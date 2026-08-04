Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

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Iván Martín “N” fue imputado por el feminicidio de Valeria Márquez, la creadora de contenido de 23 años asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza de Zapopan, Jalisco, mientras transmitía en vivo por TikTok. La imputación se formalizó ante el Juez Vigésimo de Control Miguel Ángel Galván Esparza, y este 4 de agosto, a las 14:00 horas, se celebra la audiencia donde se decidirá si el señalado queda vinculado a proceso. Desde su aprehensión el 1 de agosto, permanece en prisión preventiva oficiosa.

El caso sacudió a México en 2025 cuando el ataque quedó grabado en la propia transmisión de la víctima. Más de un año después, la Fiscalía del Estado de Jalisco acumula su primer imputado bajo resguardo y apunta a una red criminal que habría planeado el crimen con antelación.

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La audiencia de este martes

Durante la audiencia celebrada el lunes, Iván Martín “N” se reservó su derecho a declarar y, a través de su defensa, se acogió al término constitucional.

Eso significa que la decisión sobre su vinculación a proceso recae ahora en la audiencia de este martes 4 de agosto. El juez determinará, con base en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra por el delito de feminicidio.

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Mientras se resuelve su situación jurídica, el señalado permanece en prisión preventiva oficiosa, medida que aplica de manera automática para delitos de esta naturaleza en el sistema penal mexicano.

Quién es Iván Martín “N” y qué papel habría tenido

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Iván Martín “N” no fue el agresor directo, sino el presunto coautor material del crimen.

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Su función, según las autoridades, habría sido la de vigilante. Habría monitoreado el lugar antes del ataque mientras otro individuo ingresó al salón de belleza Blossom The Beauty Lounge bajo el pretexto de entregar un encargo a Valeria Márquez.

Una vez que el agresor confirmó la identidad de la víctima y abrió fuego, Iván Martín “N” habría escoltado su huida desde el estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center hasta la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real de Zapopan. Los involucrados utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para escapar.

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El operativo y los indicios asegurados

La aprehensión se concretó el 1 de agosto en un operativo coordinado entre la Vicefiscalía especializada, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra.

De forma simultánea, se ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En ese domicilio, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de 9 milímetros, teléfonos celulares e identificaciones, todos incorporados a la carpeta de investigación.

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La reconstrucción de la ruta de escape fue posible gracias al análisis de imágenes del sistema C5 y de cámaras de vigilancia particulares, que permitieron identificar la probable participación del detenido y establecer su trayectoria durante y después del ataque.

El crimen que conmocionó a México

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su propio negocio en el fraccionamiento Real del Carmen Grand de Zapopan. La joven, con más de 90 mil seguidores en TikTok, realizaba una transmisión en vivo cuando un hombre que se identificó como repartidor ingresó al local, confirmó su identidad y le disparó dos veces: uno en el torso y otro en la cabeza.

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Valeria Márquez sostiene un cerdo de peluche rosa, un obsequio recibido poco antes de su ejecución, en esta imagen que capta un momento previo a la tragedia. (Captura de pantalla: X)

La transmisión continuó activa durante algunos segundos después del ataque. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Márquez ya no tenía signos vitales. La Fiscalía de Jalisco abrió de inmediato una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La red detrás del crimen: el CJNG y un exnovio prófugo

El avance judicial contra Iván Martín “N” se produce en el marco de una semana de movimientos acelerados en la investigación. El 31 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch reveló la línea principal que siguen las autoridades.

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Según Harfuch, Francisco Álvarez Solorio, identificado extraoficialmente por medios mexicanos como hijo de "El R1" y menor de 30 años habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez, la habría amenazado en múltiples ocasiones y, finalmente, le habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

En videos rescatados de sus en vivos, Valeria Márquez habla de "su marido", pelea por teléfono con alguien llamado Francisco y carga un peluche con el apellido de quien hoy es señalado como el presunto autor intelectual de su muerte. (Captura de pantalla/Redes sociales)

Su padre es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1“, presunto líder de la célula ”Los R’s" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Las autoridades señalan que el caso de Valeria Márquez es una investigación distinta, aunque la captura de “El R1” aportó indicios para avanzar en ella.

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“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio", declaró García Harfuch.

Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo. Las autoridades lo buscan como el presunto instigador del crimen y la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para localizar a todos los implicados.