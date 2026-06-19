México lidera crecimiento turístico entre las sedes del Mundial 2026, reporta Sectur

(GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A poco más de una semana del inicio de la Copa Mundial 2026, México registra los mayores indicadores de crecimiento turístico entre los tres países anfitriones del torneo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), la actividad vinculada al evento ha impulsado la llegada de visitantes, la ocupación hotelera y el consumo en sectores como restaurantes y servicios.

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Las cifras dadas a conocer por la dependencia colocan a México por encima de Estados Unidos y Canadá en el desempeño turístico relacionado con la justa mundialista, además de proyectar una importante derrama económica durante el mes de junio.

México supera a Estados Unidos y Canadá en actividad turística

}(AP Foto/Marco Ugarte)

Según Sectur, México registra un crecimiento del 5 por ciento en actividad turística asociada al Mundial 2026. La cifra supera el incremento reportado por Canadá, que alcanza un 3 por ciento, mientras que Estados Unidos presenta una disminución del 2 por ciento.

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Ante este panorama, la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez, afirmó que México encabeza los resultados turísticos entre las tres naciones organizadoras del torneo.

“Somos la sede que está creciendo más en el tema turístico”, señaló la funcionaria.

El comportamiento de la actividad turística se refleja también en el movimiento de viajeros. Las ciudades sede mexicanas registran un tráfico de pasajeros 3 por ciento superior al observado durante el mismo periodo de 2025, impulsado por la llegada de aficionados nacionales e internacionales.

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Hoteles y restaurantes impulsan una derrama superior a los mil 800 millones de pesos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Turismo estima que la actividad relacionada con el Mundial dejará una derrama económica superior a los mil 800 millones de pesos durante junio, principalmente en los sectores hotelero y restaurantero.

“Esperamos más de mil 800 millones de pesos sólo en derrama turística, hoteles y restaurantes”, indicó Josefina Rodríguez.

Las cifras de ocupación hotelera muestran el impacto del torneo en las ciudades sede. Durante los días de partido, los hoteles de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey alcanzan niveles cercanos al 95 por ciento de ocupación, mientras que el promedio en las entidades anfitrionas se mantiene alrededor del 75 por ciento.

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En el caso de la Ciudad de México, la ocupación hotelera presenta un incremento de 16 puntos porcentuales en comparación con fechas similares del año anterior.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la imagen que proyecta el país ante los visitantes extranjeros durante el torneo, al señalar que la recepción, la hospitalidad y el ambiente que se vive en las ciudades sede han contribuido a mantener a México como uno de los focos de atención del Mundial 2026.

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