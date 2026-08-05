México
Agregar Infobae enGoogle

Los Tucanes de Tijuana sorprenden al preparar remix de “La Chona” con un reggaetonero

Los Tucanes de Tijuana preparan un remix de La Chona con Pitbull, saldrá pronto

(Instagram/@lostucanesdetijuana)
(Instagram/@lostucanesdetijuana)
Guardar

Los Tucanes de Tijuana preparan una nueva apuesta de catálogo: el grupo confirmó a Ventaneando que ya grabó una versión remix de “La Chona” en colaboración con Pitbull, y que el artista todavía trabaja su parte del tema desde Los Ángeles.

La banda detalló que la grabación ya quedó realizada de su lado y que el avance del remix depende del proceso creativo del invitado. “Ya lo grabamos. Ahorita Pitbull está haciendo su parte”, dijo Mario Quintero a Ventaneando.

PUBLICIDAD

Quintero explicó que el cantante le comentó que desarrolló varias alternativas antes de cerrar el corte final. “Me comentaba que ha hecho ya seis versiones, pero aún dice: ‘No estoy contento. Sé que La Chona es un tema muy especial y quiero darle un plus’”, confirmó el vocalista de los Tucanes de Tijuana.

La versión remix de La Chona con Pitbull ya se grabó y sigue en proceso

(Instagram/@lostucanesdetijuana)
(Instagram/@lostucanesdetijuana)

El líder de la agrupación señaló que el reto fue tratar un tema con estatus de clásico popular. “No es tan fácil porque La Chona es un tema ya casi clásico de todos los tiempos”, aseguró Mario Quintero.

PUBLICIDAD

En esa conversación, el músico enmarcó la canción como un activo que trascendió generaciones y contextos de consumo. “La Chona es una bendición, del cual nos da mucho gusto que La Chona esté en todo tipo de celebración”, dijo a Ventaneando.

Los Tucanes de Tijuana dieron concierto gratis para apoyar al hospital Shriners

En paralelo al anuncio de la colaboración, el vocalista principal comentó que Los Tucanes de Tijuana se presentaron en Zacatecas sin cobrar para apoyar al hospital Shriners, una institución que desde 1945 atendió a niños con problemas ortopédicos y lesiones por quemaduras.

(Instagram/@lostucanesdetijuana)
(Instagram/@lostucanesdetijuana)

Quintero explicó el motivo detrás del show sin pago y subrayó que la atención en esa institución es gratuita. “Hay mucha gente que necesita ser atendido y es totalmente gratis. No, no paga ni un centavo”, señaló el líder de la agrupación de regional mexicano.

En ese sentido, el músico llamó a otros artistas a sumarse a eventos con este enfoque. “Exhorto a todos los grupos, los invitamos a que se unan a este tipo de festivales, este tipo de eventos para que los mexicanos o los latinos sepan que existe Shriner Hospital México y está en todo el mundo”, comentó Mario Quintero.

Los Tucanes de Tijuana están de gira en este 2026

En lo que sale el esperado remix de La Chona, la agrupación continúa con su tour del 2026 por México y Estados Unidos, además de presentarse en diferentes festivales y eventos, manteniéndose vigentes en la música.

(Instagram/@lostucanesdetijuana)
(Instagram/@lostucanesdetijuana)

Durante el mes de agosto se presentarán en Zacatecas y Chiapas, además de tener programada una presentación en el Palenque de la Feria Nacional de Tijuana en septiembre. Además, los Tucanes tienen un concierto programado en Estados Unidos a finales del 2026.

Temas Relacionados

Los Tucanes de TijuanaPitbullmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Monreal reconoce que en Morena falta “disciplina y lealtad” de los militantes

El coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados hizo una autocrítica del partido que ostenta el poder en México

Ricardo Monreal reconoce que en Morena falta “disciplina y lealtad” de los militantes

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

El diplomático de Estados Unidos subraya que los operativos frenan el envío ilegal hacia los cárteles mexicanos, tras una acción con decenas de acusados, más de 100 piezas aseguradas y miles de cartuchos

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se preparan para la segunda tanda de nominados

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

De turista a campeón: así posó Isaac del Toro en el Arco del Triunfo cuatro años antes de ganar en el Tour de Francia

El ciclista mexicano, de Ensenada, Baja California hizo historia al terminar en la tercera posición general del Tour de Francia 2026

De turista a campeón: así posó Isaac del Toro en el Arco del Triunfo cuatro años antes de ganar en el Tour de Francia

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico pasó a las 11:15 horas, a una distancia de 164 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 10.0 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

Operativo federal en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

Juez rechaza modificar la condena de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo vinculado al cártel de Juárez

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Veneno para las hadas: función musicalizada gratis en Chapultepec por su 40 aniversario

Victoria Ruffo revela cómo es su relación con Paola Dalay, pareja de su hijo José Eduardo Derbez

Revendedores acaparan galletas de BTS en México y las Armys desatan quejas en redes

DEPORTES

Leagues Cup 2026: Pumas cuesta arriba en su debut tras recibir el segundo gol de Charlotte FC

Leagues Cup 2026: Pumas cuesta arriba en su debut tras recibir el segundo gol de Charlotte FC

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

De turista a campeón: así posó Isaac del Toro en el Arco del Triunfo cuatro años antes de ganar en el Tour de Francia

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo va el partido semifinal de los Juegos Centroamericanos?

Santiago Giménez acudió al funeral de Franco Baresi: así se despidió del histórico defensor italiano