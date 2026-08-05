Veneno para las hadas: función musicalizada gratis en Chapultepec por su 40 aniversario

Celebra el Día Nacional del Cine Mexicano con la función especial de Veneno para las hadas musicalizada en vivo en la Casa del Lago UNAM. La cita es el 15 de agosto en Chapultepec.

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El próximo 15 de agosto, la Casa del Lago UNAM abrirá sus puertas para conmemorar el cuadragésimo aniversario de Veneno para las hadas, un clásico del cine mexicano dirigido por Carlos Enrique Taboada.

El evento consistirá en una proyección especial con música en vivo, en el Foro Alicia Urreta, ubicado en el Bosque de Chapultepec.

La función dará inicio a las 18:30 horas, con entrada completamente gratuita para el público.

Esta celebración busca homenajear el legado de la película en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, reforzando su lugar en la historia del género de terror nacional.

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Veneno para las hadas: un ícono del terror nacional

Estrenada en 1986, Veneno para las hadas se consolidó rápidamente como una de las obras más reconocidas dentro de la filmografía de Carlos Enrique Taboada.

El film narra la inquietante amistad entre Flavia y Verónica, dos niñas cuyas fantasías y juegos las sumergen en una atmósfera oscura.

Las actrices Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez ofrecen interpretaciones que, aún hoy, son recordadas por la intensidad y profundidad de sus personajes.

La película es considerada una obra de culto y ha sido objeto de múltiples análisis y debates en la crítica cinematográfica.

Su impacto se refleja en los cinco premios Ariel que obtuvo, incluido el de Mejor Película. Hasta la fecha, sigue siendo referencia obligatoria al hablar del cine de terror en México.

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El film narra la inquietante amistad entre Flavia y Verónica, dos niñas cuyas fantasías y juegos las sumergen en una atmósfera oscura. (Procine)

40 años de culto y vigencia en la cultura popular

El aniversario número 40 de Veneno para las hadas representa una oportunidad única para revisitar un largometraje que ha trascendido generaciones.

La vigencia del filme radica en la manera en que aborda la infancia, la sugestión y el miedo a través de un relato que mezcla lo cotidiano con lo sobrenatural.

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A lo largo de estas cuatro décadas, el largometraje ha mantenido su capacidad de provocar inquietud y reflexión entre espectadores de todas las edades.

Las escenas, la atmósfera y el guion siguen generando conversaciones, reafirmando el valor del cine nacional en el imaginario colectivo.

Casa del Lago UNAM: epicentro de la celebración

La Casa del Lago UNAM, situada en el corazón del Bosque de Chapultepec, se convertirá en el escenario ideal para esta función especial.

El recinto, reconocido por su programación cultural y su apertura a propuestas innovadoras, ha preparado una jornada que combina cine y música en vivo para realzar la experiencia sensorial.

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El evento forma parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional del Cine Mexicano y cuenta con el respaldo del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y el Instituto Mexicano de Cinematografía.

La organización recomienda llegar con anticipación, ya que el foro es al aire libre y se espera una asistencia considerable debido al atractivo de la función gratuita.

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La Casa del Lago UNAM, situada en el corazón del Bosque de Chapultepec, se convertirá en el escenario ideal para esta función especial. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Musicalización en vivo: ensamble femenino y experimentación sonora

Uno de los elementos más distintivos de esta conmemoración será la musicalización en vivo, un formato que busca renovar la manera de apreciar el filme.

El ensamble está conformado por Camille Mandoki (vocalista), Rubí Topacio Ortiz Rodríguez (percusionista), Alondra Máynez (arpista) y Malintzin Cortés (productora experimental). Juntas, reinterpretarán la atmósfera oscura y envolvente que caracteriza a la película.

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La presencia de estas cuatro artistas, cada una con una trayectoria reconocida en el ámbito musical y performático, promete una experiencia inmersiva.

A través de sus voces e instrumentos, el público podrá percibir nuevas capas de significado en la obra de Taboada, reforzando el carácter atemporal del relato.

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Recomendaciones para asistir al evento

La función se llevará a cabo el 15 de agosto a las 18:30 horas, en el Foro Alicia Urreta de la Casa del Lago UNAM.

La entrada será gratuita, alineándose con la política de acceso abierto que distingue a muchas de las actividades del centro cultural.

Dado que el evento se realizará en un espacio al aire libre, la organización sugiere que los asistentes lleguen temprano para asegurar un lugar cómodo.

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Además, se invita a consultar los canales oficiales de la Casa del Lago para obtener información actualizada sobre la programación y detalles logísticos.

Día Nacional del Cine Mexicano: contexto de la celebración

La elección de la fecha no es casual. El Día Nacional del Cine Mexicano se ha consolidado como una jornada clave para visibilizar la riqueza y diversidad de la producción fílmica nacional.

En este contexto, la proyección de Veneno para las hadas se inscribe como un homenaje tanto a la trayectoria de Taboada como al impacto duradero de su obra.

El público tendrá la oportunidad de redescubrir una película que marcó un antes y un después en el género de terror en México, y de hacerlo en un entorno que privilegia la experimentación artística y la convivencia cultural.

Claves para entender el impacto de Veneno para las hadas

A lo largo de sus cuarenta años de existencia, Veneno para las hadas ha sido reconocida por su capacidad de perturbar y fascinar sin recurrir a mecanismos convencionales del terror.

El trabajo de dirección, las actuaciones y la fotografía han sido destacados por su aporte a la atmósfera inquietante del filme.

La función musicalizada en la Casa del Lago UNAM ofrece una nueva vía para aproximarse a este clásico, permitiendo que tanto quienes la vieron en su estreno como nuevas generaciones puedan experimentar su magnetismo en un formato renovado y colectivo.

Así, el aniversario de Veneno para las hadas se convierte en una celebración no solo para los cinéfilos, sino para todos aquellos interesados en la cultura, la memoria y la creatividad mexicana.