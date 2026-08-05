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Roberto Velasco recibe en México a Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano

El titular de la SRE enmarca la visita en una agenda compartida de multilateralismo

El titular de la SRE enmarca la visita en una agenda compartida de multilateralismo
El secretario afirma que la relación México–Vaticano se basa en “poner la paz y la dignidad humana por encima de todo”. Crédito: X/@r_velascoa
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Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE, informó este 4 de agosto que México y la Santa Sede mantienen una relación de más de tres décadas, basada en “poner la paz y la dignidad humana por encima de todo”, según publicó en X.

En el mismo mensaje, Velasco Álvarez señaló que recibió este 4 de agosto en México a Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y afirmó que comparten el compromiso con el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la defensa de la dignidad humana.

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La SRE, en redes sociales, señaló sobre el gobierno mexicano y la Iglesia que “conmemorarán 34 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas el próximo mes de septiembre, periodo en donde han mantenido una larga tradición de apoyo a la solución pacífica de controversias, al derecho internacional y al fortalecimiento del multilateralismo.”

Pietro Parolin llega a México para una visita de tres días, se reunirá con Sheinbaum

Claudia Sheinbaum
La visita de Pietro Parolin ocurre en la víspera del 35 aniversario del restablecimiento de relaciones entre la Iglesia y el Estado en México. (Presidencia)

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, llegó a México la noche de este 4 de agosto para una visita de tres días que incluye un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la víspera del 35 aniversario del restablecimiento de relaciones entre la Iglesia y el Estado en el país, según EFE.

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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó en X que el viaje busca “fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y México, tras el restablecimiento oficial del vínculo diplomático en 1992.

De acuerdo con la CEM, la agenda se desarrolla del 4 al 6 de agosto e incluye reuniones con autoridades mexicanas, con el Diálogo Nacional por la Paz y con integrantes del propio episcopado.

La CEM también señaló que Parolin se reunirá con la secretaria de Gobernación, además de presidir una misa en la Basílica de Guadalupe.

En su mensaje, la CEM planteó que la visita es una oportunidad para expresar su deseo de que el papa León XIV visite a la Virgen de Guadalupe y a México. “Dios guíe sus pasos en esta visita y nos permita fortalecer el camino para alcanzar una paz desarmada y desarmante”, añadió.

Según EFE, la administración de Sheinbaum impulsa desde inicios de mayo la visita del máximo pontífice con el objetivo de promover un mensaje de paz en un país donde cerca del 78% de la población es católica.

Iglesia católica mexicana pide una alianza educativa para regular la inteligencia artificial

Ilustración de robot gris con "IA" en el pecho, en escritorio. Manos humanas le ofrecen libros, calculadora, regla. Computadoras antiguas, cables. Fondo con patrón de circuitos
La Arquidiócesis de México planteó que la regulación de la IA debe evitar que la tecnología amplíe desigualdades y preparar a los estudiantes para el nuevo entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Iglesia católica mexicana afirmó el pasado 19 de julio que regular la inteligencia artificial en México exige una alianza educativa renovada entre política, instituciones de enseñanza y familias, porque la discusión no debe centrarse solo en innovación o competitividad, sino en evitar que la tecnología amplíe desigualdades y en preparar a los estudiantes para ese nuevo entorno.

Antes de definir un marco legal, el órgano católico planteó que el debate público revise tres desafíos expuestos por el papa León XIV para el ámbito educativo: uno sociopolítico, otro pedagógico y un tercero intelectual y sapiencial. También sostuvo que la regulación debe traducirse en políticas públicas de largo plazo que pongan por delante el interés superior de los menores frente a modelos de negocio que monetizan su atención y su tiempo.

De acuerdo con EFE, el pronunciamiento apareció en el editorial del semanario católico Desde la Fe, donde la Arquidiócesis de México retomó el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el inicio, después del Mundial de futbol, del análisis para construir un marco regulatorio sobre IA en el país.

El editorial añadió que en esa discusión se considerarían las reflexiones del papa León XIV contenidas en la encíclica Magnifica Humanitas. La Iglesia subrayó que cualquier normativa debe garantizar que los estudiantes accedan a una educación capaz de prepararlos para ese escenario tecnológico.

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