructura territorial del partido, mientras que previamente participó en actividades políticas junto con su padre durante distintas campañas presidenciales.

López Beltrán deja la dirigencia de Morena para buscar una diputación federal. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Su trayectoria también ha estado acompañada por cuestionamientos sobre viajes, relaciones empresariales y posibles beneficios obtenidos por personas de su círculo cercano mediante contratos públicos.

Investigaciones periodísticas han señalado esos vínculos, aunque López Beltrán ha rechazado las acusaciones.

Cancelación de visa provoca choque entre PAN y Morena

López Beltrán informó el 13 de agosto que su visa estadounidense había sido cancelada y atribuyó la decisión a motivos políticos.

En una carta dirigida a Trump, señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como responsables de ordenar la medida, afirmación que no ha sido confirmada públicamente por Washington.

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Morena respaldó al político y calificó la cancelación como un posible acto de presión o injerencia extranjera.

La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó que decisiones de este tipo puedan utilizarse con fines políticos.

La cancelación de la visa de Andy López Beltrán intensifica el choque entre PAN y Morena. EFE/José Méndez

En contraste, el PAN sostiene que el retiro de una visa no debe utilizarse como prueba de culpabilidad, pero considera que el episodio justifica revisar las denuncias existentes.

Romero, además, responsabilizó políticamente al expresidente López Obrador por lo que calificó como permisividad frente a las actividades de su hijo.

El dirigente panista afirmó que no considera creíble que el expresidente desconociera las acciones de López Beltrán y sostuvo que “el hijo es e hizo todo aquello que permitió el padre”.

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Hasta ahora, no existe información pública que confirme que la cancelación de la visa implique una acusación penal contra López Beltrán. Tampoco se ha informado oficialmente que Estados Unidos haya atribuido al político mexicano un delito específico.

El caso permanece, por tanto, en medio de acusaciones políticas, exigencias de transparencia y señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.