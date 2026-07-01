En un set de televisión, un grupo de personas, incluyendo hombres y mujeres, lleva a cabo una celebración. Varios hombres levantan y sostienen en el aire a otro hombre vestido con un traje. La acción se repite mientras el hombre es elevado y descendido. Las personas involucradas muestran expresiones de alegría y el hombre levantado gesticula con sorpresa. En el fondo se observan elementos de escenografía con colores vivos y equipos de iluminación. El registro documenta un momento de euforia en un espacio de producción audiovisual, asociado a una victoria de México.

La transmisión en vivo de este 1 de julio de 2026 en el programa Sale El Sol de Imagen Televisión incluyó un episodio inesperado.

El periodista Gustavo Adolfo Infante fue el centro de un ‘quiere volar’ orquestado por el equipo técnico tras la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El conductor, conocido por su estilo directo, mantuvo la sonrisa mientras camarógrafos y demás integrantes de la producción lo rodeaban para ejecutarle la broma colectiva, que se viralizó poco después en redes sociales.

La secuencia fue compartida en la cuenta de Instagram de Infante, acompañada de la leyenda “Y si sí”. El video muestra la resistencia inicial del periodista, quien finalmente acepta la dinámica y es lanzado al aire. El gesto ocurre cuando México celebra su pase a la siguiente ronda del torneo.

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El ‘quiere volar’: tradición que se viraliza

Le aplican a Gustavo Adolfo Infante un ‘quiere volar’ en vivo: así fue el polémico momento en Sale El Sol (RS)

El ‘quiere volar’ es una práctica popular en México. Consiste en levantar y lanzar por los aires a una persona, generalmente como muestra de alegría colectiva.

En este Mundial 2026, la costumbre se ha difundido internacionalmente gracias a videos publicados en TikTok y otras plataformas donde aficionados mexicanos la replican con turistas y periodistas extranjeros.

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El fenómeno adquirió notoriedad global por tres razones principales. Primero, por la hospitalidad que transmiten los aficionados al incluir a visitantes en sus celebraciones.

Segundo, por la magnitud del fenómeno digital: usuarios suben videos de personas ‘volando’ en plazas, estadios y calles, multiplicando el alcance en cuestión de horas. Tercero, porque incluso jugadores de la Selección Mexicana han participado en la dinámica, reforzando la imagen de integración.

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Advertencias y riesgos de la práctica

La euforia que rodea al ‘quiere volar’ llevó a que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitiera alertas. Las autoridades advierten sobre riesgos de lesiones, como fracturas y golpes en la cabeza, que pueden presentarse si la maniobra se realiza sin precaución. Las recomendaciones oficiales incluyen evitar lanzar a personas con padecimientos previos o de edad avanzada.

En el caso de Gustavo Adolfo Infante, la acción transcurrió sin incidentes y solo dejó imágenes que sumaron miles de reproducciones en horas. El conductor agradeció entre risas, mientras sus compañeros del staff celebraban el éxito de la broma.

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El Mago fue víctima del "quiere volar, quiere volar" de la SeleccIón Nacional (Mundo Futbol MX)

El contexto: México avanza en el Mundial

La jornada futbolística del miércoles disparó el ánimo en foros y espacios televisivos nacionales. La clasificación de México a los octavos de final provocó festejos espontáneos.

El ‘quiere volar’ a personajes públicos se integró a ese ambiente. La secuencia con Gustavo Adolfo Infante ocurre en un momento de alta exposición para el programa Sale El Sol, que suele sumar audiencias durante eventos deportivos relevantes.

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El festejo en el foro se suma a una serie de videos virales donde otras figuras del medio, e incluso turistas, experimentan el ‘quiere volar’. En foros digitales, el video de Infante recibió comentarios como: “Hasta los periodistas vuelan con México” y “Así celebramos todos”.

Viralización y reacciones en redes sociales

La publicación en la cuenta de Instagram de Gustavo Adolfo Infante se posicionó entre los contenidos más compartidos del día. El conductor acompañó el video con la frase: “Y si sí”, que fue replicada por seguidores y cuentas de memes.

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En plataformas como TikTok, la secuencia acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Usuarios destacaron la disposición del periodista a sumarse a la tendencia, mientras otros advirtieron sobre la necesidad de realizar el festejo con cuidado.

La práctica del ‘quiere volar’ se consolidó este 2026 como uno de los símbolos de las celebraciones mexicanas en el contexto mundialista. La imagen de Infante volando en el foro de Sale El Sol se suma a la lista de videos virales que documentan la manera en que los mexicanos celebran los triunfos deportivos y la integración de quienes participan en sus fiestas públicas.

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