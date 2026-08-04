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México y Japón fortalecen relaciones con nuevo diálogo económico y cooperación contra el sargazo

Ambos países fortalecerán la cooperación científica y tecnológica para reducir el impacto ambiental y económico en el Caribe mexicano

México y Japón fortalecen cooperación para enfrentar el problema del sargazo.
México y Japón fortalecen cooperación para enfrentar el problema del sargazo.
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México y Japón acordaron reforzar su relación bilateral con una estrategia que combina cooperación ambiental, fortalecimiento económico e innovación tecnológica.

Como uno de los principales anuncios de la reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, destacó la creación de un programa conjunto para atender la creciente problemática del sargazo en el Mar Caribe.

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La iniciativa se desarrollará mediante la colaboración entre las agencias de cooperación de ambos países y busca fortalecer capacidades técnicas para mitigar el impacto ambiental, turístico y económico que ha provocado la llegada masiva de esta macroalga a las costas mexicanas.

El anuncio ocurre en uno de los años más críticos para el Caribe mexicano.

México y Japón unen esfuerzos para combatir el sargazo. (AP Foto/Fernando Llano)
México y Japón unen esfuerzos para combatir el sargazo. (AP Foto/Fernando Llano)

De acuerdo con datos oficiales, más de 90 mil toneladas de sargazo flotan actualmente frente a las costas de Quintana Roo, mientras que especialistas consideran que la temporada 2026 es la más severa registrada hasta ahora.

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Sargazo en México: un desafío ambiental, turístico y económico

La presencia histórica de sargazo ha afectado especialmente destinos como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

Además de modificar el paisaje de las playas, la acumulación de algas impacta la actividad turística, la pesca y los ecosistemas costeros.

Las autoridades federales han señalado que la capacidad actual de recolección resulta insuficiente frente al volumen que llega diariamente al Caribe, por lo que el intercambio de conocimientos y tecnología con Japón forma parte de una estrategia para mejorar la atención del fenómeno.

Sargazo en México un desafío ambiental turístico y económico. (AP Foto/Fernando Llano)
Sargazo en México un desafío ambiental turístico y económico. (AP Foto/Fernando Llano)

Entre los principales objetivos del programa destacan:

  • Fortalecer la cooperación científica y tecnológica.
  • Compartir experiencias para mejorar el manejo del sargazo.
  • Reducir el impacto ambiental y económico en el Caribe mexicano.
  • Impulsar soluciones sustentables para el aprovechamiento de la biomasa recolectada.

México y Japón crean Grupo de Trabajo para fortalecer inversiones y comercio

Además de la cooperación ambiental, ambos gobiernos acordaron establecer un Grupo de Trabajo que permitirá ampliar las relaciones políticas, económicas, científicas y tecnológicas de cara a las próximas décadas.

México y Japón fortalecen cooperación para impulsar inversiones y comercio. (SRE)
México y Japón fortalecen cooperación para impulsar inversiones y comercio. (SRE)

Como parte de esta nueva etapa también fue anunciado el Diálogo Económico de Alto Nivel, mecanismo que buscará incrementar el comercio bilateral, impulsar proyectos de inteligencia artificial, economía digital y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas.

Entre enero y mayo de 2026, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 9 mil 900 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento de 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Japón consolida su papel como uno de los principales inversionistas en México

Durante el encuentro se destacó que Japón se mantiene como el octavo socio comercial de México y el cuarto país con mayor inversión en territorio nacional, además de ser el principal inversionista de la región Asia-Pacífico.

Japón se consolida como uno de los principales inversionistas de México. (SRE)
Japón se consolida como uno de los principales inversionistas de México. (SRE)

Actualmente operan alrededor de mil 600 empresas japonesas en México, las cuales generan cerca de 350 mil empleos. Ambas naciones coincidieron en que existen condiciones para ampliar las inversiones, particularmente en el marco del Plan México y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Asimismo, el ministro Toshimitsu Motegi confirmó el interés de fortalecer la cooperación energética, luego de que Japón recibiera recientemente un millón de barriles de petróleo crudo mexicano.

Relación México-Japón mira hacia nuevas conmemoraciones y cooperación internacional

Durante la reunión, los funcionarios también intercambiaron perspectivas sobre los desafíos en la región Asia-Pacífico y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada en foros multilaterales como el G20.

México y Japón fortalecen vínculos diplomáticos rumbo a nuevas conmemoraciones. (SRE)
México y Japón fortalecen vínculos diplomáticos rumbo a nuevas conmemoraciones. (SRE)

Roberto Velasco expresó además la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo japonés por las víctimas y daños ocasionados por los recientes sismos en la prefectura de Kumamoto.

La visita oficial también sirvió para preparar las celebraciones que marcarán una nueva etapa en la relación bilateral, conmemorando los próximos aniversarios de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones, al tiempo que ambos gobiernos apostaron por una agenda de cooperación que abarca desde la innovación tecnológica hasta la protección ambiental, con el combate al sargazo como una de sus prioridades inmediatas.

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