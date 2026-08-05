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Santiago Giménez acudió al funeral de Franco Baresi: así se despidió del histórico defensor italiano

La Basílica de San Ambrosio se llenó de camisetas con el dorsal 6, pancartas de “Ciao Capitano”y leyendas del futbol para homenajear al histórico líder del AC Milan

El mexicano asistió al homenaje junto a Christian Pulisic mientras su continuidad en el AC Milan permanece en duda. EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI
El mexicano asistió al homenaje junto a Christian Pulisic mientras su continuidad en el AC Milan permanece en duda. EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI
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El futbol mundial despidió esta tarde a uno de sus símbolos más grandes: Franco Baresi, eterno capitán del AC Milan, fallecido a los 66 años tras complicaciones pulmonares.

La ceremonia en la Basílica de San Ambrosio reunió a miles de aficionados y figuras históricas del balompié italiano, en un homenaje que se convirtió en un acto de identidad colectiva.

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Santiago Giménez formó parte del minuto de silencio dedicado al histórico capitán rossonero en San Ciro. (Crédito: Redes Sociales)

Entre los presentes estuvo Santiago Giménez, delantero mexicano del Milan, quien atraviesa un momento de gran incertidumbre en su carrera. Su participación en el funeral lo conectó con la memoria institucional del club, cuando su futuro parece estar en juego.

Un adiós multitudinario a L’eterno capitano

El funeral de Baresi fue un acto que reflejó la magnitud de su figura. La plaza frente a la basílica se convirtió en un escenario de emoción colectiva, donde la fidelidad al eterno capitán se expresó a través de símbolos y cánticos.

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Miles de hinchas se congregaron con camisetas del dorsal 6, pancartas con mensajes como “Ciao Capitano” y bufandas rossoneri. El féretro fue recibido con un aplauso que se prolongó por más de seis minutos.

Los hinchas despidieron a Baresi con camisetas del dorsal 6, pancartas de “Ciao Capitano” y bufandas rossoneri. REUTERS/Daniele Mascolo
Los hinchas despidieron a Baresi con camisetas del dorsal 6, pancartas de “Ciao Capitano” y bufandas rossoneri. REUTERS/Daniele Mascolo

El abad Carlo Faccendini lo definió como “el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos”.

Este homenaje multitudinario mostró cómo la figura de Baresi trascendió generaciones y rivalidades, consolidándose como un símbolo eterno del futbol italiano.

Figuras y símbolos presentes en el funeral de Baresi

La despedida también fue un desfile de leyendas y figuras, que reforzó el carácter universal del homenaje. El respeto hacia Baresi se manifestó tanto en la presencia física como en los gestos institucionales.

  • Leyendas como Paolo Maldini, Roberto Baggio, Marco van Basten, Alessandro Costacurta, Clarence Seedorf y Dida acompañaron el féretro.
  • Instituciones como la FIFA, el Real Madrid, el Inter de Milán y la Roma enviaron coronas florales.
  • En días previos, Hugo Sánchez dedicó un emotivo mensaje al histórico defensor, con quien vivió una entrañable rivalidad.
Paolo Maldini, Roberto Baggio, Marco van Basten, Alessandro Costacurta, Clarence Seedorf y Dida acompañaron el féretro de Baresi. REUTERS/Yara Nardi
Paolo Maldini, Roberto Baggio, Marco van Basten, Alessandro Costacurta, Clarence Seedorf y Dida acompañaron el féretro de Baresi. REUTERS/Yara Nardi

Así, la presencia de tantas figuras reafirmó que Baresi no sólo fue capitán del Milan, sino un referente universal del futbol.

Santiago Giménez y su futuro en Milán

La participación de Giménez en el funeral lo vinculó directamente con la memoria rossonera, aunque su situación deportiva actual lo coloca en una encrucijada.

  • Giménez participó en el funeral junto a Christian Pulisic, ambos en proceso de recuperación.
  • Su continuidad en el AC Milan es incierta: Ruben Amorim lo considera tercera opción tras Gonçalo Ramos y Niclas Füllkrug.
  • Clubes como la Lazio, Fiorentina y Porto han mostrado interés en ficharlo, con el Milan dispuesto a negociar por unos 15–20 millones de euros.
Santiago Giménez asistió al funeral de Franco Baresi junto a Christian Pulisic, ambos en proceso de recuperación en Milán. REUTERS/Daniele Mascolo
Santiago Giménez asistió al funeral de Franco Baresi junto a Christian Pulisic, ambos en proceso de recuperación en Milán. REUTERS/Daniele Mascolo

En este sentido, entre la fidelidad a Baresi y la incertidumbre de Giménez, el AC Milan mostró cómo el peso de su legado convive con los desafíos de sus nuevas generaciones.

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