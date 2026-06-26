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Quién es el jugador de la Selección Mexicana que no ha tenido minutos en el Mundial 2026

Javier Aguirre ya le movió a su once inicial y ha sorprendido con sus alineaciones, pero solo un jugador no ha tenido actividad

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Gilberto Mora, Israel Reyes, Roberto Alvarado, Luis Romo and Guillermo Martinez REUTERS/Annegret Hilse
Quién es el jugador de la Selección Mexicana que no ha tenido minutos en el Mundial 2026 - REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

La Selección Mexicana firmó su pase perfecto en la fase de grupos del Mundial 2026, venció 0 - 3 a Chequia y con ello consiguió los 9 puntos de la ronda inicial del campeonato, hecho que nunca antes había sucedido, por lo que los dirigidos por Javier Aguirre consiguieron un triunfo histórico.

Ahora, el Tricolor se alista para enfrentarse a su próximo rival que está por definirse. Hasta este punto del campeonato, la gran parte de los convocados ya han sumado minutos en la cancha, la noche del miércoles 24 de junio, Guillermo Ochoa entró de cambio y recibió el esperado homenaje en la cancha del Estadio Azteca (Ciudad de México).

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Sin embargo, aún hay un jugador que no ha tenido la oportunidad de estrenarse en la Copa Mundial, y con la ronda de dieciseisavos por empezar, esta posibilidad se aleja.

¿Quién es el jugador que no ha tenido minutos en el Mundial 2026?

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Carlos Acevedo during the warm up before the match REUTERS/Pedro Nunes
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Carlos Acevedo during the warm up before the match REUTERS/Pedro Nunes

Actualmente, solo un futbolista no ha tenido oportunidad de debutar en la Copa Mundial, se trata de Carlos Acevedo. El portero de Santos Laguna ha visto los juegos desde la banca, y es que con el sobresaliente trabajo que ha hecho Raúl Tala Rangel le ha dado seguridad al arco mexicano, por lo que Javier Aguirre no ha tenido que realizar algún ajuste.

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Por otra parte, la noche del miércoles 24 de junio en el Azteca, Guillermo Ochoa fue homenajeado por lo que tuvo 13 minutos de juego en la cancha, lo que le valió para firmar el récord de seis copas mundiales.

Carrera de Carlos Acevedo:

Carlos Acevedo, originario de Torreón, Coahuila, es portero de Santos Laguna y cuenta con 30 años de edad. Se formó en la cantera del club lagunero y desde el inicio de su carrera ha sido identificado como uno de los arqueros más confiables del futbol mexicano. A lo largo de su trayectoria, Acevedo ha sido titular indiscutible con Santos Laguna y ha sido convocado a la selección nacional, sumando siete participaciones internacionales.

No ha sumado minutos en la fase de grupos del torneo (REUTERS/Annegret Hilse)
No ha sumado minutos en la fase de grupos del torneo (REUTERS/Annegret Hilse)

En la temporada más reciente, forma parte de la lista de 26 jugadores convocados por la selección mexicana para el Mundial 2026. Sin embargo, no ha sumado minutos en la fase de grupos del torneo, ya que el cuerpo técnico mantuvo la titularidad del Tala Rangel. Acevedo ha acompañado al grupo tanto en entrenamientos como en el banquillo, aportando experiencia y respaldo a la plantilla nacional.

Triunfo de México ante Chequia dispara al Tri en el ránking oficial de la FIFA

La selección de México sube al Top 10 del ranking de FIFA tras vencer a Chequia y cerrar la fase de grupos con 9 puntos, un movimiento que la coloca décima del mundo antes de disputar los dieciseisavos de final del próximo martes 30 de junio en la capital del país.

Según la actualización en vivo del Ranking Oficial de la FIFA, el Tri pasó del lugar 14 al 10 desde el arranque del torneo el pasado 11 de junio. El ascenso fue de cuatro posiciones y llevó al equipo a 1,736.01 puntos.

La cifra toma mayor peso por el tipo de competencia. El sistema de puntuación de la FIFA da un valor mayor a los resultados en una Copa del Mundo, por lo que las tres victorias consecutivas de México en la fase inicial empujaron su avance en la clasificación.

Triunfo de México ante Chequia dispara al Tri en el ránking oficial de la FIFA (REUTERS/Pedro Nunes)
Triunfo de México ante Chequia dispara al Tri en el ránking oficial de la FIFA (REUTERS/Pedro Nunes)

El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder invicto del Grupo A después del triunfo 3-0 sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México. Esa victoria aseguró el primer lugar del sector y detonó el salto en la tabla internacional.

México supera a Bélgica, Colombia y Croacia en la clasificación en vivo

Con su nuevo puntaje, el conjunto nacional rebasó en la actualización en vivo a selecciones como Bélgica, Colombia y Croacia. Al cierre de la jornada del 25 de junio, Argentina se mantuvo en la primera posición del listado.

México también cerró la primera etapa sin recibir gol. La defensa completó 270 minutos en cero, con Raúl Rangel como parte central del resguardo del arco y con el ingreso de Guillermo Ochoa ante los checos.

Ese tramo sin goles en contra se sumó a una fase de grupos perfecta. El balance dejó al Tri con liderato, paso invicto y un lugar entre las 10 mejores selecciones del momento en el ranking oficial.

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