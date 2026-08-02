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Yahir revela cómo fue trabajar con Martha Higareda y reaviva especulaciones sobre un antiguo romance

El cantante contó que su primer protagónico fue con Martha Higareda, apenas salió de su primer concurso musical

Yahir rememora su experiencia actoral junto a Martha Higareda. (La Casa de los Famosos México)

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Yahir, actual concursante de La Casa de los Famosos México, recordó cómo fue que debutó en la actuación luego de su paso por un concurso musical a principios de los 2000.

Él mismo relató que no tenía experiencia como actor y que aceptó el reto de protagonizar una telenovela junto a Martha Higareda apenas terminó el certamen, motivado por la insistencia de quienes creyeron en su potencial.

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Su encuentro con la actriz marcó el inicio de una etapa clave en su vida artística.

Yahir en La Casa de los Famosos México

Durante una conversación en la casa, Yahir explicó que su carrera no comenzó en la actuación, sino en la música.

“No, yo era cantante. Yo actué porque cuando salí del concurso me dijeron: ‘Güey, tienes que hacer una novela’”, compartió el artista, dejando claro que su salto a la televisión fue inesperado y no planeado.

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La oportunidad surgió tras su participación en el programa musical, y fue entonces cuando le revelaron con quién compartiría el protagónico.

“Cuando veas a la morra con la que vas a hacer la novela, te vas a ir pa’ atrás”, recordaron haberle dicho.

Martha Higareda, compañera inesperada

El asombro de Yahir fue evidente al saber que trabajaría con Martha Higareda, quien ya era reconocida por su participación en películas como “Amarte duele”.

El cantante expresó su admiración por la actriz: “Se me hizo que era una morra que tenía y tiene un ángel bien cabrón”.

Sus compañeros también coincidieron en que Martha destaca por su carisma y energía, atributos que Yahir reconoció como determinantes para el ambiente en el set.

Las declaraciones de Yahir encendieron las redes sociales. Usuarios comenzaron a comentar el episodio, reavivando los rumores de que alguna vez existió una relación sentimental entre él y Martha Higareda, pese a que ambos nunca lo confirmaron públicamente.

La conversación en el reality bastó para que antiguas especulaciones volvieran a circular con fuerza en plataformas digitales.

Tres personas: un hombre con camiseta roja, una mujer con blusa rosada y collar, y un hombre con camisa estampada; fondo blanco
Yahir y Martha Higareda protagonizaron la telenovela “Enamórate” a principios de los años 2000. (Captura de video)

El vínculo entre Yahir y Martha Higareda

La supuesta relación entre Yahir y Martha Higareda surgió a raíz de su colaboración en “Enamórate”, cuando ambos compartieron créditos en la pantalla.

Durante esa etapa, la prensa especuló sobre un posible romance fuera de la ficción, aunque ni Yahir ni Martha confirmaron públicamente que existiera una relación sentimental.

Según las coberturas de la época, de haber existido el vínculo, este no habría durado más de un año.

Los rumores se mantuvieron como parte del interés mediático en torno a la vida personal del cantante y la actriz, pero nunca trascendieron declaraciones directas de los protagonistas.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados dentro del historial sentimental de Yahir, aunque él mismo ha preferido mantener discreción sobre los detalles de esa etapa.

Relaciones sentimentales pasadas de Yahir

El historial amoroso de Yahir ha estado marcado por relaciones tanto públicas como discretas, involucrando a figuras del espectáculo y personas alejadas de los reflectores.

En 1998, cuando aún vivía en Tijuana, el cantante se convirtió en padre por primera vez junto a Jaqueline Fierro, con quien mantuvo una crianza compartida de su hijo Tristán.

Durante la década siguiente, Yahir fue vinculado con varias actrices y cantantes, incluyendo a Martha Higareda.

Entre 2007 y 2010, sostuvo una relación visible con Claudia Álvarez, y también se le atribuyó un vínculo con Marimar Vega.

Su noviazgo con Regina Murguía, integrante de JNS, duró alrededor de tres años y fue de los más expuestos mediáticamente.

La relación terminó en medio de rumores no confirmados sobre infidelidad.

Además, Yahir mantuvo relaciones con compañeras de telenovelas como Vanessa Acosta, y fue objeto de rumores con Sandra Echeverría, aunque ambos insistieron en que solo existía amistad.

Incluso en el contexto de La Academia, la primera generación del reality, se habló de un “romance tierno” con Nadia, aunque ninguno de los dos lo reconoció como noviazgo formal.

Retrato doble con mujer sonriente de cabello oscuro y sombrero de paja a la izquierda, y hombre sonriente de cabello oscuro y saco rojo a la derecha
La supuesta relación entre Yahir y Martha Higareda surgió a raíz de su colaboración en “Enamórate”, cuando ambos compartieron créditos en la pantalla. (Redes)

Cristina Lliteras: la pareja actual y la vida familiar

Desde hace más de una década, Yahir mantiene una relación estable con Cristina Lliteras, originaria de Sonora.

A diferencia de sus anteriores parejas, Cristina ha optado por permanecer fuera del ámbito público, una decisión que el cantante ha respetado y valorado.

La pareja hizo pública su relación en 2016, cuando se anunció el nacimiento de su hijo en común, Ian.

De acuerdo con distintas fuentes, la relación ya llevaba varios años antes de ese momento, consolidando una historia de más de diez años juntos.

Yahir
Desde hace más de una década, Yahir mantiene una relación estable con Cristina Lliteras, originaria de Sonora. (@LaCasaFamososMx)

Hoy, mientras enfrenta nuevos retos como residente en La Casa de los Famosos México, Yahir mira hacia atrás y reconoce cómo el azar y las oportunidades inesperadas han definido tanto su carrera como su vida personal.

Sus palabras sobre Martha Higareda y esa etapa inicial resuenan como testimonio de un momento clave en su historia, justo cuando las cámaras vuelven a enfocarlo frente a una nueva audiencia.

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