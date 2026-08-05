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Ricardo Monreal reconoce que en Morena falta “disciplina y lealtad” de los militantes

El coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados hizo una autocrítica del partido que ostenta el poder en México

El diputado de Morena Ricardo Monreal tuvo un momento de autocrítica en San Lázaro. Crédito: X/ RicardoMonrealA
El diputado de Morena Ricardo Monreal tuvo un momento de autocrítica en San Lázaro. Crédito: X/ RicardoMonrealA
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Este martes, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que su partido no ha tenido la suficiente “lealtad” y “disciplina”.

Previo a la autocrítica que hizo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados, también admitió que no hay focos rojos al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo al proceso electoral 2027.

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“Pero yo he insistido en que Morena es el partido más joven y que Morena está apenas consolidando su vida partidista. Como se conformó con muchas expresiones del país, fue muy amplia la convocatoria que en aquel momento hizo el presidente López Obrador para conformar Morena”, dijo.

Falta consolidar varios aspectos en Morena: Ricardo Monreal

Sin embargo, desde su punto de vista, existen varias fallas al interior del movimiento político que fundó el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, ya que ha faltado consolidar los siguientes aspectos.

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  • Vida partidaria
  • Respeto a las reglas internas
  • Disciplina partidaria
  • Lealtad institucional

“Entonces nos ha faltado consolidar, lo digo con toda seriedad y honestidad, vida partidaria, respeto a las reglas internas, disciplina partidaria, lealtad institucional y ver por encima del interés particular. Todo eso se está logrando”, agregó.

El diputado federal Ricardo Monreal dio su postura sobre que Morena sea un "narcopartido". Crédito: X/ @Juan_OrtizMX
El diputado Ricardo Monreal dio su postura sobre que Morena sea un "narcopartido". Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

Cuestiona que aspirantes se critiquen mutuamente

Desde la perspectiva del legislador zacatecano, en estos momentos, no existen “focos rojos” al interior de Morena, sobre todo, porque la dirigencia nacional estableció una serie de lineamientos para la elección de los eventuales candidatos o “coordinadores” de la transformación.

También detalló que las y los aspirantes morenistas a las elecciones de 2027 ya se estaban sobrepasando en sus descalificaciones mutuas, dejando de lado lo interno para hacerlas más públicas.

“En este momento, si me dice: ‘¿Ve un foco rojo?’. No, porque tendría que pasar todo el proceso hasta la selección de estos dirigentes políticos que ocurrirá a finales de agosto o principios de septiembre. Y se hizo a tiempo esta convocatoria por la Dirección Nacional, porque yo percibía que empezaban a descalificarse los propios inscritos en este proceso y empezaba ya a rebasar lo interno y aparecer en publicaciones más públicas diferencias entre los aspirantes”, expresó.

Al morenismo no le conviene la confrontación: Monreal

Por lo anterior, fue necesario que la dirigencia –a cargo de Ariadna Montiel– pusiera un alto, y les recordará a todos, al interior del morenismo, que son un movimiento al que no le conviene la confrontación.

“Este llamado fue también para hacerles un alto y decirles que somos un movimiento y que no conviene que haya una confrontación personal y directa entre ellos. Por eso fue muy importante esta convocatoria”, comentó el diputado federal.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó el futuro electoral de los diputados. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó el futuro electoral de los diputados. Crédito: X/ @A_MontielR

Advierte un proceso electoral 2027 “complicado”

Previamente, a través de un video compartido en sus redes sociales, Ricardo Monreal advirtió que el proceso electoral 2027 será “complejo”; incluso lo calificó como un “referéndum” sobre el trabajo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Lo que le preocupa a Monreal Ávila es el periodo preelectoral y de campañas, que, según él, estará plagado de “acusaciones, llena de inexactitudes, de verdades a medias e incluso de noticias falsas y las llamadas deep fakes” que carecen de veracidad.

Solo cinco diputados de 500 han hecho donaciones en el centro de acopio de San Lázaro. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
El diputado Ricardo Monreal ve un proceso electoral 2027 complicado para su partido. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

No obstante, y pese a que el próximo año se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, cientos de ayuntamientos y congresos locales, reconoció la labor de Ariadna Montiel, pero, al mismo tiempo, los aspirantes no deben olvidar la magnitud del reto.

“No es una elección más”, enfatizó Monreal, afirmando que se trata de una elección trascendente y un “referéndum del trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Aunque Morena, prácticamente, controla todo el sistema político mexicano, Ricardo Monreal cayó en un momento de autocrítica y reconoció que al partido le hace falta disciplina y lealtad.

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