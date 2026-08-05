México
Agregar Infobae enGoogle

Clara Brugada pide al PAN “no politizar” el tema de los despojos de vivienda en la CDMX

El Partido Acción Nacional anunció acompañamiento legal a las víctimas y propondrá en el Congreso local una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales

Clara Brugada pide al PAN “no politizar” el tema de los despojos de vivienda en la CDMX. (Foto: Gob. CDMX)
Clara Brugada pide al PAN “no politizar” el tema de los despojos de vivienda en la CDMX. (Foto: Gob. CDMX)
Guardar

El tema del despojo de viviendas en la Ciudad de México sigue generando afrenta entre el gobierno de Clara Brugada y los partidos de oposición. La tarde de este 4 de agosto, la mandataria capitalina pidió a Acción Nacional “no politizar” la problemática que llevó el cierre de vialidades en la alcaldía Benito Juárez hace algunas semanas.

“Me parece que no se debe de politizar el tema de despojo. Nosotros, fue lo primero que hicimos. Si ustedes recuerdan, promovimos reformas para convertir en delito grave, el despojo, con agravantes que llegan hasta 23 años de cárcel, en delitos de despojo, con ciertos agravantes”, comentó la morenista.

PUBLICIDAD

Brugada recuerda al Cártel Inmobiliario y adelanta medidas ante el despojo

Encendiendo el discurso, Brugada recordó que el blanquiazul es conocido como el Cártel Inmobiliario, quienes obtuvieron bienes de manera sospechosa, incluso, subrayó que el caso llevó a la cárcel a figuras como el exalcalde Christian Von Roehrich y el exdirector jurídico y de gobierno Luis Vizcaíno Carmona:

“Creo que justo de ese partido, son los líderes del Cártel Inmobiliario, que le deben a la ciudad; que algunos de ellos están en la cárcel, porque fue comprobada justamente esta situación, de cómo se operó, para obtener recursos o inmuebles de manera fraudulenta”.

PUBLICIDAD

Jorge Romero plantea una reforma para sancionar de por vida a servidores públicos vinculados con el crimen organizado
Integrantes del PAN han sido señalados como parte del Cártel Inmobiliario. Crédito: X/@JorgeRoHe

Hizo énfasis en que se instaló el Gabinete de Despojo, donde trabajan varias áreas del gobierno, así como de la Fiscalía local y la General de la República. Ante las recientes denuncias de ciudadanos comentó que el día 5 de agosto, darán a conocer “10 medidas que la población tiene que estar revisando y también apoyo a los sectores vulnerables, las personas mayores que tienen miedo ante cualquier situación, medidas concretas de apoyo tecnológico para reportar cualquier situación, así como los tiempos para reducir la atención en los temas de despojo”.

PAN presenta propuesta ante los despojos en CDMX

A casi dos semanas de que concluyeran los bloqueos por denuncias de despojo en la colonia Del Valle Centro, el PAN de la CDMX planteó habilitar un portal para el registro de denuncias de este delito, a través del cual, el partido dirigido a nivel nacional por Jorge Romero Herrera, dará acompañamiento legal.

A través del portal anunciado por Acción Nacional, el partido pretende recibir las denuncias y canalizar a su equipó jurídico para brindar seguimiento a las víctimas.

“Mientras el gobierno de Morena presume cifras y discursos, miles de familias viven con el temor de perder el patrimonio que construyeron durante años. Desde el PAN exigimos una estrategia integral que ponga a las víctimas en el centro, combata con firmeza a las redes que operan estos delitos y sancione cualquier acto de corrupción o complicidad de servidores públicos”, comentó la diputada local Laura Álvarez Soto.

Daniela Álvarez y Andrés Sánchez Miranda adelantaron que los trabajos legislativos en la capital buscarán orientarlos en “en puntos de acuerdo e iniciativas para robustecer el marco jurídico de la Ciudad”, con el objetivo de que el registro público remita información registral vigente en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXPANColonia Del ValleDespojoAlcaldía Benito JuárezPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Ricardo Monreal reconoce que en Morena falta “disciplina y lealtad” de los militantes

El coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados hizo una autocrítica del partido que ostenta el poder en México

Ricardo Monreal reconoce que en Morena falta “disciplina y lealtad” de los militantes

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

El diplomático de Estados Unidos subraya que los operativos frenan el envío ilegal hacia los cárteles mexicanos, tras una acción con decenas de acusados, más de 100 piezas aseguradas y miles de cartuchos

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se preparan para la segunda tanda de nominados

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

De turista a campeón: así posó Isaac del Toro en el Arco del Triunfo cuatro años antes de ganar en el Tour de Francia

El ciclista mexicano, de Ensenada, Baja California hizo historia al terminar en la tercera posición general del Tour de Francia 2026

De turista a campeón: así posó Isaac del Toro en el Arco del Triunfo cuatro años antes de ganar en el Tour de Francia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

Operativo federal en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

Juez rechaza modificar la condena de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo vinculado al cártel de Juárez

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Veneno para las hadas: función musicalizada gratis en Chapultepec por su 40 aniversario

Los Tucanes de Tijuana sorprenden al preparar remix de “La Chona” con un reggaetonero

Victoria Ruffo revela cómo es su relación con Paola Dalay, pareja de su hijo José Eduardo Derbez

DEPORTES

Leagues Cup 2026: Pumas cuesta arriba en su debut tras recibir el segundo gol de Charlotte FC

Leagues Cup 2026: Pumas cuesta arriba en su debut tras recibir el segundo gol de Charlotte FC

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo quedó la semifinal de los Juegos Centroamericanos?

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

De turista a campeón: así posó Isaac del Toro en el Arco del Triunfo cuatro años antes de ganar en el Tour de Francia

Santiago Giménez acudió al funeral de Franco Baresi: así se despidió del histórico defensor italiano