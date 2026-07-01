Asfixia en eventos masivos: ¿Cómo evitar una tragedia en aglomeraciones?

(@CulturaCiudadMx)

Miles de personas se reúnen cada año en conciertos, festivales, manifestaciones, celebraciones deportivas y eventos públicos. Aunque la mayoría transcurre sin incidentes, cuando la cantidad de asistentes supera la capacidad del espacio o se generan empujones, el riesgo de sufrir asfixia por compresión aumenta de manera considerable.

La tragedia ocurrida la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, volvió a evidenciar ese peligro. Tres personas murieron por asfixia durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, resultado que dio el pase al equipo nacional a la siguiente ronda del Mundial 2026. De acuerdo con autoridades capitalinas, las víctimas fueron dos mujeres de 19 y 48 años, así como un hombre de 44 años, quienes quedaron atrapados entre la multitud pese al despliegue de cuerpos de emergencia.

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Especialistas en protección civil y medicina de emergencias advierten que estos casos no necesariamente ocurren porque las personas sean aplastadas por completo. En muchas ocasiones, la presión constante de la multitud impide que el tórax pueda expandirse para respirar, provocando una condición conocida como asfixia por compresión, la cual puede causar pérdida del conocimiento e incluso la muerte en cuestión de minutos.

¿Qué es la asfixia por compresión y por qué ocurre en una multitud?

La asfixia por compresión sucede cuando la presión ejercida por otras personas impide que el pecho se expanda lo suficiente para inhalar oxígeno. En eventos masivos, este fenómeno suele presentarse cuando la densidad de personas supera niveles seguros y comienzan los llamados “efectos de ola” o movimientos involuntarios de la multitud.

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Contrario a la creencia popular, el mayor riesgo no siempre proviene de una estampida. Basta con que cientos o miles de personas permanezcan demasiado juntas para que cada movimiento genere una fuerza capaz de comprimir a quienes se encuentran en el centro del grupo.

Especialistas señalan que una persona puede perder el control de sus movimientos cuando la concentración supera aproximadamente seis personas por metro cuadrado. En esas condiciones, resulta prácticamente imposible caminar o decidir hacia dónde desplazarse, ya que es la propia multitud la que empuja en todas direcciones.

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¿Cómo protegerte en una aglomeración? Sigue estas recomendaciones

Si asistes a un concierto, festival, partido de futbol o cualquier evento masivo, expertos en seguridad y protección civil recomiendan seguir estas medidas:

Identifica las rutas de evacuación desde el momento en que llegues al lugar y ubica las salidas más cercanas. Evita permanecer en el centro de la multitud, especialmente si observas que cada vez llegan más personas o comienzan los empujones. Conserva los brazos flexionados frente al pecho, formando una especie de “caja” que permita proteger el tórax y mantener un pequeño espacio para respirar. No luches contra el movimiento de la multitud. Si la masa de personas se desplaza, intenta moverte con ella mientras buscas salir poco a poco hacia los costados. Aléjate de bardas, rejas, postes, vehículos y muros, ya que podrías quedar prensado entre estos obstáculos y la presión del resto de las personas. Evita llevar niños pequeños o personas con movilidad reducida a zonas donde se prevé una alta concentración de asistentes, especialmente si no existen controles de acceso adecuados. No te detengas para grabar o tomar fotografías cuando notes que la multitud comienza a comprimirse o empujarse. Si alguien cae al suelo, pide ayuda de inmediato y, si es posible hacerlo sin ponerte en riesgo, ayuda a levantarlo rápidamente. Permanecer en el piso incrementa significativamente el riesgo de sufrir lesiones graves. Mantén la calma y evita los gritos de pánico. Las reacciones desesperadas suelen provocar nuevos empujones y aumentar el peligro. Si sientes dificultad para respirar o notas una presión intensa en el pecho, intenta salir cuanto antes hacia un espacio abierto y solicita apoyo a personal de seguridad o servicios médicos.

Una infografía detalla diez recomendaciones esenciales para la seguridad personal en eventos masivos como conciertos o festivales, ofreciendo pautas para actuar antes y durante una aglomeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que una aglomeración se está volviendo peligrosa

Existen algunas señales de alerta que indican que una concentración de personas podría convertirse en una situación de riesgo:

Ya no puedes mover los brazos con libertad.

Tus pies avanzan sin que puedas decidir la dirección.

Comienzan empujones constantes desde distintos lados.

La multitud se mueve como una sola masa.

Sientes presión sobre el pecho o dificultad para respirar.

Observas personas alteradas, caídas o gritando por ayuda.

Si detectas cualquiera de estas condiciones, lo recomendable es abandonar el área antes de que la situación empeore.

La prevención puede salvar vidas

La tragedia registrada durante los festejos en el Ángel de la Independencia demuestra que incluso celebraciones espontáneas pueden convertirse en escenarios de alto riesgo cuando la cantidad de asistentes rebasa la capacidad del espacio. Autoridades y especialistas coinciden en que la organización de operativos, la adecuada distribución de los asistentes y la participación responsable de la ciudadanía son fundamentales para reducir estos riesgos.

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Aunque la emoción por un concierto, un festival o una victoria deportiva puede ser enorme, reconocer las señales de peligro y actuar con anticipación puede hacer la diferencia. Mantener la calma, evitar las zonas de mayor concentración y priorizar la seguridad personal son medidas sencillas que pueden prevenir una tragedia y permitir que los eventos masivos sigan siendo espacios de convivencia y celebración.