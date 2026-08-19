Somos MX prepara queja contra Andy López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña

La organización cuestionó sus recorridos por el Distrito 06 y anunció una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña.

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La disputa política en Tabasco subió de tono luego de que Somos México anunciara que presentará una queja ante las autoridades electorales contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, por presuntos actos anticipados de campaña y posibles irregularidades en la fiscalización de recursos.

El partido cuestionó el financiamiento de los recorridos que el morenista realiza en el Distrito 06 federal, donde ha manifestado su intención de competir por una diputación.

Somos México acusa campaña anticipada de Andy López Beltrán

La organización sostuvo que López Beltrán ya se encuentra en una etapa de promoción electoral, pese a que los tiempos oficiales para las campañas todavía no comienzan.

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Señaló que sus visitas casa por casa, sección por sección, forman parte de una estrategia para posicionar su imagen entre los habitantes de la demarcación.

Comunicado de Somos MX.

Somos México también planteará que una comisión externa, integrada por especialistas, revise el origen de los recursos empleados en estas actividades y complemente las tareas de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

El partido aseguró que Morena recibirá alrededor de 3,500 millones de pesos en 2027 únicamente para actividades del ámbito federal, pero cuestionó si esos recursos son suficientes para explicar la movilización política que atribuye a sus integrantes.

PRI, PAN, MC y PRD también cuestionan los recorridos

La acusación de Somos México se suma a otras acciones promovidas por partidos de oposición. El PRI presentó el 17 de agosto una denuncia ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Tabasco por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

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Movimiento Ciudadano también acudió ante la autoridad electoral el 6 de agosto, mientras que el PAN y el PRD han anunciado o presentado acciones similares. Los partidos consideran que la actividad territorial podría generar una ventaja frente a otros aspirantes.

PRI, PAN, MC y PRD cuestionan recorridos de Andy López Beltrán en Tabasco. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El PRI pidió además medidas cautelares para suspender recorridos, caminatas, asambleas y otros actos político-electorales relacionados con López Beltrán en los municipios que integran el Distrito 06.

¿Qué hace Andy López Beltrán en Tabasco?

López Beltrán inició una gira para recorrer las 170 secciones electorales de la demarcación, integrada por Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Durante sus visitas ha difundido fotografías y videos en redes sociales y entregado ejemplares del periódico Regeneración.

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Entre las actividades señaladas destacan:

Visitas domiciliarias y encuentros con habitantes.

Recorridos por comunidades, ejidos y colonias .

Distribución del periódico de Morena .

Difusión constante de las actividades mediante redes sociales .

Expresión pública de su interés por buscar una diputación federal.

Andy niega actos anticipados de campaña

Ante los señalamientos, López Beltrán rechazó que sus recorridos constituyan actos anticipados de campaña.

Andy López Beltrán rechaza acusaciones de campaña anticipada. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Argumentó que, como consejero nacional de Morena, cumple tareas partidistas y que acercarse a la ciudadanía debería ser una práctica habitual de quienes participan en la vida pública.

El morenista sostuvo que sus visitas tienen como finalidad informar a la población y llevar el periódico Regeneración, además de conocer las necesidades de las comunidades.

También cuestionó a sus adversarios por acercarse a los ciudadanos únicamente durante los periodos electorales.

La dirigencia nacional de Morena respaldó esa explicación y afirmó que López Beltrán realiza labores de organización partidista que corresponden a los militantes.

También cuestionan origen y fiscalización de recursos

Además de los posibles actos anticipados, Somos México anunció una segunda queja relacionada con la fiscalización de recursos.

Andrés Manuel López Beltrán inicia gira por Tabasco, busca encabezar una diputación federal. (Crédito: redes sociales)

El partido pidió revisar información sobre un contrato entre Morena y Financiera para el Bienestar (Finabien), relacionado con la dispersión de 252,000 apoyos sociales.

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La organización cuestionó el origen de esos recursos y señaló que, de acuerdo con una investigación periodística que citó, dichos movimientos aparentemente no habrían sido reportados en los informes de fiscalización de Morena.

El caso mantiene abierta la controversia sobre los límites entre las actividades partidistas y la promoción electoral.

Mientras la oposición exige que el INE investigue y determine si existieron infracciones, López Beltrán y Morena sostienen que se trata de trabajo político y organización territorial, sin solicitud anticipada del voto.