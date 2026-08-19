SEP publica los resultados de “Mi derecho, mi lugar” 2026 para estudiantes de preparatoria

La SEP publicó los resultados del programa "Mi derecho, mi lugar". Crédito: Meta/ NTCD Noticias

Guardar

Este martes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el programa “Mi derecho, mi lugar” colocó al 99.2 por ciento de los más de 191 mil aspirantes en alguna de sus tres primeras opciones para ingresar a la Educación Media Superior.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, explicó que 141 mil 738 jóvenes obtuvieron un lugar en su primera opción sin presentar examen de admisión. También detalló que más del 51 por ciento del total de aspirantes son mujeres.

Los resultados se pueden consultar en la página oficial para ubicar el plantel correspondiente.

SEP habilita fase extraordinaria en portal de “Mi derecho, mi lugar”

A través de una nota informativa, Delgado Carrillo adelantó que del 19 al 26 de agosto se habilitará una fase extraordinaria en el portal oficial de “Mi derecho, mi lugar”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, la fase extraordinaria contempla a dos sectores: quienes no realizaron o no completaron su trámite inicial, y aquellos que eligieron únicamente alternativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sin alcanzar lugar.

Sitio oficial del programa "Mi derecho, mi lugar", ahí se puede consultar el plantel asignado. Crédito: SEP

Registro para el Bachillerato Margarita Maza

Por otro lado, la SEP informó sobre la apertura de inscripciones para los 264 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, a través de la plataforma de Preinscripción CEB DGB SEP.

Asimismo, quienes opten por ingresar al Bachillerato Margarita Maza contarán con el respaldo económico de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

¿Qué documentos se necesitan para la inscripción?

Para poder llevar a cabo el trámite en línea, las y los aspirantes deben ingresar Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, fotografía reciente y certificado de secundaria concluida o dictamen de revalidación.

PUBLICIDAD

Sheinbaum promete 400 mil lugares de preparatoria

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a ampliar de 200 mil a 400 mil la meta de nuevos lugares en el Bachillerato Nacional.

Además, durante su conferencia mañanera del lunes 17 de agosto, la titular del Ejecutivo Federal destacó que este año se construirán, abrirán y ampliarán 485 planteles de educación media superior en todo el país, con una inversión de más de 10 mil millones de pesos.

Mario Delgado, titular de la SEP, destacó los resultados del programa "Mi ligar, mi derecho". Crédito: X/ @mario_delgado

“La estrategia contempla el Bachillerato Nacional Margarita Maza, el Bachillerato CONAFE y el fortalecimiento de la educación en línea, para acercar más opciones de estudio a las comunidades y ampliar el acceso de las y los jóvenes”, publicó la SEP en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

Luego de que Sheinbaum prometió que se ampliarán los cupos a preparatoria, la SEP informó los resultados del programa de educación media superior “Mi lugar, mi derecho”, en el que casi el 100 por ciento de los aspirantes lograron quedarse en sus primeras opciones.