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Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se preparan para la segunda tanda de nominados

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)
La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)
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Una conversación entre Gema Garoa, Aldo Rendón y Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos México 2026 desató críticas en redes sociales.

La actriz les pidió directamente que sus comunidades la apoyen en caso de quedar nominada, y el público no tardó en señalarla: la acusan de querer aprovechar la popularidad de dos de los habitantes más queridos de la temporada para mantenerse en el juego.

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“Me ayudan con su comunidad”: la frase de Gema

Gema Garoa (Instagram: gemagaroa)
Gema Garoa (Instagram: gemagaroa)

Todo ocurrió durante una plática sobre las futuras nominaciones. Gema les dijo a Aldo y a Karina: “Me ayudan con su comunidad”, en referencia a que los fans de ambos voten por ella si llega a estar en riesgo de eliminación. Karina respondió en broma: “Ojalá y nos quieran”. Fue entonces cuando Gema dejó en claro que no tiene dudas al respecto.

“A los dos los quieren y les voy a decir por qué. A los dos les regalaron subir a la suite, esa es una señal”, dijo la actriz. El argumento no era menor: tanto Aldo como Karina subieron a la suite del líder por decisión directa del público, lo que en la lógica del reality es una de las métricas más claras de popularidad.

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Dos favoritos del público con respaldo probado

Una mujer sonriente con manos en el rostro, flanqueada por dos figuras humanas difuminadas, con una cámara de seguridad blanca en primer plano. Fondo rojo y azul con texto borroso
Una mujer sonriente, flanqueada por otras dos figuras y el logo de un programa, aparece bajo la lente de una cámara de seguridad, sugiriendo un entorno de telerrealidad. (Infobae México/ especial)

Los números respaldan la lectura de Gema. En la primera semana, el público eligió a Karina Torres como acompañante del líder Fede Vigevani en la suite, con 105,000 votos en la encuesta oficial del programa. La influencer de León, Guanajuato, es una de las figuras más cercanas a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, y arrastra una base de seguidores consolidada desde su paso por Las Perdidas.

Aldo, por su parte, repitió la experiencia en la segunda semana. El público votó para que el estilista sinaloense acompañara al líder Moisés Peñaloza en la suite, una elección que lo coloca en una posición de privilegio dentro de la casa. Antes de eso, durante la primera placa de nominados, Aldo acumuló 34% de los votos en encuestas de popularidad, el porcentaje más alto entre todos los nominados de esa semana.

Aldo y Karina, capitanes elegidos por la audiencia desde el día uno

Aldo Rendón explota en contra de Marina Ochoa
Aldo Rendón (Captura de pantalla )

La conexión de ambos con el público no es nueva ni casual. Desde la noche del estreno, el 26 de julio, los espectadores eligieron por votación a los capitanes de cada habitación. Aldo quedó al frente del cuarto Ibiza y Karina al frente del cuarto Malibú, dos de los tres dormitorios de la casa. Fede Vigevani completó el trío al frente del cuarto Tulum.

Aldo lleva más de dos décadas en la industria de la moda, ha trabajado con figuras como Thalía y Paulina Rubio, y tiene cerca de 936,000 seguidores en Instagram. Karina, por su parte, construyó su popularidad desde las redes sociales gracias a su espontaneidad y sentido del humor, y ha participado en programas como Hoy y Cuéntamelo Ya!. Ambos llegaron al reality con comunidades activas y leales.

Gema Garoa entró como habitante sorpresa tras la muerte de su padre

Gema Garoa, actriz mexicana de 35 años (RS)
Gema Garoa, actriz mexicana de 35 años (RS)

Gema Garoa, cuyo nombre completo es Gema García Figueroa, ingresó a la casa la noche del estreno como una de las tres habitantes sorpresa de la temporada, junto a Luis Chaparro y Mariana Ochoa. Lo hizo horas después de enterarse de la muerte de su padre, David García Chavira, fallecido a los 70 años. Galilea Montijo la recibió en el escenario con un abrazo antes de que cruzara la puerta.

La actriz originaria de Tamaulipas fue asignada al cuarto Malibú. Su llegada sorpresiva y las circunstancias personales que la rodearon le generaron simpatía inicial, pero la conversación con Aldo y Karina sobre las nominaciones plantea ahora una pregunta distinta: si su estrategia dentro del juego pasa por acercarse a quienes ya tienen el favor del público.

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