Los Tucanes de Tijuana sorprenden al preparar remix de “La Chona” con un reggaetonero

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Los Tucanes de Tijuana preparan una nueva apuesta de catálogo: el grupo confirmó a Ventaneando que ya grabó una versión remix de “La Chona” en colaboración con Pitbull, y que el artista todavía trabaja su parte del tema desde Los Ángeles.

La banda detalló que la grabación ya quedó realizada de su lado y que el avance del remix depende del proceso creativo del invitado. “Ya lo grabamos. Ahorita Pitbull está haciendo su parte”, dijo Mario Quintero a Ventaneando.

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Quintero explicó que el cantante le comentó que desarrolló varias alternativas antes de cerrar el corte final. “Me comentaba que ha hecho ya seis versiones, pero aún dice: ‘No estoy contento. Sé que La Chona es un tema muy especial y quiero darle un plus’”, confirmó el vocalista de los Tucanes de Tijuana.

La versión remix de La Chona con Pitbull ya se grabó y sigue en proceso

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El líder de la agrupación señaló que el reto fue tratar un tema con estatus de clásico popular. “No es tan fácil porque La Chona es un tema ya casi clásico de todos los tiempos”, aseguró Mario Quintero.

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En esa conversación, el músico enmarcó la canción como un activo que trascendió generaciones y contextos de consumo. “La Chona es una bendición, del cual nos da mucho gusto que La Chona esté en todo tipo de celebración”, dijo a Ventaneando.

Los Tucanes de Tijuana dieron concierto gratis para apoyar al hospital Shriners

En paralelo al anuncio de la colaboración, el vocalista principal comentó que Los Tucanes de Tijuana se presentaron en Zacatecas sin cobrar para apoyar al hospital Shriners, una institución que desde 1945 atendió a niños con problemas ortopédicos y lesiones por quemaduras.

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Quintero explicó el motivo detrás del show sin pago y subrayó que la atención en esa institución es gratuita. “Hay mucha gente que necesita ser atendido y es totalmente gratis. No, no paga ni un centavo”, señaló el líder de la agrupación de regional mexicano.

En ese sentido, el músico llamó a otros artistas a sumarse a eventos con este enfoque. “Exhorto a todos los grupos, los invitamos a que se unan a este tipo de festivales, este tipo de eventos para que los mexicanos o los latinos sepan que existe Shriner Hospital México y está en todo el mundo”, comentó Mario Quintero.

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Los Tucanes de Tijuana están de gira en este 2026

En lo que sale el esperado remix de La Chona, la agrupación continúa con su tour del 2026 por México y Estados Unidos, además de presentarse en diferentes festivales y eventos, manteniéndose vigentes en la música.

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Durante el mes de agosto se presentarán en Zacatecas y Chiapas, además de tener programada una presentación en el Palenque de la Feria Nacional de Tijuana en septiembre. Además, los Tucanes tienen un concierto programado en Estados Unidos a finales del 2026.

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