De turista a campeón: así posó Isaac del Toro en el Arco del Triunfo cuatro años antes de ganar en el Tour de Francia

Isaac del Toro cumplió el sueño de participar en el Tour de Francia, donde terminó en tercero de la tabla generall. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Isaac del Toro, ciclista nacional, nativo de Ensenada, Baja California, cumplió uno de sus más grandes sueños dentro del ciclismo deportivo: participar en el Tour de Francia, donde hace 4 años realizó una visita al Arco del Triunfo de París como turista mexicano.

El Torito subió una selfi en la que aparece metros adelante del monumento, visualizando un futuro pintado de gloria en la que corre para un equipo importante de ciclismo, como lo es UAE Team Emirates, para luchar durante 21 etapas la escalada al pódium de la carrera de bicicletas más importante del mundo.

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En su debut en el Tour de Francia para la edición del 2026, Isaac del Toro levantó a México con armonía y celebración al conseguir la tercera posición en la clasificación general, a 9 minutos y 42 segundos del campeón esloveno Tadej Pogačar.

Entre sus datos sobresalientes en el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa de esta competencia en 37 años: venció en la segunda etapa, con final en Montjuic, Barcelona, el 5 de julio de 2026, superando al propio Tadej Pogačar.

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Isaac del Toro viste el maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia. EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO

Sus esfuerzos por ser uno de los tres primeros ciclistas del Tour de Francia, le concedió a Isaac del Toro el maillot blanco al mejor corredor joven, siendo el segundo mexicano que logra dicha hazaña después de Raúl Alcalá, quien lo consiguió en 1987.

Además de obtener ,a victoria, en etapas, del Toro sumó dos segundos lugares y un tercero en el Tour de Francia. Desde el año anterior Isaac del Toro lucía como la nueva promesa del ciclismo nacional que había altas expectativas en su primera participación en el Tour de Francia, donde el último mexicano en ganar una etapa había sido el antes citado Raúl Alcalá, en 1990.

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Repite la misma foto luego de hacer historia en el Tour de Francia

El mexicano finalizó tercero general en el Tour de Francia (Instagram / isaac_deltoro_romero1)

Isaac del Toro apareció en una nueva selfi frente al Arco del Triunfo de París tras finalizar el Tour de Francia 2026. La imagen aún circula en redes sociales al ser considerado un símbolo del logro histórico del ciclista de Ensenada, Baja California.

Del Toro aseguró su primer podio en la clasificación general y ganó el maillot blanco al mejor joven. El gesto de tomarse la foto en el Arco del Triunfo parisino es significativo, ya que este monumento es el punto tradicional de cierre del Tour de Francia.

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Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en subir al podio final en París, consolidando su lugar en la historia del ciclismo nacional y mundial, porque gracias a él las nuevas generaciones empiezan a retomar su gusto por la bicicleta y lo consideran su más grande ídolo del ciclismo profesional.

¿Qué significa este logro para el ciclismo mexicano?

El ciclista nacional es el primero en la historia en subir al pódium de la carrera más importante del mundo. REUTERS/Papon Bernard

El pódium obtenido por Isaac del Toro es el primero para un mexicano en la historia del Tour de Francia, cumpliendo el deseo que tenía desde hace cuatro años que apareció delante del Arco del Triunfo siendo un aficionado más entre la multitud.

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El tercer lugar en el Tour de Francia significa que el ciclista termina como el tercer mejor clasificado en la competencia más importante del ciclismo mundial. Esta posición se determina por el menor tiempo acumulado en las 21 etapas del Tour, después del primer y segundo lugar en la clasificación final.

Para un ciclista latinoamericano y especialmente para un mexicano como Isaac del Toro, cerrar el pódium de triunfadores representa un logro magistral. Hasta ahora, ningún ciclista mexicano había subido al pódium final en Francia.

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Esta posición reconoce constancia, capacidad para afrontar etapas de montaña, contrarreloj y jornadas de alta exigencia física y mental. Además del reconocimiento individual, la tercera posición en el Tour de Francia eleva el perfil del ciclismo mexicano a nivel internacional.

Además, atrae la atención de patrocinadores y abre el cerrojo para nuevas oportunidades de las futuras generaciones de ciclistas del país. El pódium se celebra en los Campos Elíseos, con ceremonia oficial y presencia de medios internacionales.

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¿Qué sigue para Isaac del Toro tras el Tour de Francia?

El piloto mexicano subió al pódium tras completar las 21 etapas del Tour de Francia. REUTERS/Stephanie Lecocq

Isaac del Toro no participará en la Vuelta a España 2026, decisión tomada por el UAE Team Emirates para priorizar su recuperación, debido al desgaste que implicó el Tour de Francia.

El siguiente objetivo principal para el Torito es el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre. Ahí encabezará la representación mexicana en la prueba élite varonil de ruta, programada para el domingo 27 de septiembre.

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Además, existe la posibilidad de que participe en las clásicas canadienses previas al Mundial, dependiendo de la planificación final del equipo de Isaac del Toro, ya que La estrategia del UAE Team Emirates apunta a reincorporarlo con alguna carrera europea de preparación y enfocarse en que llegue en óptimas condiciones al Mundial, donde será su primera participación como figura consolidada tras su podio en el Tour de Francia.