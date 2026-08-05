Victoria Ruffo revela cómo es su relación con Paola Dalay, pareja de su hijo José Eduardo Derbez

José Eduardo y Paola contaron con la presencia de Victoria Ruffo (Foto: Instagram)

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La actriz Victoria Ruffo señaló que nunca se ha llevado bien con las parejas de sus hijos, luego de ser cuestionada sobre la relación que tiene con Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez.

Ruffo señaló que no se lleva mal con Dalay, sin embargo únicamente quiere compartir y convivir con ella en las cosas básicas, sin entrometerse en su relación y vida privada.

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“Pues mira, yo nunca me he llevado bien con mis nueras, me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, ¿no? Digo, tampoco es de cacerolazos", comentó Ruffo.

La actriz aseguró que intenta no meterse en la vida de sus hijos. (Instagram: @victoriaruffo)

Ruffo evita involucrarse en la vida privada de su hijo

Victoria Ruffo prefirió no pronunciarse sobre los rumores que circulan en torno a la relación de su hijo José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Tras ser cuestionada por el tema la actriz dejo en claro que no intervendrá en ese tipo de asuntos mientras no reciba una confirmación directa por parte de su hijo.

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Los rumores sobre una posible separación entre el actor y su pareja tomaron fuerza en los últimos días, luego de que seguidores notaran cambios en las redes sociales de Dalay.

La influencer habría eliminado fotografías junto a Derbez y publicado mensajes que algunos interpretaron como indirectas sobre relaciones sentimentales.

La actriz reconoció haber escuchado las versiones, pero optó por no darles peso mientras José Eduardo no le confirme personalmente alguna novedad.

“Mira, yo también, yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa. Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, expresó.

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Cuando un reportero le preguntó si había decidido hablar con él sobre el tema, respondió entre risas:“No, a mí no me gusta meterme en lo que no me importa”.

En tono de broma, Victoria Ruffo añadió que prefiere no meterse en asuntos personales de su hijo.

Agregó que siempre ha procurado orientar a su hijo, aunque respeta que tome sus propias decisiones.“Siempre le he dado buenos consejos de que sea buen hijo, padre, marido, hermano. Entonces, trae unas raíces y una formación que espero que así sea, ¿no? Pero ni le pregunto, ya es un señor mi hijo”, comentó.

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La pareja se convirtió en una de las más seguidas del espectáculo tras el nacimiento de su hija Tessa, lo que mantiene a sus seguidores atentos a cualquier movimiento en redes.

Ruffo aseguró que hasta que su hijo no le confirme nada ella no compartirá información alguna. (jose_eduardo92, Instagram)

Maxine Woodside niega la ruptura

La periodista Maxine Woodside salió a desmentir las versiones durante su programa de radio: “Se está separando de su esposa, cosa que no es cierto. Porque no es cierto”.

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La periodista afirmó que la pareja se encuentra bien, señalando que su fuente es una persona muy cercana al entorno de Paola Dalay.

Woodside fue más allá y también descartó que exista una infidelidad detrás del supuesto distanciamiento.

“No se están separando. Al contrario, se llevan muy bien y están felices con la niña”, señaló durante la emisión.

La periodista explicó el origen de los rumores: la pareja dejó de publicar contenido conjunta, algo que antes hacía con frecuencia.

“Lo que pasa es que él ya tiene unos días de viaje y siempre antes publicaban cosas juntos o con la niña”, indicó Woodside.

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Los rumores de separación han crecido con el paso de los días. (RS)

¿Cómo se origino el rumor de separación?

Todo comenzó cuando una creadora de contenido publicó en redes sociales que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían atravesando una fuerte crisis sentimental. La publicación encendió la especulación entre sus seguidores.

Los usuarios comenzaron a notar varios cambios que interpretaron como señales de distanciamiento, principalmente algunas imágenes eliminadas de redes sociales.

Principalmente en las redes sociales de Paola Dalay, en donde las fotografías de la pareja eran un contenido constante.

Ademas la influencer compartió una historia con el tema No tiene sentido de Beéle, una canción de desamor, lo que fue interpretado como una indirecta.

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La frecuencia de publicaciones familiares, especialmente las que incluían a su hija Tessa bajó notablemente, algo que generó incertidumbre entre los usuarios.

Las versiones también incluían una infidelidad por parte de José Eduardo Derbez con una de sus colaboradores en su podcast, Mixologando.

Hasta el momento no hay una declaración oficial por parte de la pareja. Crédito: IG/paodalay_2203

La ausencia de fotos familiares, sumada a los mensajes ambiguos de Dalay, fue suficiente para que los seguidores especularan con una crisis. Hasta el momento ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial sobre el estado de su relación.

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