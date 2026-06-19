IShowSpeed enloquece con el gol de México ante Corea del Sur en el Mundial 2026 y su reacción da la vuelta al mundo

La victoria de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó múltiples historias para recordar. Además del gol de Luis Romo que aseguró el pase del Tri a la siguiente ronda, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió lejos de la cancha y tuvo como protagonista al famoso streamer estadounidense IShowSpeed.

El creador de contenido, considerado una de las personalidades más populares de internet, seguía de cerca el encuentro cuando llegó la jugada que cambió el destino del partido. Su reacción quedó registrada durante una transmisión en vivo y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

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El popular creador digital reaccionó con entusiasmo al triunfo de México y rápidamente se volvió viral.

Miles de aficionados compartieron el video después de que el influencer celebrara con evidente entusiasmo la anotación mexicana. La escena se volvió viral en cuestión de minutos y fue replicada por usuarios de diversas partes del mundo.

Un festejo que recorrió las redes sociales

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Fateh - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - October 18, 2025 Streamer IShowSpeed in the stadium during the match REUTERS/Stringer

Durante la transmisión, IShowSpeed observaba atentamente el desarrollo del encuentro entre mexicanos y surcoreanos. Como suele hacerlo en eventos deportivos de gran magnitud, el streamer reaccionaba en tiempo real a cada jugada mientras interactuaba con su audiencia.

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El momento más esperado llegó cuando una equivocación de la defensa coreana permitió que Luis Romo encontrara el balón dentro del área para enviarlo al fondo de la portería.

Apenas se concretó la anotación, el influencer no pudo contener la emoción. Saltó de su asiento, gritó y celebró de forma efusiva mientras sus seguidores observaban en directo la escena.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en TikTok, Instagram, X y otras redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontaneidad del festejo.

Una figura global pendiente del Mundial

El creador también es conocido por reunirse con figuras muy populares y respetadas del deporte como Cristiano Ronaldo. (IShowSpeed)

En los últimos años, IShowSpeed se ha convertido en uno de los creadores de contenido más influyentes del planeta gracias a sus transmisiones relacionadas con videojuegos, deportes y eventos de interés internacional.

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Su presencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado gran expectativa, ya que millones de personas siguen sus reacciones en tiempo real. Cada una de sus transmisiones suele reunir audiencias masivas y generar tendencias en redes sociales.

Por esa razón, el festejo tras el gol mexicano adquirió una relevancia especial entre los aficionados, quienes rápidamente comenzaron a compartir clips y capturas de pantalla del momento.

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México asegura su boleto a la siguiente fase

Mexico's midfielder #07 Luis Romo(unseen) celebrates with teamamtes scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Mientras la reacción de IShowSpeed se convertía en tema de conversación, la Selección Mexicana celebraba un triunfo fundamental dentro del torneo.

El único tanto del encuentro llegó gracias a Luis Romo, quien aprovechó una desafortunada acción entre el portero Kim Seung-Gyu y un defensor surcoreano para empujar el balón a la red.

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Con la victoria por 1-0, el conjunto dirigido por Javier Aguirre aseguró matemáticamente su clasificación a los Dieciseisavos de Final y se colocó como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos.

Luis Romo (7) celebra con su compañero Erik Lira (6) tras anota el gol de México en la victoria 1-0 ante Corea del Sur en el partido del Grupo A del Mundial en Zapopán, cerca de Guadalajara, México, el jueves 18 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Además, México consiguió mantener nuevamente su portería en cero, fortaleciendo una defensa que ha sido una de las principales virtudes del equipo en el arranque de la competencia.

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Así, mientras los aficionados mexicanos celebraban en las tribunas y en distintos puntos del país, millones de personas alrededor del mundo fueron testigos de otra celebración muy particular: la de IShowSpeed, quien terminó protagonizando uno de los momentos virales más comentados de la jornada mundialista.