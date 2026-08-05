Clara Brugada pide al PAN “no politizar” el tema de los despojos de vivienda en la CDMX. (Foto: Gob. CDMX)

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El tema del despojo de viviendas en la Ciudad de México sigue generando afrenta entre el gobierno de Clara Brugada y los partidos de oposición. La tarde de este 4 de agosto, la mandataria capitalina pidió a Acción Nacional “no politizar” la problemática que llevó el cierre de vialidades en la alcaldía Benito Juárez hace algunas semanas.

“Me parece que no se debe de politizar el tema de despojo. Nosotros, fue lo primero que hicimos. Si ustedes recuerdan, promovimos reformas para convertir en delito grave, el despojo, con agravantes que llegan hasta 23 años de cárcel, en delitos de despojo, con ciertos agravantes”, comentó la morenista.

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Brugada recuerda al Cártel Inmobiliario y adelanta medidas ante el despojo

Encendiendo el discurso, Brugada recordó que el blanquiazul es conocido como el Cártel Inmobiliario, quienes obtuvieron bienes de manera sospechosa, incluso, subrayó que el caso llevó a la cárcel a figuras como el exalcalde Christian Von Roehrich y el exdirector jurídico y de gobierno Luis Vizcaíno Carmona:

“Creo que justo de ese partido, son los líderes del Cártel Inmobiliario, que le deben a la ciudad; que algunos de ellos están en la cárcel, porque fue comprobada justamente esta situación, de cómo se operó, para obtener recursos o inmuebles de manera fraudulenta”.

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Integrantes del PAN han sido señalados como parte del Cártel Inmobiliario. Crédito: X/@JorgeRoHe

Hizo énfasis en que se instaló el Gabinete de Despojo, donde trabajan varias áreas del gobierno, así como de la Fiscalía local y la General de la República. Ante las recientes denuncias de ciudadanos comentó que el día 5 de agosto, darán a conocer “10 medidas que la población tiene que estar revisando y también apoyo a los sectores vulnerables, las personas mayores que tienen miedo ante cualquier situación, medidas concretas de apoyo tecnológico para reportar cualquier situación, así como los tiempos para reducir la atención en los temas de despojo”.

PAN presenta propuesta ante los despojos en CDMX

A casi dos semanas de que concluyeran los bloqueos por denuncias de despojo en la colonia Del Valle Centro, el PAN de la CDMX planteó habilitar un portal para el registro de denuncias de este delito, a través del cual, el partido dirigido a nivel nacional por Jorge Romero Herrera, dará acompañamiento legal.

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A través del portal anunciado por Acción Nacional, el partido pretende recibir las denuncias y canalizar a su equipó jurídico para brindar seguimiento a las víctimas.

“Mientras el gobierno de Morena presume cifras y discursos, miles de familias viven con el temor de perder el patrimonio que construyeron durante años. Desde el PAN exigimos una estrategia integral que ponga a las víctimas en el centro, combata con firmeza a las redes que operan estos delitos y sancione cualquier acto de corrupción o complicidad de servidores públicos”, comentó la diputada local Laura Álvarez Soto.

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Daniela Álvarez y Andrés Sánchez Miranda adelantaron que los trabajos legislativos en la capital buscarán orientarlos en “en puntos de acuerdo e iniciativas para robustecer el marco jurídico de la Ciudad”, con el objetivo de que el registro público remita información registral vigente en un plazo máximo de 5 días hábiles.