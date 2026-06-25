“Me lo voy a llevar hasta la tumba”: Mateo Chávez se emociona tras anotar en el Mundial 2026 ante Chequia

Mateo Chávez, de México, anota ante el arquero checo Matej Kovar en el encuentro mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La Selección Mexicana continúa alimentando la ilusión de millones de aficionados en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre cerró la fase de grupos con una contundente victoria de 3-0 sobre Chequia, resultado que confirmó al Tricolor como líder absoluto del Grupo A y dejó una de las historias más emotivas del torneo: el debut goleador de Mateo Chávez.

El joven lateral se convirtió en una de las grandes figuras de la noche al abrir el marcador y firmar una actuación sobresaliente en el Estadio Ciudad de México. Más allá del resultado, el encuentro representó para el defensor la realización de un sueño que había imaginado durante gran parte de su vida.

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Tras el partido, Chávez compartió sus emociones en zona mixta y reconoció que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido sobre la cancha.

Reconoce el trabajo del equipo mexicano

El mexicano Mateo Chávez celebra tras el partido donde anotó su primer gol mundialista (REUTERS/Pedro Nunes)

“La gente nos ha hecho creer, hemos conectado muy bien”, dijo Chávez. “Es como un sueño; yo quería escuchar un grito de gol, no importaba si era mío o de mis compañeros. Quería escuchar eso. Estoy muy feliz de que haya sido mío, pero es un trabajo de todo el grupo”.

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El futbolista destacó que el respaldo de la afición ha sido fundamental para el gran momento que vive la Selección Mexicana. La comunión entre jugadores y aficionados ha sido uno de los factores que han impulsado al equipo durante la primera ronda del certamen.

Sin embargo, la emoción más grande llegó cuando recordó todo lo que había imaginado antes de tener la oportunidad de disputar una Copa del Mundo.

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“Muy bonito, creo que esto me lo voy a llevar hasta la tumba. La verdad que esto es del equipo, me tocó jugar pero el equipo venía haciendo un gran Mundial. Me lo imaginé muchas veces, sobre todo que podía tener una oportunidad de jugar, soñaba con eso, soñaba con una asistencia, soñaba con un grito de gol. Gracias a Dios se dio y no tengo palabras para describirlo”.

Revancha de la familia Chávez

Aficionados mexicanos festejan el triunfo de su selección en el Mundial ante República Checa, el miércoles 24 de junio de 2026, en la capital (AP Foto/Marco Ugarte)

La anotación tuvo además un significado especial para la familia Chávez. Con su participación en el Mundial 2026, Mateo logró escribir una página que conecta directamente con la historia de su padre, quien estuvo cerca de integrar la lista definitiva de México para Francia 1998, pero fue descartado de último momento por el entonces entrenador Manuel Lapuente.

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Ahora, casi tres décadas después, el apellido Chávez finalmente pudo celebrar una participación mundialista y hacerlo con un gol que quedará grabado en la memoria del futbolista y de los aficionados mexicanos.

La victoria ante Chequia también permitió que la Selección Mexicana consiguiera una marca inédita. Por primera vez en la historia de los Mundiales, el Tricolor terminó una fase de grupos con tres victorias, seis goles anotados y sin recibir una sola anotación.

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El desempeño defensivo también ha sido uno de los puntos más destacados del conjunto nacional. De los 12 partidos que México ha disputado como anfitrión de una Copa del Mundo entre las ediciones de 1970, 1986 y 2026, ha mantenido la portería imbatida en nueve ocasiones.

Además, la última vez que el combinado mexicano recibió un gol jugando como local en un Mundial fue frente a Paraguay durante la edición de 1986, una estadística que refleja la fortaleza mostrada por el equipo cuando disputa el torneo en casa.

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Con nueve puntos, paso perfecto y una afición completamente entregada, México ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final. El próximo desafío para los dirigidos por Javier Aguirre será el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde buscarán mantener vivo el sueño mundialista.

Mientras llega ese compromiso, la figura de Mateo Chávez emerge como una de las grandes revelaciones del torneo, un jugador que pasó de imaginar un gol en una Copa del Mundo a celebrarlo frente a miles de aficionados en una noche que difícilmente olvidará.

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