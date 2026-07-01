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Cómo le fue al Vasco en su último partido contra Inglaterra dirigiendo a México

Javier Aguirre tuvo un partido amistoso contra los ingleses antes de disputar el Mundial 2010

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Javier Aguirre tuvo un partido amisto contra Inglaterra en 2010 antes del Mundial (REUTERS)
Javier Aguirre tuvo un partido amisto contra Inglaterra en 2010 antes del Mundial (REUTERS)

El cruce entre México e Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026 ya tiene fecha confirmada, tras las victorias de ambas selecciones en la ronda previa. El equipo mexicano aseguró su pase el día de ayer luego de superar 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Por el lado europeo, Inglaterra vivió una clasificación dramática. El conjunto dirigido por Gareth Southgate remontó frente a República del Congo, sellando el 2 a 1 definitivo gracias a un doblete de Harry Kane en los minutos finales. Ambos equipos llegan a la siguiente fase tras mostrar solidez ofensiva y carácter en momentos decisivos.

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La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha mostrado solidez en todos sus parados en esta Copa del Mundo, por lo cual otorgaría la confianza a jugadores que llegan con constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha mostrado solidez en todos sus parados en esta Copa del Mundo, por lo cual otorgaría la confianza a jugadores que llegan con constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo le fue al Vasco en su último partido contra Inglaterra?

La derrota de México ante Inglaterra en el Estadio de Wembley marcó el último enfrentamiento entre ambos combinados antes del Mundial de Sudáfrica 2010. Aquella tarde, el equipo dirigido por Javier Aguirre —conocido como el Vasco— presentó una alineación alternativa, lo que condicionó el desarrollo del juego y permitió que los locales dominaran el marcador.

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

Durante ese partido, Inglaterra se adelantó con goles de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson. Por el lado mexicano, Guillermo Franco logró descontar, pero la diferencia en el marcador se mantuvo hasta el final. El encuentro sirvió como preparación para ambas selecciones de cara al torneo mundialista.

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El resultado quedó 3 a 1 a favor de los ingleses, en un encuentro disputado en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol internacional. La decisión de Aguirre de utilizar un cuadro alternativo fue interpretada como una estrategia para observar variantes tácticas y evaluar jugadores antes de definir la lista definitiva para el Mundial.

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