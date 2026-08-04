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Canal Once recupera sus instalaciones y prepara regreso de producciones mientras Fiscalía realiza peritajes

La televisora retomó gradualmente sus producciones y reportó presuntos daños en el acervo histórico de su Videoteca

Canal Once retoma operaciones tras recuperar instalaciones ocupadas durante 74 días.
Canal Once retoma operaciones tras recuperar instalaciones ocupadas durante 74 días.
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Canal Once informó que inició los trabajos para restablecer sus operaciones y reactivar de manera gradual sus producciones, luego de recuperar sus instalaciones, que permanecieron ocupadas durante 74 días en el contexto del conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A través de un comunicado, la televisora pública señaló que el regreso a los foros y espacios de producción comenzó este 3 de agosto, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener informadas a las audiencias sobre los avances del proceso de recuperación y el retorno paulatino de su programación.

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Fiscalía documenta presuntos daños al acervo histórico de la Videoteca

La emisora explicó que la recuperación del inmueble se llevó a cabo con la presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de un notario público, quien dio fe del desarrollo de la diligencia.

Comunicado oficial IPN.
Comunicado oficial IPN.

Tras ingresar a las instalaciones, Canal Once solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía para realizar los peritajes correspondientes. Precisó que ninguna de las áreas, incluida la Videoteca, fue revisada antes de la llegada de las autoridades competentes.

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Durante las primeras inspecciones se identificaron presuntos daños al acervo histórico de la Videoteca, considerado parte del patrimonio audiovisual del país.

La televisora indicó que estos hallazgos están siendo documentados para integrarlos a la carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada previamente, mientras que el área permanece bajo resguardo exclusivo de las autoridades.

Paro IPN Canal Once
Paro IPN Canal Once (especial)

¿Qué informó Canal Once sobre la recuperación de sus instalaciones?

En los próximos días, la televisora dará a conocer los resultados de la evaluación técnica del inmueble y las acciones que emprenderá para la recuperación y conservación de su patrimonio audiovisual.

Entre los principales puntos informados por Canal Once destacan:

  • Inicio del restablecimiento gradual de operaciones y producciones.
  • Recuperación de las instalaciones con presencia de la CNDH y un notario público.
  • Intervención de la Fiscalía para realizar peritajes.
  • Documentación de presuntos daños al acervo histórico de la Videoteca.
  • Continuidad de las mesas de diálogo con las autoridades competentes.
  • Reconocimiento al personal que mantuvo la señal al aire durante 74 días.
  • Versiones encontradas sobre la recuperación del inmueble
Vista de una valla metálica de color rojo oscuro con las letras "IPN" en blanco, junto a una acera y árboles con troncos pintados de blanco
Fiscalía realiza peritajes por presuntos daños al acervo histórico de la Videoteca.

La recuperación de las instalaciones también dio lugar a versiones distintas sobre la forma en que ocurrió el ingreso al inmueble.

Mientras Canal Once sostuvo que el procedimiento se realizó de manera pacífica y bajo supervisión de la CNDH, un notario público y posteriormente de la Fiscalía, estudiantes del movimiento del IPN aseguraron que fueron desalojados mediante empujones y forcejeos, además de denunciar que no pudieron retirar algunas de sus pertenencias antes de abandonar el lugar.

Los jóvenes también rechazaron haber ocasionado daños al archivo audiovisual o a las instalaciones y señalaron que no se les permitió constatar el estado en que quedó el inmueble una vez recuperado por la televisora.

Canal Once aclaró que la recuperación de sus instalaciones no implica el cierre del diálogo con el movimiento estudiantil.

IPN CANAL ONCE PALABRAS CLAVE: IPN; canal once
Conflicto en Canal Once continuará en mesas de diálogo. CRÉDITO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La emisora indicó que las mesas de trabajo continuarán siendo coordinadas por las autoridades competentes para atender las demandas relacionadas con el conflicto del IPN, en el que mantendrá disposición para colaborar dentro del ámbito de sus atribuciones.

Asimismo, reconoció el trabajo de su personal, que durante más de dos meses logró mantener la transmisión de la señal en condiciones extraordinarias con el apoyo de otros medios públicos e instituciones.

Finalmente, la televisora reafirmó su compromiso con el derecho de las audiencias a recibir contenidos informativos, educativos, científicos y culturales de calidad, además de preservar el patrimonio audiovisual que forma parte de la memoria colectiva de México.

Conforme avancen las labores de evaluación y recuperación, informó que anunciará el regreso gradual de sus producciones y próximos estrenos.

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