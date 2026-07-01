Clara Brugada lamenta agresión de la policía de CDMX a madres buscadoras, gobierno investigará los hechos

Brugada afirmó que la infraestructura generada para el Mundial 2026 beneficiará de manera permanente a los habitantes de la Ciudad de México. - (X)

El Gobierno de la Ciudad de México lamentó la agresión registrada el pasado 30 de junio contra madres buscadoras durante una manifestación en Calzada de Tlalpan por parte de elementos de la policía capitalina, asimismo, anunció una investigación interna sobre los hechos para aplicar las sanciones que resulten necesarias.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, sostuvo que en ningún momento hubo instrucción para limitar la libertad de expresión o de libre manifestación de los colectivos, sin embargo, anunció que sostendrá una reunión con las madres y familiares buscadores en los próximos días.

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Recuento de los hechos de las autoridades

Tras el enfrentamiento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ordena revisar la actuación policial y promete sancionar cualquier abuso. Alrededor del mediodía, un grupo integrado principalmente por colectivos de personas buscadoras se movilizó en Calzada de Tlalpan, a la altura de Avenida Ermita.

La protesta, organizada previa al partido entre México y Ecuador, buscaba visibilizar la crisis de personas desaparecidas, la cual supera las más de 135 mil personas no localizadas en el país, según cifras oficiales.

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Captura de Pantalla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un contingente policial para, de acuerdo a la explicación oficial, evitar el bloqueo total de la vialidad. Los uniformados formaron una línea de contención, lo que generó fricciones, empujones y un encapsulamiento de los manifestantes a la altura del Metro Ermita.

Las madres buscadoras denunciaron actos de intimidación y agresiones físicas por parte de elementos. Integrantes del contingente reportaron personas con lesiones y acusaron a la policía capitalina de amenazar y golpear a participantes y personas solidarias.

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SSC investigará y lamenta los hechos

La SSC informó que el operativo pretendía mantener abiertos algunos carriles para desahogar la carga vehicular y que, tras el diálogo con los colectivos, los agrupamientos policiales se retiraron poco antes de la una de la tarde, permitiendo que la manifestación continuara en los carriles centrales durante más de tres horas.

“La policía nos está agrediendo”, se escucha en los videos donde se ve a policías ejercer fuerza contra familiares buscadores. ((Captura de pantalla del video publicado por @Desinformemonos))

No obstante, la dependencia reconoció que la línea de contención generó “algunas fricciones” e instruye a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos a investigar a profundidad y, en su caso, sancionar a quienes hayan actuado fuera de los protocolos.

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Durante una conferencia de prensa posterior a los hechos, las madres buscadoras exigieron la destitución de los mandos responsables de la agresión y demandan una disculpa pública del titular de la SSC, Pablo Vázquez.

Por su parte, la administración local reiteró su compromiso de robustecer los programas de capacitación en derechos humanos para los elementos policiales y realizar los ajustes operativos necesarios para evitar que se repitan hechos similares. La mejor respuesta institucional, asegura el Gobierno de la Ciudad de México, es redoblar los esfuerzos en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

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A partir de estos hechos, la autoridad capitalina anunció que, en el marco del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establecerá mesas de diálogo con los colectivos involucrados y cualquier otro que lo solicite. El objetivo, afirmó, es reafirmar el apoyo y compromiso irrestricto con su lucha, así como escuchar sus demandas directas sobre los hechos registrados.