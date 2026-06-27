Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa anuncian paro indefinido por falta de recursos federales para pagar su nómina

Imagen tomada de la página oficial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mejorada con IA)

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) anunció el inicio de un paro laboral indefinido a partir del lunes 29 de junio. La medida responde a la falta de recursos federales que han denunciado desde hace meses, lo que los ha llevado a una crisis financiera en la institución.

A través de un comunicado publicado el 26 de junio, el SUNTUAS explicó que actualmente no cuentan con los recursos para cubrir la nómina correspondiente a la segunda quincena de junio, lo que ha generado incertidumbre entre miles de trabajadores académicos, administrativos, activos y jubilados de la institución.

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La decisión fue dada a conocer por los dirigentes sindicales Samuel Castro Camacho e Isfa Leal Salazar durante una concentración en la explanada del Edificio Central de la Universidad, donde se congregaron cientos de trabajadores. La exigencia central es la asignación de prestaciones que, aseguran, la Secretaría de 0Educación Pública (SEP) les debe desde 2025.

El paro abarcará todas las áreas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), incluyendo las preparatorias, escuelas y facultades de nivel superior, unidades organizacionales, dependencias administrativas y departamentos que forman parte de su estructura educativa.

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Trabajadores universitarios intensifican sus demandas ante la falta de respuesta

La Comisión Estatal de Lucha por el Financiamiento de la UAS convocó a la totalidad del personal universitario a participar de manera organizada en la suspensión de labores. El objetivo es presionar a las autoridades federales para obtener una solución inmediata a la problemática que enfrenta la Universidad.

Durante la concentración sindical, se subrayó que, aunque el rector Jesús Madueña Molina ha sostenido reuniones con la Subsecretaría de Educación Superior (SEP), la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, los recursos con los que se cubriría la nómina y las demás prestaciones no se han concretado. Los dirigentes recalcaron que la apertura al diálogo por parte de las autoridades federales no ha sido suficiente para resolver la crisis, por lo que el paro se mantendrá hasta que los recursos sean liberados.

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El paro indefinido no solo responde al retraso en el pago de sueldos y prestaciones, incluyendo el adeudo de la prima vacacional 2025, sino que busca defender la viabilidad financiera de la UAS. Los trabajadores advierten que la falta de recursos pone en riesgo la cobertura universal, la oferta educativa y la continuidad de servicios institucionales que benefician a miles de estudiantes sinaloenses.

Jornada de protesta y exigencia de financiamiento justo

Como parte del plan de acción, trabajadores universitarios se movilizaron hasta Palacio Nacional el pasado 19 de junio para denunciar el adeudo de prestaciones y exigir un esquema de financiamiento suficiente y justo para la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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La dirigencia sindical enfatizó que el fortalecimiento de la educación pública requiere el respaldo efectivo de los distintos órdenes de gobierno, y no solo compromisos en el discurso. Señalaron que la UAS demanda la asignación de recursos extraordinarios para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades académicas, administrativas y laborales.

La Comisión Estatal de Lucha hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la unidad y la participación activa durante la jornada de protesta, con el propósito de lograr una solución que permita superar la crisis financiera, garantizar los derechos laborales y asegurar la continuidad de la misión educativa de la Universidad.

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