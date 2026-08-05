Fans temen por Bizbirije y El diván de Valentina: estas son las cintas dañadas durante la toma de Canal Once

Canal Once inicia revisión de su archivo histórico tras 74 días de ocupación.

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Las instalaciones de Canal Once, que habían sido tomadas por estudiantes del IPN, fueron finalmente recuperadas por sus trabajadores el martes 4 de agosto de 2026.

Al ingresar de nuevo a las áreas restringidas, el personal directivo detectó daños graves en la videoteca, donde se resguarda el archivo audiovisual de más de seis décadas.

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La directora general, Renata Turrent, confirmó que estos hechos ocurrieron tras la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que durante varias semanas intentarán restaurar el patrimonio perdido o afectado.

El suceso representa un golpe a la memoria histórica de la televisión pública mexicana.

En la inspección inicial, los equipos técnicos hallaron cintas y discos esparcidos por los pasillos, algunos dañados de forma irreversible y otros fuera de su clasificación de inventario.

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La situación fue documentada por Beatriz Cid, responsable de la videoteca interna y externa, quien relató el estado en el que encontraron los materiales: cintas rotas, cajas desplazadas y registros trastocados.

Daños en el acervo histórico de Canal Once tras la recuperación

La videoteca de Canal Once alberga 67 años de historia audiovisual.

Durante la ocupación, según reportaron sus responsables, se produjo un desorden generalizado: materiales digitales y análogos terminaron en el suelo, fuera de sus contenedores originales.

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El equipo ingresó acompañado de la FGR y constató el impacto del desorden en cada sección del archivo.

Beatriz Cid, con 29 años de trayectoria en la institución, aseguró que nunca antes había presenciado una alteración similar del acervo.

En su testimonio, describió cómo las cintas analógicas —las más antiguas y delicadas— resultaron especialmente vulnerables, hallándose muchas de ellas rotas o pisoteadas.

El reacomodo arbitrario del material complicó aún más la situación, pues el inventario dejó de coincidir con la organización previa.

La videoteca de Canal Once alberga 67 años de historia audiovisual. (IPN)

Materiales afectados y primeras pérdidas identificadas

Entre los contenidos afectados se identificaron cintas históricas de programas emblemáticos como “Aquí nos Tocó Vivir” de Cristina Pacheco, así como materiales de futbol americano y de “Aprendiendo a Envejecer”.

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Todos estos estaban tirados en el suelo, expuestos al riesgo de daño permanente. El equipo de videoteca manifestó su preocupación ante la posibilidad de que, además de los daños visibles, algunos materiales hayan sido sustraídos.

El descubrimiento de estos desperfectos se produjo apenas un día después de la intervención oficial que permitió a los trabajadores retomar el control de las instalaciones.

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La directora general enfatizó que el proceso de inspección continuará, y que se realizará un inventario detallado para determinar la magnitud de las pérdidas sufridas.

Investigación y acciones de restauración en marcha

La dirección del canal informó de inmediato a la Fiscalía General de la República sobre el estado de las instalaciones.

La autoridad efectuó una inspección general y recabó evidencia para las investigaciones correspondientes. El proceso judicial sigue abierto, mientras el canal se enfoca en las tareas de recuperación.

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El equipo técnico y administrativo ha iniciado una labor intensiva para rescatar y restaurar los materiales que aún pueden salvarse.

La prioridad, según señalaron, será intentar restaurar las cintas análogas más antiguas, pues representan la memoria institucional y cultural de la televisora pública.

Presuntos daños en la Videoteca ponen en riesgo parte del patrimonio audiovisual de Canal Once.

Impacto en la memoria audiovisual de México

La videoteca de Canal Once constituye uno de los archivos audiovisuales más valiosos del país, pues resguarda producciones originales y registros documentales de la vida social, cultural y educativa de México desde 1959.

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La pérdida o deterioro de parte de este acervo representa una afectación directa a la memoria colectiva y al acceso público al patrimonio audiovisual.

La responsable de la videoteca subrayó que el desorden y la dispersión de los materiales dificultan la evaluación exacta de lo perdido.

El temor de que algunos contenidos hayan sido sustraídos se suma a la complejidad del diagnóstico.

El canal ha prometido mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la recuperación y restauración de los archivos.

Proceso de recuperación y próximos pasos

En las próximas semanas, el equipo de Canal Once se dedicará a organizar los materiales rescatados, restaurar aquellos que hayan sufrido daños, y actualizar el inventario para determinar la magnitud de la afectación.

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La directora general afirmó que “trabajarán incansablemente para rescatar y recuperar todo lo posible” y que se mantendrá una comunicación constante sobre los avances y hallazgos en el proceso.

El personal especializado realizará un inventario minucioso de cada cinta y disco, verificando el estado físico y la integridad de los contenidos.

Este proceso será clave para conocer el alcance del daño y para diseñar estrategias de restauración y digitalización, especialmente para los materiales análogos más antiguos.

La videoteca de Canal Once constituye uno de los archivos audiovisuales más valiosos del país, pues resguarda producciones originales y registros documentales de la vida social, cultural y educativa de México desde 1959.

Reacciones y perspectivas sobre la protección del patrimonio audiovisual

La situación ha generado preocupación entre trabajadores y especialistas en archivos audiovisuales, quienes consideran que incidentes como este evidencian la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad y preservación en instituciones públicas.

Los responsables del canal reiteraron su compromiso con la protección del acervo y enfatizaron la importancia de evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

El proceso de recuperación del archivo histórico de Canal Once será observado de cerca tanto por el público como por la comunidad cultural y académica, que reconoce en este acervo una fuente insustituible para la reconstrucción de la historia reciente de México.

La atención estará puesta en los resultados del inventario y en la posibilidad real de restaurar los materiales afectados.