Euro hoy en México: cotización de cierre del 12 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 19,66 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,6% en comparación con el cierre previo de 19,78 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,25%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en una caída del 8,41%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cinco días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 3,81%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,56%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado cambiario en comparación con el promedio anual.

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