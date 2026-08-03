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¿Por qué algunas personas no sudan? Descubre la anhidrosis y sus riesgos

La anhidrosis impide que el cuerpo se enfríe y puede desencadenar complicaciones graves como el golpe de calor, advierten especialistas

Infografía sobre riesgos de anhidrosis con un cuerpo en llamas, iconos de golpe de calor, agotamiento, daño orgánico, limitaciones físicas y población vulnerable.
Principales riesgos de la anhidrosis: Peligros de no poder sudar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La incapacidad de sudar, conocida como anhidrosis, afecta a personas de diferentes edades y condiciones, y puede deberse a factores genéticos, neurológicos, enfermedades de la piel o incluso medicamentos.

Este trastorno, aunque poco frecuente, puede detectarse en cualquier momento de la vida, desde la infancia hasta la adultez.

Se produce cuando la piel no libera sudor, incluso cuando el cuerpo necesita disipar calor, y esto puede ocurrir por alteraciones hereditarias, lesiones nerviosas, enfermedades autoinmunes o por la acción de ciertos fármacos.

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La anhidrosis representa un riesgo grave, ya que impide la regulación térmica natural y expone a la persona a padecer golpe de calor.

Concepto y mecanismos de la anhidrosis

La anhidrosis se define, según MedlinePlus, como la incapacidad total o parcial de sudar ante estímulos térmicos o situaciones que normalmente inducen sudoración, como el ejercicio o el calor ambiental.

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La Mayo Clinic destaca que este fenómeno puede afectar áreas pequeñas o grandes de la piel y que, cuando la superficie comprometida es extensa, se pierde el mecanismo fisiológico más eficiente para enfriar el cuerpo.

El sudor se produce gracias a millones de glándulas ecrinas distribuidas en casi toda la piel.

Estas glándulas responden a señales del sistema nervioso autónomo, que se activa cuando el hipotálamo detecta un aumento de la temperatura corporal.

En condiciones normales, la evaporación del sudor permite disipar el exceso de calor y mantener la temperatura interna en límites seguros.

Mujer con rostro enrojecido, sentada en un banco de parque, se seca la frente con una toalla blanca, lleva pulsera de alerta médica y una botella de agua.
Algunas personas no sudan ni siquiera en pleno verano. Esta condición, llamada anhidrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas médicas

El Manual MSD y la base de datos NCBI coinciden en señalar que la anhidrosis puede surgir por múltiples motivos.

Entre ellos se encuentran los trastornos congénitos, como la displasia ectodérmica hipohidrótica, donde las glándulas sudoríparas están ausentes o malformadas desde el nacimiento.

Otras causas incluyen neuropatías, como las derivadas de la diabetes o el alcoholismo, que dañan los nervios encargados de activar las glándulas sudoríparas.

Adicionalmente, enfermedades de la piel que bloquean los poros, quemaduras extensas, cicatrices o infecciones pueden destruir las glándulas o impedir que el sudor llegue a la superficie.

El uso de medicamentos con propiedades anticolinérgicas también se asocia con la disminución o ausencia de sudoración.

Manifestaciones clínicas y riesgos agudos

Las personas afectadas suelen notar intolerancia al calor, debilidad, mareos, calambres musculares y, en casos graves, piel seca y enrojecida.

StatPearls advierte que la falta de sudoración puede pasar inadvertida hasta que la persona enfrenta situaciones de calor o ejercicio intenso y experimenta síntomas de sobrecalentamiento.

Los niños, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas son especialmente vulnerables a estas complicaciones.

Torso humano con pecho brillante, diagramas de piel con glándulas, neurona dañada, glándula sudorípara, pastillas y cápsulas. Texto sobre causas de la anhidrosis.
Causas médicas de la anhidrosis: trastornos congénitos y factores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y evaluación clínica

La identificación de la anhidrosis requiere una exploración clínica minuciosa. Mayo Clinic explica que el diagnóstico comienza con la observación de la respuesta del paciente al calor o al ejercicio y se apoya en pruebas de sudoración que permiten delimitar las áreas afectadas.

El Manual MSD detalla que, en algunos casos, se realizan estudios complementarios como biopsias cutáneas para analizar la presencia y el estado de las glándulas sudoríparas, así como exámenes neurológicos para detectar posibles lesiones en el sistema nervioso autónomo.

El diagnóstico temprano permite instaurar medidas preventivas para evitar complicaciones graves.

Estrategias de prevención y manejo

SweatHelp y MedlinePlus recomiendan que las personas con anhidrosis adopten rutinas de prevención de enfermedades relacionadas con el calor.

Entre las medidas más efectivas figuran la hidratación constante, el uso de ropa ligera, evitar la exposición al sol en las horas de mayor temperatura y limitar la actividad física intensa en ambientes calurosos.

En situaciones donde la anhidrosis está causada por medicamentos, ambos recursos médicos sugieren revisar el tratamiento bajo supervisión profesional para valorar la suspensión o sustitución de los fármacos responsables.

Cuando el trastorno tiene un origen genético o está asociado a enfermedades crónicas, la educación del paciente y su entorno es fundamental para reducir el riesgo de hipertermia.

Mano de persona sosteniendo un vaso transparente con agua clara y gotas de condensación en su exterior.
Entre las medidas más efectivas figuran la hidratación constante, el uso de ropa ligera, evitar la exposición al sol en las horas de mayor temperatura y limitar la actividad física intensa en ambientes calurosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas clínicas y de investigación

Los expertos del NCBI y el Manual MSD reconocen que la anhidrosis representa un desafío tanto en la clínica como en la investigación.

La diversidad de causas y la variabilidad en la presentación dificultan el desarrollo de tratamientos universales.

Actualmente, la mayor parte de los esfuerzos se centran en la prevención de complicaciones y en la adaptación del estilo de vida de los afectados.

La investigación futura apunta hacia el estudio de los mecanismos inmunológicos y genéticos implicados en la anhidrosis, así como en la búsqueda de terapias que permitan restaurar la función de las glándulas sudoríparas o mejorar la regulación térmica en quienes padecen este trastorno.

Importancia de reconocer la anhidrosis según instituciones médicas

La anhidrosis, lejos de ser una simple curiosidad clínica, constituye un cuadro potencialmente peligroso que exige atención médica y medidas preventivas adaptadas a cada paciente.

Instituciones como MedlinePlus, Mayo Clinic y el Manual MSD coinciden en la necesidad de identificar a tiempo la falta de sudoración y de educar a los pacientes sobre los riesgos asociados, especialmente en contextos de altas temperaturas o ejercicio intenso.

Reconocer la anhidrosis y actuar de manera preventiva puede marcar la diferencia entre una vida segura y la exposición a complicaciones graves, por lo que la consulta médica ante síntomas de intolerancia al calor o ausencia de sudor es fundamental.

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