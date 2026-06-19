México

Camioneta atropella a aficionados que festejaban el triunfo de México sobre Corea en Chihuahua

El incidente ocurrió en la Glorieta de la División del Norte, mientras la gente festejó el segundo triunfo del Tricolor en el Mundial 2026

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Collage de dos imágenes que muestran una multitud de personas empujando una camioneta oscura en una calle por la noche, con edificios iluminados al fondo.
En Chihuahua un vehículo embistió a hombres que festejaban la victoria de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del jueves 18 de junio del 2026 todo México salió a las calles para celebrar la victoria de la Selección Nacional de Futbol en el Mundial 2026. El gol de Luis Romo, ante Corea del Sur, originó a que la afición de los 32 estados de la República Mexicana se situaran en puntos emblemáticos para festejar el nuevo triunfo del Tricolor.

Sin embargo, lo que era una fiesta mexicana en Chihuahua, el conductor de una camioneta, quien supuestamente se encontraba en estado de ebriedad, casi provoca una tragedia al atropellar a varias personas que disfrutaban del triunfo de la Selección Mexicana desde la Glorieta de la División del Norte, popularmente conocida como Glorieta de Pancho Villa.

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En los videos que circulan por las redes sociales se observa que un grupo de hombres comienzan a sondear el vehículo durante las celebraciones del triunfo de México. Acto seguido, el conductor aceleró con fuerza hasta embestir a las personas que se encontraban adelante.

De acuerdo con varios informes, el conductor fue detenido minutos después del atropellamiento, sobre el cruce de las avenidas Ortiz Mena y Hermann Glandorf, tras chocar contra un poste. La policía estatal confirma que manejaba en primer grado de ebriedad. El chofer enfrentó cargos por atropello, fuga, conducir en estado de ebriedad y lesiones. Videos del incidente circulan en redes sociales mostrando el momento del atropello y la huida del responsable.

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Histórica celebración en el Ángel de la Independencia

Medio millón de mexicanos celebraron en Paseo de la Reforma. (AP Foto/Marco Ugarte)
Medio millón de mexicanos celebraron en Paseo de la Reforma. (AP Foto/Marco Ugarte)

Miles de personas se reunieron la noche del jueves en el Ángel de la Independencia para festejar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, caso medio millón de personas ocuparon Paseo de la Reforma, el propio Ángel de la Independencia y calles aledañas.

Los aficionados comenzaron a trasladarse al monumento desde el medio tiempo del compromiso realizado en el estadio Guadalajara, muchos provenientes del Fan Fest del Zócalo capitalino. Pese a la lluvia, la multitud no se dispersó y el ambiente se mantuvo festivo hasta la madrugada.

A lo largo de la noche las banderas salieron a relucir en toda la capital. Las cornetas retumbaron en Paseo de la Reforma, las matracas dieron vueltas sin parar, los penachos vuelven a ser moda en México y las camisetas de la selección armaron una completa marea en verde, blanco y rojo.

El festejo incluyó cantos como “Cielito lindo”, “Volver, Volver”, “México en la Piel” y “Yo no fui”, previo a la realización de bailes masivos como el “Payaso de Rodeo” y canciones sonideras tras la aparición del Sonido Condor. Entre los asistentes hubo familias completas y personas que viajaron de otros estados solo para compartir el furor del triunfo.

También se sumaron extranjeros y aficionados coreanos, quienes convivieron de manera pacífica con los mexicanos que les brindaron una ola de aplausos y ánimos a su equipo, al reconocer su nivel de juego y tensión generada al conjunto nacional en Guadalajara.

Clasifica a 16vos de final

Mundial 2026 - México - Corea
México venció 1-0 a Corea del Sur. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

El triunfo de México, con gol de Luis Romo Barrón, aseguró el pase de la Selección Mexicana de Futbol a los dieciseisavos de final y desbordó la celebración tanto la capital como en toda la nación. Paseo de la Reforma se cerró al tránsito y la fiesta convirtió al Ángel de la Independencia en el epicentro de una celebración nunca antes vista.

México suma seis puntos en el Grupo A y de esa manera logró instalarse a la ronda próxima del Mundial 2026. Ahora, el objetivo de la Selección Azteca, será derrotar a Chequia para finalizar con paso perfecto y firmar un récord de puntos en una Copa del Mundo, además de asegurar el duelo de dieciseisavos de final y, si es posible, de octavos de final en el estadio Ciudad de México.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México venció por la mínima a Corea del Sur. REUTERS/Daniel Becerril
México venció por la mínima a Corea del Sur. REUTERS/Daniel Becerril

El próximo partido de la Selección Mexicana, en el Mundial 2026, será el miércoles 24 de junio del 2026 contra la Selección de Chequia. El duelo correspondiente a la jornada 3, se llevará a cabo a las 19:00 horas (tiempo de la capital), en el estadio de la Ciudad de México.

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